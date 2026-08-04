 Cum arată acum Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, cele mai sexy balerine din „Epoca de Aur”. Secretul sănătății: „Uleiul de măsline”
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Cum arată acum Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, cele mai sexy balerine din „Epoca de Aur”. Secretul sănătății: „Uleiul de măsline”

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Cornelia Patrichi și Sidonia Spătaru, văduvele artiștilor Cornel Patrichi și Dan Spătaru, au avut perioada lor de glorie, în anii tinereții. Dar, și acum, la vârsta de peste 70 de ani, și-au păstrat cochetăria. Am aflat micile trucuri, cu ajutorul cărora sfidează trecerea timpului și, implicit, anii din buletin.

Au avut perioada lor de glorie, în anii tinereții, în „Epoca de Aur”
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Au avut perioada lor de glorie, în anii tinereții, în „Epoca de Aur”

Cornelia Patrichi: „Mie nu-mi lipsește uleiul de măsline”

Cornelia Patrichi s-a stabilit în Italia, după decesul soțului ei, regretatul coregraf Cornel Patrichi, căruia i se mai spunea și „Regele dansului”. Locuiește acolo, alături de unicul fiu, Alex, de nora ei și de cele două nepoate. Fosta balerină a „Epocii de Aur” ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, secretul tinereții fără bătrânețe, având un ten impecabil și acum: 

„Mie nu-mi lipsește uleiul de măsline. Însă, în comparație cu alte prietene, eu nu-l aplic direct pe piele, în scop cosmetic, ci îl folosesc în salate, la gătit. Îmi place, dacă e proaspăt, să-l mănânc pus pe pâine. În plus, am un meniu pe bază de fructe și de legume, beau multă apă, mai ales vara, merg mult pe jos”, ne-a menționat fosta mare balerină. 

Ultimele cuvinte ale lui Cornel Patrichi: „Cornelia, ce frumoasă ești!”

Cornel Patrichi a încetat din viață pe 5 aprilie 2016, la vârsta de 72 de ani. A luptat 5 ani cu o boală necruțătoare, cancer pulmonar. În ultimele zile de viață, a cerut să fie externat, pentru a fi acasă, în mijlocul familiei, de ziua sa de naștere. După decesul soțului iubit, Cornelia a povestit, cu lacrimi în ochi:

„Cred că nu pot trăi fără el. O să învăț. Parcă trăia un coșmar. Totuși, în dimineața în care s-a dus, a putut să își ia „la revedere” de la mine. A spus doar atât, de vreo două ori: „Cornelia, ce frumoasă ești!”. A ridicat o mână, de parcă ar mai fi vrut să îmi mai transmită ceva”.

Cele două balerine s-au revăzut la un eveniment, în România: „Ce de amintiri și de povești!”

Cele două artiste s-au reîntâlnit, în cadrul unui eveniment, desfășurat la Teatrul „Constantin Tănase” din București, depănând amintiri din anii lor de glorie, când străluceau pe scenă, ca balerine, în lumina reflectoarelor. Ambele erau îmbrăcate la patru ace, coafate și fardate discret. În plus, aveau o energie de invidiat:

„Ce bucurie! Ce feerie! Ce de amintiri şi de poveşti! Şi, mai ales, câtă emoţie! Şi toate acestea le-am trăit, din nou, împreună cu oameni frumoşi, cu apropiaţii Teatrului Tănase”, au menționat ele, pe Facebook.

Sidonia Spătaru, despre marea ei iubire, Dan Spătaru: „Venea mereu cu trandafiri”

Sidonia Spătaru are, și la vârsta de peste 70 de ani, un trup de invidiat. Am aflat și micile sale secrete: se plimbă în aer liber, în parc, e atentă la alimentație și adesea își vizitează o altă prietenă, stabilită tot în Italia, unde își încarcă bateriile și mănâncă sănătos.

În plus, o ajută și la culesul măslinilor, pentru a prepara vestitul ulei, pe care și ea îl are în meniu. Sidonia a mărturisit că după ce a dat o mână de ajutor a înfulecat cu pofta 10 felii de pâine prăjită unsă cu ulei de măsline proaspăt adus de la moară.

Fosta mare balerină și-a adorat soțul, pe Dan Spătaru, numit și „Regele aplauzelor”. S-a stins din viață pe 8 septembrie 2004:

„Iubea enorm oamenii, copiii, florile, tot iubea, tot ce mișca pe lângă el. A fost un om cu un suflet extraordinar de mare, un om iubitor care ajuta foarte multă lume, prieteni și chiar și oameni pe care nu-i cunoștea. Ne-a făcut toate plăcerile și era atent și nu numai neapărat când era ziua noastră, a mea și a Danei, fiica noastră, sau o zi așa pe care o știm toți. De unde mergea venea cu atenții. Lui îi plăceau florile, venea mereu cu un buchet imens de trandafiri”.

„Ne amintim de el mereu...”

Despărțirea de omul drag e extrem de dureroasă:

„Când merg la cimitir, și merg destul de des, atunci când am și eu problemele mele, stau și îi spun lui. De câte ori am avut probleme mari, la o săptămână, două, s-a întâmplat să fie de bine. Ne amintim de el mereu...”, a precizat ea, pentru viva.ro

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