Rareș, confesiune sinceră despre succes și fericire: „Sunt niște lucruri foarte simple în viață”

Rareș a cunoscut succesul devreme și la cei 25 de ani ai săi a reușit să devină „Cel mai fericit de pe pământ”, așa cum, de altfel, și cântă în piesa lui celebră.

1/4 Rareș, artistul căutat de organizatorii de evenimente

Zilele trecute artistul a cântat la Bacău, la Young Island Festival, și a fost super aplaudat de fanii care au venit să îl asculte, dar și să se bucure din plin de piesele lui care sunt hituri și să „prindă” câteva poze cu el în backstage.

Muncește mult pe timp de vară

Rareș a făcut o remarcă frumoasă pe scena Young Island Festival de la Bacău: „Se pare că în România se iubește mai mult ca oricând și se pare că România e mai fericită ca oricând!”, e de părere artistul.

„M-am simțit minunat pe scena Young Island Festival de la Bacău. Publicul a fost minunat, e prima oară când venim. Le mulțumim organizatorilor pentru invitație și sperăm din suflet că v-am făcut fericiți.

Avem un palmares cu toate festivalurile, cântăm an de an, cântăm anul ăsta la Untold, mai sunt și festivaluri la care nu am cântat dar anul trecut am cântat absolut la toate, aici îmi încarc bateriile, pe scenă”, ne-a mărturisit Rareș pentru Click.

„Trebuie să ridicăm vibrația în România și să fie și oamenii fericiți”

Se pare că din cauza programului încărcat pentru Rareș nu prea există vacanță dar îndrăgitul artist se mulțumește să plece din când în când în diverse city breakuri. Și pentru că în piesa lui celebră strigă cât poate de tare că e cel mai fericit de pe pământ, am fost curioși să aflăm ce îl face pe Rareș, la rândul său, cel mai fericit de pe pământ.

„Am mai reușit să plec într-un city break două-trei zile, dar să stau 10 zile nu pot, acum e o perioadă plină pe timp de vară. Sunt niște lucruri foarte simple în viață, să ai familie, să fii sănătos, să ai prieteni, să ai un job care te îndestulează sufletește.

Sunt câteva lucruri care te pot face cu adevărat fericit. La mine asta ar fi, sper că nu am uitat ceva. Sunt lucrurile astea simple fără de care nu ai cum să fii fericit!”, ne-a mărturisit Rareș, un artist extrem de talentat care cântă muzică comercială și „fericită”.

„Nu îmi doresc să fac o schimbare foarte mare când vine vorba de muzică. Îmi place foarte mult că am reușit să fac și lucrul ăsta legat de muzică în România.

Se face muzică fericită, nu o fac doar eu, o fac toți artiștii și e foarte bine că până la urmă trebuie să ridicăm vibrația în România și să fie și oamenii fericiți că ne-am săturat de atâta tristețe!”, ne-a mai mărturisit Rareș.