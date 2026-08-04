Georgică Cornu, trimis în judecată pentru încălcarea ordinului de protecție! Ce spune avocata afaceristului despre Marina Almășan? „Posibil să fi fost în eroare”

Omul de afaceri Georgică Cornu a fost trimis, marți, în judecată în dosarul de încălcare a ordinului de protecție față de vedeta TVR, Marina Almășan. Iată ce ne-a declarat avocata afaceristului timișorean, Dalina Terzi după aflarea soluției dată de instanța de judecată.



1/5 Marina Almășan și avocatul ei, Adrian Culculis, la Tribunalul București

Marți la prânz, la Tribunalul București s-a judecat în contestație, la camera preliminară, dosarul cu privire la trimiterea în judecată a afaceristului Georgică Cornu, acesta fiind acuzat de încălcarea ordinului de protecție față de prezentatoarea TVR și fosta lui parteneră, Marina Almășan.

„Omul de afaceri Georgică Cornu a fost trimis în judecată pe fond în dosarul de încălcare a ordinului de protecție cu 21 de acte materiale.

Tribunalul București a respins, în cursul zilei de marți, definitiv contestația depusă la camera preliminară prin care acesta încerca să scape de dosarul penal”, a anunțat avocatul Marinei Almășan, Adrian Cuculis, prin intermediul unei comunicări făcute către presă.

Prin decizia pronunțată de Tribunalul București, cauza trece în etapa judecății pe fond, urmând ca instanța să analizeze acuzațiile formulate în rechizitoriu.

La aflarea sentinței, Marina Almășan a sărit în sus de bucurie:

„Am cel mai bun avocat din lume! Nu doresc răul nimănui. Vreau doar liniște, sănătate și oameni dragi în jurul meu!”, a transmis Marina Almășan pe rețelele de socializare.

Marina Almășan: „Mii de femei, aflate în situația mea”

De altfel, prezentatoarea TVR a mai făcut și azi la prânz o postare mai lungă la ieșirea din sala de judecată unde a fost prezentă împreună cu avocatul ei.

„Zâmbesc, pentru ca este <<după>>. La ieșire. În fața Tribunalului. Înăuntru e întotdeauna foarte greu. Așa cum îi transmiteam și lui Sorin, printr-un mesaj, e o suferință aproape fizică…

Nu e lumea mea, asta e clar. Lumea mea e compusă din zâmbet, din conjugarea verbelor: a iubi, a spera, a ajuta, a râde, a scrie, a călători, a aduce bucurie celor din jur…

Una peste alta, s-a mai dus un termen al unuia din multele procese cu care am fost amenințată, ani în șir. Crezusem că sunt doar amenințări <<de intimidare>>, de întoarcere din drum. Până la un moment dat, chiar a funcționat. Până când nu s-a mai putut. Apoi a început coșmarul: ruptul pisicii în două, hărțuire, ordin de protecție, brățară, nesfârșitele vizite la Poliție, încălcările repetate ale ordinului, în fine - Procesul. Unul din cele multe, care au urmat și care sunt pe rol ( răzbunarea umană are nenumărate fațete).

Astăzi mi s-a confirmat, odată în plus, ce avocat minunat am. Din pledoariile avocaților, noi, oamenii de rând, nu înțelegem chiar tot, dar dacă suntem totuși plimbați de viață prin multe cele, putem afirma, când o pledoarie este strălucitoare, când e …<<așa și așa>>.

După ce am ieșit din Sala 139 a Tribunalului București, deja s-au repezit la Adrian câteva persoane. I-au cerut numărul de telefon. Și-au făcut poze cu el…Îi sunt atât de recunoscătoare vieții pentru că, de o vreme-ncoace, mi-i scoate-n cale pe cei mai buni.

Despre proces?! După ce se va pronunța instanța cu privire la contestația depusă de inculpat (drept legal al fiecărui inculpat), va începe procesul penal pentru încălcarea în mod repetat al acelui ordin de restricție. Probabil mii de femei, aflate în situația mea, vor aștepta cu sufletul la gură verdictul …

Indiferent de deznodământul final, de anvergura sentinței, pot spune de pe acum că singurul meu sentiment NU va fi nicidecum satisfacția, ci dorința de a uita. Care, cu siguranță, va fi greu de îndeplinit, nici de către peștișorul de aur, nici de lampa lui Aladin, poate doar Sorin să mai aibă vreo șansă”, a scris Marina Almășan, pe rețelele de socializare.

Ce spune avocata lui Georgică Cornu?

Dalina Terzi, avocata lui Georgică Cornu, ne-a oferit și ea o declarație la aflarea verdictului dat de instanță, făcând și o serie de precizări legate de postările din ultimele zile ale Marinei Almășan pe rețelele de socializare.

„Tribunalul București a respins contestația formulată în camera preliminară de către clientul nostru și urmează judecata pe fond. Reamintesc faptul că în etapa de cercetare și urmărire penală domnul Georgică Cornu nu a formulat declarații și nu a administrat probe, permițându-i-se studierea dosarului abia în timp ce Rechizitoriul era în curs de întocmire. Astfel, toate apărările domnului Georgică Cornu vor fi făcute în fața instanței de fond.

Da, mi-au fost trimise și postările doamnei Almășan dinaintea și de după termen, nu dorim să comentăm conținutul lor, însă observăm că pentru o persoană care susține că își dorește să uite și să treacă mai departe dânsa este puțin prea vocală pe tema fostului partener.

În plus, postarea de după termen conține o inexactitate probabil intenționată: domnul Georgică Cornu nu o putea amenința cu un proces deschis de dânsa împotriva dânsului.

Eventual invers, dar nicicum așa cum a scris. Posibil să fi fost în eroare, deși știm cu toții că este un jurnalist reputat și o astfel de eroare este improbabilă”, a declarat Dalina Terzi, în exclusivitate pentru Click!

Marina Almășan și omul de afaceri timișorean Georgică Cornu au avut o relație care a durat aproximativ 12 ani. Vedeta TVR a anunțat despărțirea lor în 2024, aceasta fiind urmată de un conflict care s-a mutat din spațiul public în instanță.