 Raluca Bădulescu și Cristina Postu, alături de Alina Pușcău în lupta acesteia cu o boală gravă: „Ne rugăm pentru ea”
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Raluca Bădulescu și Cristina Postu, alături de Alina Pușcău în lupta acesteia cu o boală gravă: „Ne rugăm pentru ea”

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Fostul model internațional, Alina Pușcău, și-a anunțat fanii că se confruntă cu un diagnostic greu: a fost diagnosticată cu multiple tumori în zona axilei și a pieptului. În aceste momente, Cristina Postu și Raluca Bădulescu și-au exprimat susținerea față de fosta lor colegă de la Asia Express.

Cristina Postu și Raluca Bădulescu, mesaje pentru Alina Pușcău/sursă foto: social media
Cristina Postu și Raluca Bădulescu, mesaje pentru Alina Pușcău/sursă foto: social media

Mesaje de susținere din partea fostelor colege de la Asia Express

 Cu ochii în lacrimi, Alina Pușcău a mărturisit urmăritorilor că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și i-a rugat pe cei care îi sunt alături să o includă în rugăciunile lor.  În aceste clipe grele, Cristina Postu și Raluca Bădulescu i-au transmis fostului model mesaje de încurajare și susținere.

Potrivit Cancan, Raluca Bădulescu știa de ceva vreme despre situația Alinei Pușcău și o va susține în continuare, cu orice are nevoie. Raluca Bădulescu mai spune că se roagă pentru fosta ei colegă de la Asia Express și speră la o minune.

„Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate. Este unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Eu cred foarte mult în puterea lui Dumnezeu. Cred foarte mult în știință. Știu că doctorii de aici, din România, sunt foarte buni. Sunt alături de ea la orice oră din zi și din noapte, pe viață.

Repet, este un om minunat. Sunt binecuvântată că am cunoscut-o și sunt alături de ea cu tot sufletul meu, cu tot sufletul din toată inima mea. Sunt sigură însă, că sunt alături foarte, foarte mulți oameni și foarte mulți prieteni pentru că, Alina are o magie cu care atinge inimile fiecăruia dintre noi. Sunt sigură că o rugăciune și un gând frumos o vor ajuta. E un om minunat, căruia sigur i se va întâmpla o minune”, a declarat Raluca Bădulescu.

De asemenea,  Cristina Postu, cea mai bună prietenă a Alinei, a mărturisit că vorbește zilnic cu aceasta și că, în astfel de momente, cuvintele devin insuficiente. Fosta concurentă de la Asia Express a spus că modelul încearcă să rămână puternică, în ciuda încercării dureroase prin care trece.

„Vorbim tot timpul, ținem legătura. Nici nu știu ce poți spune într-o asemenea situație… Îmi pare nespus de rău că trece prin asta. Îi dorim multă putere și suntem alături de ea. Este o tragedie pe care nimeni nu o merită, cu atât mai puțin ea, care e un om extraordinar. Încearcă să fie puternică, dar numai ea știe ce simte. Este o fire pozitivă și va continua să lupte. Noi o iubim și ne rugăm pentru ea. Oamenii îi sunt aproape”, a mărturisit Cristina Postu.

Nu este pentru prima dată când Alina Pușcău are probleme de sănătate

Alina Pușcău s-a mai confruntat cu probleme medicale și în trecut. Cu mai bine de zece ani în urmă, ea a urmat un tratament în România după ce a descoperit că avea mercur și alte metale în sânge.

„S-a scris în ziare că am avut probleme cu mercurul în sânge și cu metalele. Am venit să fac și tratamentul acesta în România, pentru că aici sunt doctori foarte buni și merg pe nutriție”, declara Alina Pușcău pentru Antena Stars.

În ultimele luni, vedeta a mai trecut printr-o dramă după ce buna sa prietenă, Tal Berkovich, fostă concurentă la „Chefi la cuțite”, și-a pierdut viața într-un accident rutier. De această dată, însă, Alina Pușcău a apărut din nou în lacrimi în fața urmăritorilor săi, cerând sprijin și rugăciuni în lupta cu boala.

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