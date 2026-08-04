Care vedetă nu stinge lumina, după îndemnul guvernanților: „Nu vrea nimeni să ne întoarcem în comunism!” Facturile nu-i mai sperie!

Guvernanții au făcut apel la populație să economisească energie electrică și apă, urmare a debitului scăzut al Dunării. Cum au reacționat vedetele? S-au împărțit în două tabere. În timp ce fostul știrist Lucian Mîndruță a trecut la fapte, iată că Mihai Trăistariu a dorit să atragă atenția că nu cetățenii sunt, de fapt, marii consumatori, ci tot instituțiile statului. Vă prezentăm și punctul de vedere acid al lui Dan Negru.

1/7 Mihai Trăistariu plătește 1.200 de lei factura la energia electrică, pentru cele șase garsoniere pe care le închiriază turiștilor

„Nu vrea nimeni să se întoarcă la comunism!”

Exclusiv prin intermediul Click!, solistul Mihai Trăistariu a luat atitudine. Are câteva propuneri, pentru guvernanți, în vederea economisirii energiei electrice și a apei:

„Eu înțeleg perfect îndemnul Guvernului, de a face economie, dacă e un lucru real. Nu vrea nimeni să se întoarcă la comunism, la marile lipsuri, să stăm iar pe întuneric. Trecând însă, cu mașina, prin orașele țării, văd lucruri care se risipesc, de pildă, multe fântâni arteziene. Orice primărie poate face economie la apă și la curent.

Sunt și multe instituții iluminate aiurea, fără sens. Hai, să facem economie, unde nu afectează poporul! Iar dacă chiar nu se poate, rugăm și populația să mai economisească, pe ici, pe colo. Dar nu putem spune că, dacă stăm cu un bec aprins, pe la tv și la un duș, am făcut noi brusc gaură la curent. Tot instituțiile statului sunt mari consumatoare de energie și de apă. Să nu sacrificăm, totuși, cetățenii!”.

Cât plătește factura la curent pentru cele 6 garsoniere?

Mihai Trăistariu mai susține că nu le poate impune turiștilor, cazați în cele 6 garsoniere, ale sale, de pe Litoral, să stingă lumina sau să nu mai facă duș, după ce revin de la plajă:

„Cunosc oameni care fac economie drastică, mai ales bătrânii. Închid becurile la ora 20.00, se culcă la ora la care se culcă și găinile și se spală rar, numai ca să facă economie la apă și la curent. De ce acum ni se cere să facem tot noi, cetățenii, economie? Oricum, nimeni nu mai face risipă, ca să plătească mult.

„Și eu îmi deschid aerul condiționat, la hotel, ca să pot respira”

În plus, cum să le cer eu turiștilor, la garsonierele mele, să facă economie? Mai intram în camere, ca să le duc facturile, și găseam aerul condiționat pornit, deși nu era nimeni acolo, erau la plajă. Eram revoltat, l-am închis.

Dar când am văzut că îmi vine factura la curent de numai 200 de lei, pe lună, pentru fiecare garsonieră, mi-am dat seama că nu e foarte mult. La urma-urmei, și eu, când merg la un hotel, îmi deschid aerul condiționat, o oră-două, ca să pot respira, pe caniculă. De fapt, de aceea e și pus acolo, fiecare să consume cât are nevoie”, a mai menționat el, exclusiv pentru Click!

Dan Negru: „Cel mai scump tablou din România este cel electric”

La rândul său, și Dan Negru a postat, pe conturile sociale, un mesaj cu tâlc, în dreptul fotografiei sale de la Cernavodă:

„Apus de soare la Dunăre”, de Nicolae Grigorescu, este unul dintre cele mai scumpe tablouri românești. Astăzi, cel mai scump tablou românesc este tabloul electric”.

A mai menționat:

„Nu trăim vremuri istorice! Lumea e o repetiție de crize și de războaie! Three-Day Week a fost programul care a stins lumina în Anglia, în 1973. Companiile, magazinele, firmele aveau voie să consume electricitate trei zile pe săptămână. Televiziunile își încheiau programul la ora 22.00. Străzile nu mai erau iluminate și oamenii aveau provizii mari de lumânări. Deci, a mai fost. Va mai fi...

Centrala de la Cernavodă a mai fost oprită, tot din cauza secetei, în 2003. N-a funcționat o lună! Doar că atunci nu exista „fabrica de panică” de azi! Cei care îmi spun acum să sting lumina sunt aceiași care s-au ofticat când am filmat centrala pe cărbune de la Ișalnița, care era pe lista celor care urmau să fie închise, ca să salvăm planeta și să protejăm.

Generația mea a crescut cu speranța că „se vede luminița de la capătul tunelului”. Generația copiilor mei plătește luminița aia: e în factura de curent”.

„De ce au pus impozite pe panourile solare?”

Mihai Trăistariu nu găsește soluții mai ieftine, în vederea economisirii:

„De ce s-au pus impozite pe panourile solare? Voiam să-mi pun panouri solare pe clădirea din Constanța, unde am școala de muzică, pentru a nu mai plăti mult. Iarna îmi vine factura, la gaze și la lumină, peste 3.000 de lei.

Dar am aflat că și panourile solare costă. Soarele costă, nu mai e nimic gratis. Voiam să-mi fac o pensiune, la munte, cu panouri solare și cu fântână. Să iau apa din pământ și lumină de la Soare, dar toate-s pe bani în țara asta!”.

Lucian Mîndruță: „Nici aerul condiționat nu l-am pornit”

În schimb, fostul prezentator de știri de la PRO TV Lucian Mîndruță a dorit să îi încurajeze pe români, prin puterea exemplului, să economisească apă și curent. Prin urmare, el ar fi de acord să mai stingă lumina:

„Am terminat de spălat, n-am mai pus altă mașină. Nici aerul condiționat nu e pornit, am deschis geamul și e acceptabil. Facem fiecare ce putem, pentru că nu facem pentru Bolojan sau Nicușor sau Grindeanu. Facem pentru țara noastră”.

„Am zis că e o idee bună să ne ajutăm unii pe alții”

Cum însă postarea cu pricina i-a adus un val de comentarii acide, Lucian Mîndruță a revenit cu un alt mesaj:

„Acum două zile, am pus o postare cu un mic apel la solidaritate, în privința consumului de curent seara. Nu m-a rugat nimeni s-o fac, pur și simplu am zis că e o idee bună să ne ajutăm unii pe alții. Au urmat sute de comentarii, în esență cu același mesaj: «Du-te naibii, consumăm cât vrem, numai să-ți facem în ciudă!».

Practic, oamenii (ok, și boții) au dus ura lor împotriva guvernului până la anularea completă a vreunei preocupări pentru interesul comun. Acum stau și mă întreb cum ar fi, Doamne ferește, să dea peste noi vreun cutremur și un «soroșist», aflat întâmplător la guvernare, să ceară bravilor și mândrilor patrioți să dea o mână de ajutor la căutarea oamenilor de sub dărâmături. «Să iasă singuri, nu e treaba mea!» va fi, probabil, strigătul lor de luptă.”