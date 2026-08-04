Floarea care rezistă până toamna târziu. Luna august este momentul perfect pentru plantare

Deja începem să înaintăm în prima jumătate a lunii august, iar potrivit grădinarilor cu experiență, în această lună trebuie să plantăm o anumită plantă în curte. Cu ajutorul acesteia, grădina va avea un aspect spectaculos pe parcursul toamnei, indiferent de ce se va întâmpla cu celelalte flori.

Chiar dacă de-abia am intrat în luna august, putem deja să începem să ne facem planuri pentru toamnă. Iar, potrivit grădinarilor cu experiență, în această lună ar trebui să plantăm o floare anume, pentru ca grădina noastră să aibă un aspect spectaculos pe parcursul toamnei care urmează.

Mai precis, potrivit informațiilor de la express.co.uk, este vorba despre echinacea. Cu ajutorul acestei plante, Georgia Featherstone, o specialistă în grădinărit, spune că grădina noastră va avea un aspect spectaculos atât în toamnă, cât și în această lună.

Echinacea trebuie plantată în curte în luna august

„Fiecare grădină are nevoie de această plantă, deoarece înflorește până toamna târziu și oferă hrană atât albinelor, cât și păsărilor. Este vorba despre echinacea, care este excelentă pentru a aduce culoare în grădină la sfârșit de sezon, deoarece își păstrează florile până în septembrie și chiar în octombrie”, a spus Featherstone.

Cu ajutorul acestei plante, curtea noastră va arăta superb chiar și toamna târziu.

„Motivul pentru care îmi place atât de mult este faptulul că, iarna, nici măcar nu trebuie să le tai. Dacă le lași să se usuce, păsările le adoră pur și simplu, în special sticleții, deoarece vor veni și se vor așeza pe flori pentru a ciuguli semințele”, mai spune experta.

Cum poți proteja curtea de caniculă

Până să ajungem la toamnă, va trebui să trecem cu bine peste perioada de caniculă din această lună. Iar, potrivit experților, este important să nu udăm plantele în mijlocul zilei, atunci când temperaturile ajung la valori extreme.

În schimb, florile ar trebui udate dimineața cât mai devreme sau, dacă ne este mai ușor, spre seară. În plus, apa trebuie turnată direct la rădăcină, nu pe frunze.