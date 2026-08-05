 Motivul pentru care 90% dintre oameni sunt dreptaci. Cercetătorii au descoperit explicația după ani de studii
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Motivul pentru care 90% dintre oameni sunt dreptaci. Cercetătorii au descoperit explicația după ani de studii

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Majoritatea oamenilor scriu cu mâna dreaptă, mănâncă tot cu dreapta și desfășoară diverse activități de zi cu zi în acest fel. Cercetătorii au căutat explicații și le-au găsit. Un nou studiu arată faptul că nu este vorba numai despre cum am fost învățați, ci este o chestiune ce ține de moștenirea genetică, influența mediului și adaptările evolutive.

Motivul pentru care majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Foto: unsplash.com
Motivul pentru care majoritatea oamenilor sunt dreptaci. Foto: unsplash.com

Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Bristol din Marea Britanie vine însă cu o explicație convingătoare: predominanța dreptacilor este rezultatul modului în care comunitățile umane au evoluat pentru a coopera și a comunica mai eficient.

90% din oameni sunt dreptaci

Rezultatele cercetării efectuate de britanici arată că faptul că suntem dreptaci nu este o întâmplare. Aproximativ 90% din populația lumii este dreptace, în timp ce doar 10% folosește mâna stângă ca mână dominantă, scrie csid.ro.

Această proporție s-a menținut stabilă de-a lungul istoriei, fiind identificată în aproape toate culturile și regiunile lumii. Tocmai această uniformitate i-a determinat pe oameni de știință să caute un mecanism biologic și evolutiv profund în spatele fenomenului.

Cercetătorii au încercat să afle explicația

Pentru o perioadă lungă de timp s-a presupus faptul că preferința pentru o anumită mână este determinată exclusiv de gene, însă studiile au arătat că nu există o singură genă responsabilă pentru acest lucru. 

Astfel, studiile au arătat că sunt mai mulți factori la mijloc și totul stă în comportamentul pe care l-au avut strămoșii noștri. Aceștia au reușit să supraviețuiască nu numai prin folosirea forței fizice, ci și prin cooperare. Când majoritatea membrilor unui grup folosesc aceeași mână dominantă, activități esențiale precum fabricarea uneltelor, vânătoarea coordonată și transmiterea tehnicilor de lucru devin considerabil mai simple.

În același timp, există și o legătură cu dezvoltarea creierului. Experții afirmă că lateralitatea este strâns legată de structura cerebrală. La majoritatea oamenilor, emisfera stângă controlează atât mișcările fine ale mâinii drepte, cât și funcțiile limbajului. Dezvoltarea comunicării complexe a favorizat astfel o organizare cerebrală în care o singură emisferă coordonează ambele procese.

De ce mai există stângaci?

Faptul că circa 10% din populație este stângace arată că evoluția nu a eliminat complet această caracteristică. Experții consideră că cei ce fac parte din această categorie sunt avantajați în anumite situații. Ei vorbesc mai ales despre sportivii care activează în tenis, box sau scrimă. Un stângaci este mai greu de anticipat de către un adversar dreptaci, el fiind neobișnuit cu astfel de mișcări.

De asemenea, mâna dominantă nu este o alegere. Studiile mai arată că preferința pentru o anumită mână se configurează încă din perioada intrauterină, fătul manifestând adesea o preferință clară pentru suptul degetului de la mâna dreaptă sau stângă.

Neurologii și psihologii avertizează că lateralitatea nu este o alegere conștientă și nici un obicei ce poate fi modificat. Psihologii și Neurologii afirmă că în cazul în care copiii stângaci sunt obligați să scrie cu dreapta pot apărea o serie de probleme, precum dificultăți de învățare, probleme de coordonare și chiar tulburări emoționale.

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