Psihologii explică de ce unii oameni nu pot adormi fără televizorul pornit. Ce ascunde acest obicei

Pentru mulți oameni, liniștea completă din dormitor este cheia unui somn odihnitor. Pentru alții, însă, adormitul fără televizorul pornit pare aproape imposibil. Deși la prima vedere poate părea doar un obicei banal, psihologii atrag atenția că această nevoie poate avea explicații emoționale mai profunde.

Potrivit specialiștilor în sănătate mintală, televizorul poate deveni o sursă de confort psihologic, ajutând creierul să reducă nivelul de stres și să îndepărteze gândurile care împiedică instalarea somnului. În anumite situații, acest comportament poate fi asociat cu anxietatea, hipervigilența sau chiar cu experiențe traumatice din trecut.

De ce ajută televizorul la adormire

Psihologii explică faptul că televizorul nu are rol doar de zgomot de fundal. Spre deosebire de zgomotul alb sau de sunetul unui ventilator, un film ori o emisiune oferă creierului un punct concret asupra căruia să își concentreze atenția.

În acest fel, mintea este distrasă de la grijile cotidiene, de temeri sau de gândurile repetitive care apar frecvent înainte de culcare. Pentru multe persoane, televizorul devine o metodă prin care reușesc să reducă fluxul continuu al gândurilor și să creeze o senzație de siguranță.

Ce legătură există între acest obicei și traumele din trecut

Un aspect remarcat de psihologi este relația dintre adormitul cu televizorul pornit și experiențele traumatice. Pentru unele persoane, acest comportament poate reprezenta un mecanism de adaptare.

După un eveniment traumatic, unele persoane dezvoltă hipervigilență, o stare în care creierul rămâne permanent în alertă și reacționează exagerat la orice zgomot neașteptat.

În astfel de situații, sunetul constant al televizorului acoperă zgomotele din casă sau din exterior și reduce senzația de pericol. Creierul percepe zgomotul televizorului ca fiind previzibil și controlabil, spre deosebire de un sunet brusc care poate declanșa o reacție de alarmă.

Anxietatea este una dintre cele mai frecvente cauze

Specialiștii spun că persoanele anxioase folosesc adesea televizorul ca pe o metodă de distragere a atenției.

În loc să se concentreze asupra problemelor legate de serviciu, familie sau responsabilitățile zilei următoare, acestea își mută atenția asupra dialogurilor și imaginilor de pe ecran. Astfel, intensitatea gândurilor anxioase poate scădea temporar, iar adormirea devine mai ușoară.

Totuși, psihologii avertizează că televizorul nu tratează cauza anxietății, ci doar reduce temporar simptomele.

De ce persoanele care locuiesc singure adorm mai greu în liniște

Un alt factor important este singurătatea. Persoanele care trăiesc singure sunt mai predispuse să adoarmă cu televizorul pornit, deoarece vocile auzite din difuzor creează senzația unei prezențe umane.

Acest efect oferă confort emoțional și diminuează senzația de izolare, motiv pentru care multe persoane, în special cele în vârstă, spun că le este greu să adoarmă într-o casă complet tăcută.

Oamenii care analizează excesiv au nevoie de o distragere

Psihologii au observat că acest obicei este întâlnit frecvent și la persoanele care tind să gândească excesiv.

În momentul în care se întind în pat, acestea încep să revadă conversații, decizii sau probleme pe care trebuie să le rezolve a doua zi. Televizorul întrerupe acest proces și oferă creierului un alt punct de interes.

Pentru aceste persoane, liniștea poate deveni mai greu de suportat decât zgomotul de fundal.

Este sănătos să dormi cu televizorul pornit?

Răspunsul specialiștilor este unul echilibrat. Dormitul cu televizorul pornit nu este automat un comportament nesănătos.

Dacă persoana adoarme rapid și se odihnește bine, obiceiul nu reprezintă neapărat o problemă. În schimb, dacă televizorul rămâne pornit toată noaptea, lumina și schimbările constante de sunet pot fragmenta somnul și îi pot reduce calitatea.

Mai multe cercetări au arătat că expunerea la lumina ecranelor înainte și în timpul somnului poate reduce producția de melatonină, hormonul responsabil de reglarea ciclului somn-veghe.

Cum poți renunța treptat la acest obicei

Dacă o persoană dorește să nu mai adoarmă cu televizorul deschis, psihologii recomandă o schimbare graduală.

Printre alternativele care pot ajuta se numără:

zgomotul alb sau sunetele din natură;

podcasturile și cărțile audio cu voce calmă;

exercițiile de respirație;

meditația ghidată;

cititul câtorva pagini înainte de culcare.

În cazul în care nevoia de a dormi cu televizorul pornit este însoțită de anxietate puternică, coșmaruri sau simptome persistente după o experiență traumatică, specialiștii recomandă consultarea unui psiholog.

Ce spun psihologii

Psihologii subliniază că nu orice persoană care adoarme cu televizorul pornit a trecut printr-o traumă. Acest obicei poate avea numeroase explicații, de la anxietate și singurătate până la o minte foarte activă, sensibilitate crescută la zgomote sau simpla preferință pentru un sunet familiar înainte de culcare.

Totuși, atunci când televizorul devine singura modalitate prin care cineva poate adormi, iar lipsa lui provoacă neliniște sau teamă, explorarea cauzelor împreună cu un specialist poate fi un pas important pentru îmbunătățirea sănătății emoționale și a calității somnului.