„Cel mai frumos sat din lume” încasează 1.000 de euro pe săptămână din amenzi pentru parcare ilegală. „Îi vedem lăsând mașinile pe trotuare”

Anul trecut, agenții autorităților locale au aplicat amenzi în valoare de până la 45.000 de lire sterline în cadrul unei acțiuni de control de amploare desfășurate în „cel mai frumos sat din lume”. Episodul a avut loc în contextul în care un lider al comunității a afirmat că supraturismul i-a transformat viața locuitorilor într-un „coșmar” zilnic.

Birbury, cel mai frumos sat din lume

Bibury, cunoscut pentru șirul său de căsuțe ale țesătorilor din secolul al XVII-lea a devenit o destinație din ce în ce mai populară pentru turiștii din Cotswolds, după ce a primit anul trecut prestigiosul titlu din partea revistei Forbes, potrivit publicației The Independent.

Laudele aduse acestei comunități de 627 de locuitori vin în continuarea unei distincții similare acordate cu un secol în urmă de poetul și artistul William Morris, care l-a descris drept „cel mai frumos sat din Anglia”, și de împăratul japonez Hirohito, care l-a numit „un loc sacru”.

Însă afluxul masiv de vizitatori, combinat cu lipsa locurilor de parcare, i-a determinat pe unii șoferi să parcheze fără respect pe liniile duble galbene, în fața caselor locuitorilor sau pe trotuare, au afirmat localnicii.

Această situație a dus la o creștere a tensiunilor, un locuitor plângându-se anul trecut că i-a fost călcat piciorul în timpul unei dispute legate de parcare. În weekend, un locuitor a rămas șocat când un șofer a devenit agresiv după ce i s-a cerut să-și mute mașina de pe trotuarul din fața casei sale.

Măsuri luate împotriva supraturismului

Amenzile, care se ridică la 70 de lire sterline, dar se reduc la 35 de lire sterline dacă sunt achitate în termen de două săptămâni, au permis consiliului local să încaseze până la 45.570 de lire sterline pe parcursul celor 12 luni, echivalentul a 3.797 de lire sterline pe lună sau 876 de lire sterline pe săptămână.

Un localnic a declarat pentru The Independent că este mulțumit de reacția consiliului județean. El a spus: „Realitatea este că mulți dintre vizitatori nu țin deloc cont de locuitorii satului. Este pur și simplu faptul că noi, ca sat, ne confruntăm cu problema că oamenii, după ce s-au deranjat să ajungă la Bibury, caută apoi orice loc unde pot parca. Iar dacă nu găsesc un loc legal, îi vedem lăsând mașinile pe trotuare sau pe liniile duble galbene.Din acest motiv, satul are nevoie de măsuri de aplicare a legii pentru a se asigura că drumurile sunt libere pentru vehiculele de urgență și sigure pentru pietoni”.

Banii strânși din amenzi nu sunt suficienți

Cu toate acestea, sumele strânse din amenzi nu acoperă încă costul de 4.000 de lire sterline pe lună al aplicării legii – și, prin urmare, se va introduce sistemul de parcare cu plată și afișare a tichetului pentru 24 de locuri de parcare de pe strada The Street din sat, fiind luate în considerare două opțiuni: 7 lire sterline pentru două ore în perioada martie-octombrie sau 6 lire sterline.

Tarifele, stabilite în comparație cu alte „locații cu aflux mare de vizitatori”, ar genera venituri de până la 218.880 de lire sterline pe an, a declarat Consiliul Județean Gloucestershire, și ar duce la un profit de până la 360.680 de lire sterline după patru ani. De asemenea, o zonă pietonală din centrul satului, folosită odinioară pentru parcarea autocarelor, va deveni permanentă, barierele rutiere temporare urmând să fie înlocuite cu structuri mai potrivite pentru cadrul istoric.

Între timp, un grup de lucru analizează opțiunile de parcare în afara satului pentru a reduce presiunea exercitată de vehicule asupra localității.

Lisa Spivey, președinta Consiliului Județean Gloucestershire, a declarat: „Suntem foarte norocoși aici, în Gloucestershire, că avem atât de multe orașe și sate frumoase din regiunea Cotswold, care atrag vizitatori. Vrem să ne asigurăm că comunitatea din Bibury beneficiază de sprijinul necesar, de la cei care doresc să gestioneze turismul, la întreprinderile care depind de veniturile generate de acesta, până la cei care doresc să petreacă o zi minunată în aer liber”.