 Explozii puternice la Kiev: cel puțin 15 morți și 51 de răniți. Rușii au bombardat cu rachete balistice și drone
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VideoExplozii puternice la Kiev: cel puțin 15 morți și 51 de răniți. Rușii au bombardat cu rachete balistice și drone

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Un atac masiv cu rachete balistice și drone rusești a provocat moartea a cel puțin 15 persoane și rănirea altor 51 în capitala Ucrainei și în regiunea Kiev, în timp ce incendiile au cuprins Kievul și suburbiile sale, au anunțat autoritățile în noaptea de 5 august.

Atac masiv în Kiev/sursă foto: social media
Atac masiv în Kiev/sursă foto: social media

Rusia a folosit rachete balistice și drone

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat 24 de rachete balistice și patru rachete hipersonice în timpul atacului, precum și 115 drone de tip Shahed. Niciuna dintre rachete nu a fost interceptată, potrivit publicației Kiev Independent.

În regiunea Kiev, 14 persoane au fost ucise și alte 27 rănite, a raportat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență (DSNS), în timp ce operațiunile de salvare erau încă în desfășurare.

Conform Administrației Militare a orașului Kiev, s-au înregistrat pagube în peste șapte locații din oraș, inclusiv în raioanele Holosiivskyi, Obolonskyi, Desnianskyi și Sviatoshynskyi.

Ministerul rus al Apărării a susținut că a atacat centre logistice și puncte de aprovizionare din Kiev și din regiunea capitalei. Potrivit Moscovei, aceste centre erau folosite pentru depozitarea și transportul armelor și al echipamentelor militare, precum și pentru producerea și distribuirea dronelor.

Căutările victimelor continuă

Anterior, primarul Kiev-ului Mayor Klitschko a declarat că două persoane au fost salvate de sub dărâmăturile unui depozit prăbușit în districtul Holosiivskyi. Operațiunile de căutare și salvare erau în curs de desfășurare, iar alte persoane ar putea fi încă blocate sub dărâmături, a spus el.

În districtul Obolonskyi, a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe cu 20 de etaje, după ce acesta a fost lovit de o rachetă. Un alt bloc de locuințe a luat și el foc, iar au fost semnalate incendii la două depozite.

În districtul Desnianskyi, un depozit a luat foc, iar resturi de rachetă au căzut în apropierea unei clădiri rezidențiale, a declarat Klitschko.

Autoritățile au semnalat, de asemenea, un incendiu de proporții în districtul Kyiv-Sviatoshynskyi, situat în afara capitalei. Serviciile de urgență interveneau la locurile afectate.

Atacurile se intensifică din ambele părți

Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile asupra Kievului, în timp ce Ucraina a crescut numărul loviturilor asupra infrastructurii civile din Rusia, inclusiv asupra unor obiective energetice.

Forțele ucrainene au vizat în mod repetat depozitele gigantului rus de comerț online Wildberries. Cel mai recent atac, produs marți dimineață în regiunea Moscovei, s‑a soldat cu cinci morți și zece răniți.

Cu o zi înainte, autoritățile ruse au raportat șapte victime și 58 de răniți după un atac cu drone asupra unei plaje aglomerate din Krasnodar, în sudul Rusiei.

Ucraina a criticat dur Rusia după apariția unei filmări în care un bărbat din Herson este urmărit de o dronă, incident descris de autoritățile ucrainene drept o „vânătoare” deliberată, un „safari” împotriva civililor.

Ambele tabere susțin că nu vizează în mod intenționat populația civilă.

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