Primăria Sectorului 6 va reduce iluminatul din parcuri și locuri de joacă pentru a economisi energie. „Este o măsură de responsabilitate”

Primăria Sectorului 6 se alătură inițiativei de a reduce consumul de energie, așa că parcurile și locurile de joacă vor avea iluminatul redus cu 50% din capacitatea maximă. Măsura vine după ce seceta de pe Dunăre a dus la închiderea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă.

Iluminatul nu va fi oprit complet

Reprezentanţii instituţiei au precizat, marţi, într-o postare pe Facebook, că iluminatul nu va fi oprit, ci este doar o măsură de economisire a electricității, într-un moment de criză energetică.

„Parcurile şi locurile de joacă vor rămâne funcţionale şi sigure pentru comunitate. Este o măsură de responsabilitate, prin care reducem consumul de energie electrică şi folosim mai eficient resursele, fără să renunţăm la confortul şi siguranţa celor care petrec timp în aceste spaţii. (...) Fiecare gest responsabil contează. Folosim energia cu măsură şi administrăm resursele comunităţii cu grijă", au adăugat reprezentanţii autorităţii locale.

Potrivit Antena3, alte primării din țară s-au alăturat acestei inițiative de salvare a energiei. Iași este cuprins de beznă completă după ora 12:00 noaptea, iar municipiul Roman a redus timpul de funcționare al iluminatului public.

„Am redus perioada de la aprindere până la stingerea iluminatului public cu 20 de minute seara și sigur închidem mai devreme dimineața și acasă, adică în momentul în care mă uit la televizor, nu am și lumina aprinsă. Dacă citesc, folosesc lampa. Adică încercăm în acest moment să fim solidari”, a spus primarul Romanului, la Antena 3 CNN.

Primăria Constanța a anunțat, de asemenea, măsuri pentru reducerea consumului de energie electrică, în urma apelului lansat de Guvern.

Schimbări și în magazinele din țară

Marile lanțuri de magazine din România sunt nevoite să apeleze la decizii fără precedent. În încercarea de a reduce cât mai mult presiunea asupra sistemului energetic național, membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) au anunțat că se va limita utilizarea aerului condiționat iar iluminatul publicitar va fi oprit pe timpul nopții.

În plus, sunt folosiți deja și senzori de temperatură, pentru a gestiona mai ușor instalațiile de climatizare fără a afecta experiența clienților din magazin.

Unele companii au investit deja în panouri fotovoltaice, pentru a începe să producă energia necesară pentru consumul propriu.

„Membrii AMRCR conștientizează responsabilitatea pe care o au față de comunitățile în care își desfășoară activitatea. Prin aceste măsuri voluntare, ne propunem să contribuim activ la reducerea presiunii pe sistemul energetic național, asigurând în același timp continuitatea fluxului comercial, în condiții de deplină siguranță și confort pentru consumatori”, au transmis reprezentanții AMRCR.