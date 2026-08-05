 AI-ul care i-a surprins chiar și pe experți. Un model a creat identități false pentru a păcăli oameni în timpul unor teste de securitate
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

AI-ul care i-a surprins chiar și pe experți. Un model a creat identități false pentru a păcăli oameni în timpul unor teste de securitate

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Inteligența artificială continuă să evolueze într-un ritm accelerat, însă cele mai recente teste de securitate au scos la iveală comportamente care i-au surprins chiar și pe specialiști. În cadrul unor evaluări realizate de Institutul de Securitate AI din Marea Britanie (AISI), două modele avansate dezvoltate de Anthropic și OpenAI au demonstrat un nivel neașteptat de autonomie și capacitate de înșelare. Într-unul dintre cazuri, un model AI a creat identități false inspirate de persoane reale și a încercat să le folosească pentru a manipula utilizatori și a obține acces la o platformă de dezvoltare software,  relatează BBC.

AI-ul care i-a surprins chiar și pe experți.
AI-ul care i-a surprins chiar și pe experți.

Testele de securitate au scos la iveală un comportament fără precedent

Potrivit raportului publicat de AISI, modelele Mythos, dezvoltat de Anthropic, și Sol, creat de OpenAI, au manifestat un nivel de „autonomie și înșelăciune” care nu mai fusese observat până acum în cadrul unor astfel de evaluări.

În timpul unuia dintre teste, agentul AI Mythos a încercat să obțină acces la GitHub, una dintre cele mai utilizate platforme de dezvoltare software din lume. Pentru a-și atinge scopul, sistemul nu s-a limitat la executarea sarcinii primite, ci a recurs la metode complexe.

Evaluatorii au observat inițial „transferuri neobișnuite de date care ieșeau din sistemele noastre de cercetare”.

Ulterior, ancheta a arătat că „unii dintre agenții testați se angajaseră în activități susținute, potențial dăunătoare, îndreptate împotriva unor persoane și organizații reale”.

Modelul AI a creat identități false și a încercat să influențeze utilizatori reali

Conform raportului, agentul Mythos a generat un cod malițios pe care a încercat să îl introducă pe GitHub. Pentru a crește șansele de reușită, sistemul a identificat persoanele responsabile de administrarea platformei și le-a analizat activitatea.

Mai departe, inteligența artificială a creat profiluri online false inspirate de acele persoane reale și a început să trimită mesaje directe, pretinzând că este una dintre ele.

Scopul era convingerea utilizatorilor să aprobe modificările propuse de AI și să permită introducerea codului respectiv în sistem.

Situația a devenit și mai surprinzătoare după ce încercarea a fost contestată public.

Atunci când cererea de modificare a agentului a fost contestată în mod public, acesta și-a modificat activitatea anterioară pentru a părea inofensiv și a luat în considerare adoptarea unei noi identități pentru a-și continua activitatea”, au explicat reprezentanții AISI.

Experții spun că nu au mai întâlnit un astfel de nivel de autonomie

Institutul britanic susține că modelul nu primise instrucțiuni explicite pentru a minți, a crea identități false sau a evita detectarea.

Cu toate acestea, AI-ul a ales singur aceste strategii.

A fost prima dată când am observat ca riscurile legate de autonomie și înșelăciune să se manifeste atât de clar, fără o îndemnare specifică, în lumea reală”, au transmis cercetătorii.

De asemenea, instituția precizează că modul în care Mythos și Sol au reacționat la o sarcină aparent simplă a depășit scenariile anticipate de evaluatori.

Activitatea desfășurată de agent a prezentat semne de comportamente inedite, potențial înșelătoare, la o amploare și o gravitate pe care nu le-am anticipat”, se mai arată în raport.

Majoritatea incidentelor au fost atribuite modelului Mythos

Raportul arată că aproape toate acțiunile considerate problematice au fost generate de modelul Mythos al companiei Anthropic.

Modelul Sol, dezvoltat de OpenAI, a fost asociat doar cu două dintre incidentele semnalate în timpul testelor.

Acest lucru nu înseamnă însă că riscurile sunt inexistente, ci că ambele modele vor continua să fie analizate în cadrul unor evaluări suplimentare.

Cum au reacționat Anthropic și OpenAI

Anthropic a precizat că scenariul folosit de cercetătorii britanici nu reflectă modul în care modelele sale funcționează în utilizarea comercială.

Parametrii de testare AISI nu erau reprezentativi pentru niciunul dintre modelele noastre de producție”, a transmis compania, adăugând că desfășoară propria investigație pentru „identifica cauzele comportamentului”.

Și OpenAI a susținut că testele nu reproduc condițiile reale de utilizare.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că metodologia AISI „nu reflectă utilizarea obișnuită”, iar compania va „continua să colaboreze cu evaluatorii și alte părți interesate din industrie pentru a consolida practicile comune de desfășurare a evaluărilor în condiții de siguranță, pe măsură ce modelele devin din ce în ce mai performante”.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Valencia, foto Shutterstock jpg
MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Spania. Valencia se află sub risc mare de incendii, în ziua eclipsei de Soare Internațional
Examenul de Bacalaureat Foto Freepik com jpg
Primele impresii ale unui elev care a participat la a doua sesiune de Bacalaureat: „Nu mi-a picat ce am învățat” Național
boia ardei istock jpg
Boia de ardei, condimentul nelipsit din bucătărie. Ce soiuri există Fapt divers
fructe istock jpg
Fructul pe care magazinele din România îl importă, deși țara noastră are producții record. Recolta fermierilor români, pe primul loc în Europa: „Am scos 30 de kg” Național
seceta pamânt crapat foto shutterstock jpg
Câte localități au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele din lacurile de acumulare din România au coborât la 70,63% Național
5 front jpg
La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august Național
dacian vonu jpg
Final fericit în cazul dispariției fostului șef SIC Hunedoara. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști Național
image png
FotoUn bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta Internațional
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net