O comună din România renunță la iluminatul public. Sătenii, speriați că nu vor mai vedea urșii din zonă

Primăria comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, a anunțat adoptarea unei măsuri drastice pentru reducerea cheltuielilor, pe fondul dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local și al contextului economic tensionat la nivel național.

Comuna va fi în beznă, pentru reducerea cheltuielilor

Începând cu 5 august 2026, iluminatul public din comuna Vintilă Vodă, Buzău, va fi întrerupt pe termen nedeterminat, până când situația financiară va permite redarea energiei electrice. Autoritățile locale subliniază că decizia nu a fost luată cu ușurință, însă este considerată necesară pentru a asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și pentru a menține echilibrul bugetar.

Primarul comunei transmite un mesaj de mulțumire către locuitori pentru înțelegere, răbdare și sprijin, dând asigurări că iluminatul public va fi repornit imediat ce resursele financiare o vor permite.

„Din cauza dificultăților financiare cu care se confruntă bugetul local, precum și în contextul situației economice existente la nivel național, Primăria comunei Vintilă Vodă este nevoită să ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor.

Începând cu data de 05.08.2026, iluminatul public va fi întrerupt până la îmbunătățirea situației financiare.

Această decizie nu a fost luată cu ușurință, însă este necesară pentru a putea asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și pentru a menține echilibrul bugetului local.

Vă mulțumesc pentru înțelegere, răbdare și sprijin. Vă asigur că vom relua funcționarea iluminatului public imediat ce resursele financiare vor permite acest lucru”, au transmis autoritățile locale”.

Locuitorilor le este frică de urșii din zonă

Situaţia este una neplăcută pentru locuitorii din zonp, întrucât comuna Vintilă Vodă este situată în zona înaltă de deal a judeţului Buzău, într-o regiune împădurită în care apariţia urşilor în apropierea gospodăriilor şi pe drumurile din localitate este un eveniment des întâlnit. Lipsa iluminatului public amplică sentimentul de nesiguranţă al localnicilor, mai ales pe timpul nopţii, potrivit News.ro.

În Capitală se iau primele măsuri de reducere a consumului

Primăria Sectorului 6 se alătură inițiativei de a reduce consumul de energie, așa că parcurile și locurile de joacă vor avea iluminatul redus cu 50% din capacitatea maximă. Măsura vine după ce seceta de pe Dunăre a dus la închiderea Unității 1 a Centralei de la Cernavodă.

Reprezentanţii instituţiei au precizat, marţi, într-o postare pe Facebook, că iluminatul nu va fi oprit, ci este doar o măsură de economisire a electricității, într-un moment de criză energetică.