 Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”
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Ce mesaj emoționant a transmis Mihaela Rădulescu după ce a împlinit 57 de ani: „De ziua mea anul trecut am primit cenușa lui Felix într-o cutie”

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Mihaela Rădulescu a făcut o mărturisire emoționantă în mediul online, la un an de la moartea partenerului său de viață, Felix Baumgartner. Vedeta a rememorat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și a explicat cât de mult s-a schimbat în ultimele 12 luni.

Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. Foto: Instagram
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. Foto: Instagram

Prezentatoarea TV a ales să împărtășească cu urmăritorii săi câteva gânduri despre aniversarea fiului ei și despre propria zi de naștere, făcând o comparație între momentele dramatice trăite anul trecut și prezent.

Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu a fost însoțit de cuvinte de recunoștință pentru oamenii care i-au fost alături și pentru fiul său, despre care spune că i-a oferit sprijinul de care avea nevoie în cele mai grele clipe.

„Ce diferență face un an...”

În postarea publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a vorbit deschis despre durerea pe care a trăit-o în urmă cu un an, când familia se pregătea să îl conducă pe ultimul drum pe Felix Baumgartner.

Vedeta a explicat că aniversările din vara trecută au fost marcate de tragedie și de pierderea celui alături de care și-a petrecut mulți ani din viață.

Ce diferență face un an… De ziua fiului meu anul trecut am avut înmormântările lui Felix. De ziua mea anul trecut i-am luat cenușa într-o cutie… Dar anul acesta, am purtat un zâmbet, o rochie neagră lungă și atâta dragoste și recunoștință pentru oamenii uimitori din jurul meu”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Mesajul său arată cât de dificil a fost ultimul an, dar și faptul că încearcă să își regăsească echilibrul și să privească înainte, fără să uite momentele care i-au schimbat viața.

Fiul său i-a fost cel mai mare sprijin

În aceeași postare, Mihaela Rădulescu i-a dedicat câteva rânduri emoționante fiului său, căruia i-a mulțumit pentru susținerea necondiționată din perioada în care a avut cea mai mare nevoie de familie.

Vedeta a mărturisit că este mândră de omul care a devenit și că acesta i-a fost alături în cele mai grele momente.

La mulți ani, băiețelul meu, bătaia inimii mele pentru totdeauna. Cred că te-am crescut corect, pentru că te-am avut sprijin cel mai puternic atunci când aveam cu adevărat nevoie. Vă mulțumesc din suflet la fiecare în parte care îmi trimiteți o îmbrățișare de la orice distanță, un cuvânt, flori, cele mai frumoase urări”, a transmis prezentatoarea.

Mihaela Rădulescu le-a mulțumit și tuturor celor care i-au fost aproape în ultimele luni, fie prin mesaje, fie prin gesturi de încurajare.

Îndemnul transmis tuturor femeilor

Finalul mesajului publicat de vedetă a avut un ton motivațional. Mihaela Rădulescu a vorbit despre importanța prietenilor adevărați și despre puterea femeilor de a se susține reciproc.

Ea le-a adresat un gând special femeilor puternice și celor care i-au fost alături în perioada în care se simțea copleșită de durere.

„Noroc tuturor femeilor puternice de acolo, tuturor femeilor gata să susțină și să ridice alte femei, tuturor prietenilor adevărați pe care îi primim și pe care îi ținem, tuturor celor care ați fost atât de drăguți cu mine când eram prea deprimată și prea pierdută. Sper că voi fi mereu alături de tine. Celebrează viața, fiecare secundă a ei, și trimite-i la dracu’ pe toți oamenii falși și perfizi din viața ta. Așa prosperăm, nu doar supraviețuim”, a încheiat Mihaela Rădulescu.

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