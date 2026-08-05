 Iuliana Luciu, confesiuni despre carieră: „A trebuit să demonstrez că sunt mai mult decât o imagine”
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Iuliana Luciu, confesiuni despre carieră: „A trebuit să demonstrez că sunt mai mult decât o imagine”

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Iuliana Luciu a vorbit deschis despre felul în care aspectul fizic i-a influențat parcursul profesional și despre presiunea de a demonstra că succesul nu se bazează doar pe imagine. Vedeta recunoaște că frumusețea i-a oferit un avantaj la începutul carierei, însă spune că, în timp, a fost nevoită să își dovedească valoarea prin muncă și consecvență.

Iuliana Luciu / Foto: arhivă
Iuliana Luciu / Foto: arhivă

În același timp, Iuliana Luciu a abordat și subiectul intervențiilor estetice, despre care s-a speculat în repetate rânduri de-a lungul anilor, explicând care este, în opinia sa, adevăratul secret al unui aspect îngrijit.

„Frumusețea poate deschide uși, dar nu te ține în cameră”

Întrebată cât de mult a ajutat-o aspectul fizic în carieră, Iuliana Luciu a spus că imaginea poate reprezenta un avantaj, mai ales într-un domeniu în care apariția contează, însă nu este suficientă pentru a construi o carieră de durată.

Cred că frumusețea poate fi un avantaj în anumite contexte, mai ales în industriile în care imaginea contează, dar nu ține loc de muncă, disciplină sau consistență. Pe mine, în mod sigur, m-a ajutat în anumite momente să fiu observată mai repede, dar în același timp m-a și obligat să demonstrez constant că există mult mai mult în spate decât o imagine”, a declarat vedeta pentru Viva.

Iuliana Luciu spune că au existat momente în care a simțit că trebuie să muncească mai mult decât alții pentru ca activitatea sa să fie apreciată și dincolo de aparițiile publice.

Au existat momente în care am simțit că trebuie să muncesc mai mult decât alții ca să mi se recunoască munca, nu doar apariția. Dar nu am văzut asta ca pe un dezavantaj, ci mai degrabă ca pe un filtru: rămân în joc doar lucrurile reale, făcute cu muncă și consecvență. În final, cred că imaginea poate deschide uși, dar nu te ține în cameră – asta o face ceea ce livrezi în timp”, a explicat ea.

Cum gestionează criticile din mediul online

Vedeta a recunoscut că, la fel ca multe persoane publice, s-a confruntat de-a lungul timpului cu bullying și comentarii răutăcioase în mediul online.

Potrivit acesteia, la început astfel de reacții au afectat-o, însă, odată cu experiența, a învățat să facă diferența între criticile constructive și mesajele negative.

Da, ca orice persoană expusă publicului, am trecut și prin situații de genul ăsta, mai ales în online. Cred că e aproape inevitabil când ești vizibil. La început, evident că te afectează mai mult, pentru că nu ești obișnuit cu energia asta și cu ușurința cu care oamenii pot judeca fără să te cunoască. Dar în timp înveți să pui o distanță sănătoasă și să nu mai iei lucrurile personal”, a spus Iuliana Luciu.

Ea afirmă că preferă să își concentreze atenția asupra comunității care o urmărește și o susține, considerând că mesajele negative reprezintă doar „un zgomot de fundal”.

Ce spune despre intervențiile estetice și secretul siluetei

De-a lungul anilor au existat numeroase speculații legate de eventualele intervenții estetice la care ar fi apelat. Iuliana Luciu spune însă că nu este preocupată de perfecțiune și că preferă un stil de viață echilibrat.

„Nu am fost niciodată genul care să vorbească despre „secrete” sau să întrețină speculații. Prefer ca oamenii să mă vadă așa cum sunt, fără povești în jurul meu. În general, cred că aspectul ține mult de stilul de viață: somn, alimentație, hidratare, grijă de sine și, foarte important, starea interioară. Când ești bine cu tine, asta se vede automat și în exterior”, a declarat vedeta.

În ceea ce privește silueta, Iuliana Luciu spune că nu este adepta dietelor drastice și că preferă moderația.

„Nu cred în „secrete” sau în perfecțiune, mai degrabă în echilibru pe termen lung. Îmi place mâncarea bună, sunt pofticioasă și nu îmi refuz complet micile plăceri, doar că încerc să păstrez un echilibru între asta și un stil de viață activ. Am învățat în timp că nu funcționează extremele, ci consecvența”, a explicat ea.

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