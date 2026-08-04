 Oana Lis, în impas financiar? Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani
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Oana Lis, în impas financiar? Mesajul care i-a pus pe gânduri pe fani

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Oana Lis a apelat la comunitatea sa din mediul online după ce s-a confruntat cu o situație neașteptată. Postarea vedetei a devenit rapid subiect de discuție, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Oana Lis, mesaj care a stârnit îngrijorare / foto: arhiva Click!
Oana Lis, mesaj care a stârnit îngrijorare / foto: arhiva Click!

Oana Lis și-a îngrijorat urmăritorii după ce a publicat un mesaj în care a mărturisit că mai are doar 15 lei și că încearcă să găsească o soluție pentru a avea ce pune pe masă până a doua zi, atât pentru ea, cât și pentru soțul ei, Viorel Lis. Postarea a stârnit imediat numeroase reacții, iar internauții s-au împărțit între cei care au încercat să o ajute cu sfaturi și cei care au criticat-o.

Pe Facebook, vedeta a vorbit deschis despre situația în care se află și le-a cerut indirect urmăritorilor idei despre ce ar putea cumpăra cu banii rămași.

„Am doar 15 lei pe Revolut... Ce să iau și eu de mâncare să-mi ajungă pentru mâine dimineață și pentru mine și pentru Viorel!?”, a scris Oana Lis.

Internauții au reacționat imediat

Mesajul a adunat zeci de comentarii într-un timp scurt. Unii i-au oferit sugestii pentru cumpărături ieftine, în timp ce alții au criticat-o.

„Mergi la Kaufland, seara de regulă, și o să vezi legume la 1 leu din care poți face supă și 4 ouă pentru omletă”.

„1 kg de cartofi din care poți face un piure, 4 ouă pe care le poți face ochiuri sau omletă și 1 kg de roșii. O cină perfectă și consistentă”.

„Cartofi, ceapă, roșii și dacă aveți ulei faceți o iahnie de cartofi sau cartofi, roșii și 2 ouă (cartofi prăjiți cu ochiuri și salată de roșii) sau o caserolă de ciuperci champignon, o pungă de orez (orez cu ciuperci)”.

Au existat însă și comentarii critice.

„De muncă ai auzit? Muncește. Ești tânără”.

Alți urmăritori și-au exprimat regretul pentru situația în care a ajuns fostul edil al Capitalei.

„Eu nu înțeleg cum un om ca Viorel Lis, care a ajutat o mulțime de artiști pe vremea când era Primar General al Capitalei, să fie în această situație... chiar nu îmi dau seama cum de l-au uitat”.

Oana Lis a vorbit recent despre starea de sănătate a lui Viorel Lis

În luna iulie, Oana Lis a oferit noi detalii despre starea de sănătate a soțului său. Vedeta a spus că îi este alături în fiecare zi și face tot posibilul pentru ca acesta să treacă peste problemele cu care se confruntă. Tot atunci, Oana Lis a explicat că orice problemă de sănătate trebuie tratată cu maximă atenție și a mărturisit că preferă să păstreze discreția atunci când vine vorba despre starea lui Viorel Lis.

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