 Ana Odagiu, dezamăgită de vacanța din Italia: „A fost mult sub așteptări”
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Ana Odagiu, dezamăgită de vacanța din Italia: „A fost mult sub așteptări”

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Ana Odagiu a povestit pe rețelele de socializare că două dintre cele mai populare destinații turistice din sudul Italiei nu au impresionat-o deloc. Actrița a spus că a plecat cu așteptări mari, însă experiența trăită în Lecce și Polignano a Mare a fost cu totul alta.

Ana Odagiu a spus ce crede despre două locuri celebre din Italia / foto: Instagram
Ana Odagiu a spus ce crede despre două locuri celebre din Italia / foto: Instagram

Ana Odagiu le-a mărturisit urmăritorilor că Lecce, considerat de mulți „Florența sudului”, nu i-a oferit atmosfera la care se aștepta. Nici Polignano a Mare nu a reușit să o cucerească, deși este una dintre cele mai vizitate destinații din Italia.

Mă, NU! Toată lumea zice de bine, dar trebuie să vă mărturisesc că nu! Lecce. Acest orășel/comuniță este considerat Florența sudului, dar NU. A fost muuult sub așteptări și ne-am trezit la 6 dimineața ca să-l vizităm.

N-are. N-are stare, n-are atmosferă, n-are. Iubim Italia și cu tot dragul vă spun că puteți să omiteți Lecce. Nu vreau să compar, dar la fel puteți să omiteți și Polignano a Mare.

Dacă Lecce are o poveste mică mică, cel din urmă pare un sătuc de gherțoi și singura plajă, cu pietre, dar instagramabilă, e invadată de oameni agitați. Singura fază care ne-a emoționat, și asta a ținut de un grup de italieni generoși, a fost când o fetiță voia să facă o săritură de pe stânci și cu toții au aplaudat-o și încurajat-o până a sărit. Emoționant.

Mi s-a umplut sufletul. Însă… cam așa cu sătucele astea supraevaluate. Și repet: o mică Grecie cu pretenție de Italie.

Gata, vă las. Mă duc să fac un transfer bancar: plătesc chiria. E mare, dar am hotărât să mă comport ca o bogată, chiar și când sunt săracă. Până la urmă se echilibrează”, a transmis Ana Odagiu.

Reacțiile internauților nu au întârziat

Postarea actriței a stârnit un val de comentarii. În timp ce unii i-au respectat părerea, alții au apărat frumusețea celor două destinații și au criticat afirmațiile sale.

„Păi și de ce nu mergeți dumneavoastră în Grecia??!! Lăsați sudul Italiei pentru cei care știu să-i aprecieze valoarea și frumusețea. Adevărul e că Polignano e atât de aglomerat de urât ce e…”, a scris o internaută.

Un alt comentariu a fost mult mai dur:

„Când o țărancă de pă maidan are aere de Mademoiselle intelectuală…. Cultura și istoria nu e pentru toți”.

Alți utilizatori au spus că experiențele personale nu ar trebui transformate în recomandări generale.

„Pentru mine Lecce a fost o minunăție. La fel și Polignano. Și o spun cu tot sufletul. De ce trebuie să avem postări de mare artistă care încep cu «nu vă duceți»? De ce nu spui simplu «mie nu mi-a plăcut, poate vouă o să vă placă»? Și încă ceva: să compari Italia cu Grecia… greșit!”, i-a transmis o altă persoană.

Ana Odagiu a divorțat în 2025

Pe plan personal, Ana Odagiu și Conrad Mericoffer au pus capăt căsniciei după mai puțin de doi ani de la nuntă. Cei doi s-au căsătorit în primăvara anului 2023, însă au divorțat în ianuarie 2025.

Conrad Mericoffer a mai fost căsătorit în trecut cu actrița Victoria Răileanu, mariaj care, de asemenea, s-a încheiat prin divorț.

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