Cum și-a sărbătorit Meghan Markle aniversarea de 45 de ani: „Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea”

Meghan Markle a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani și a ales să marcheze momentul printr-o postare specială pe contul său de Instagram. Ducesa de Sussex le-a oferit urmăritorilor două imagini alb-negru surprinse în timpul unei petreceri organizate înainte de aniversare, în care apare sărind într-o piscină cu un buchet de baloane în mână.

Fotografiile au fost însoțite de un mesaj simplu, prin care Meghan le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări cu ocazia zilei sale de naștere.

„Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea!”, a scris Meghan Markle în descrierea imaginilor.

Meghan Markle a ales o aniversare discretă

Potrivit People, fotografiile au fost realizate în California, în cadrul unei petreceri restrânse organizate înainte de ziua de naștere. În prima imagine, Meghan apare purtând costum de baie și ochelari de soare, în timp ce sare în piscină ținând baloanele. În cea de-a doua fotografie, ducesa este deja în apă, însă continuă să țină baloanele ridicate deasupra suprafeței.

Și brandul său de lifestyle, As Ever, i-a dedicat o postare aniversară. Pe pagina oficială au fost publicate mai multe imagini cu Meghan, inclusiv o fotografie din copilărie, iar mesajul a făcut trimitere la lumânarea cu numărul 084 din colecția brandului, inspirată de data sa de naștere, 4 august.

În mod obișnuit, Meghan Markle își petrece aniversările în familie, alături de soțul ei, prințul Harry, și de cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Vara a fost plină de evenimente pentru Meghan și familia sa

Aniversarea vine după câteva luni aglomerate pentru familia Sussex. În această vară, Meghan și prințul Harry au petrecut o vacanță în Europa alături de Archie și Lilibet, alegând Portugalia ca destinație de relaxare.

Potrivit sursei, cei doi apreciază această țară deoarece copiii lor se pot bucura de o vacanță liniștită, departe de atenția publică, petrecând timpul pe plajă și în familie.

Tot în această vară a avut loc și o întâlnire importantă între prințul Harry, Meghan Markle, copiii lor și regele Charles, alături de regina Camilla. Revederea s-a desfășurat la Highgrove House, reședința privată a monarhului britanic din Gloucestershire.

Conform sursei, aceasta a fost doar a treia întâlnire dintre Harry și tatăl său după diagnosticul de cancer primit de regele Charles în 2024 și prima ocazie din ultimii patru ani în care monarhul și-a revăzut nepoții.

Meghan promovează și un nou proiect cinematografic

După revenirea în Statele Unite, Meghan Markle s-a implicat în promovarea documentarului „Cookie Queens”, producție executivă realizată împreună cu prințul Harry.

Ducesa a participat la o proiecție specială în Los Angeles, unde a discutat cu spectatorii despre documentar. Întrebată dacă Archie și Lilibet au văzut filmul, Meghan a răspuns că încă nu, însă a dezvăluit, în glumă, că cei doi copii s-au bucurat de toate prăjiturile și biscuiții prezenți pe parcursul realizării proiectului.

În ziua următoare, Meghan și regizoarea Alysa Nahmias au făcut o vizită surpriză unui grup de cercetașe din California, cărora le-au prezentat documentarul.

Implicarea ducesei în acest proiect are și o componentă personală. Meghan a făcut parte în copilărie din organizația Girl Scouts, iar mama sa, Doria Ragland, i-a fost coordonatoare de grup. Documentarul, care a avut premiera la Festivalul Sundance, urmărește povestea celebrului sezon de vânzare a biscuiților Girl Scouts și explorează provocările și experiențele prin care trec adolescentele implicate în acest program.