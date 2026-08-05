 Cum și-a sărbătorit Meghan Markle aniversarea de 45 de ani: „Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

FotoCum și-a sărbătorit Meghan Markle aniversarea de 45 de ani: „Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea”

#Casa Regală a Marii Britanii
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Meghan Markle a sărbătorit împlinirea vârstei de 45 de ani și a ales să marcheze momentul printr-o postare specială pe contul său de Instagram. Ducesa de Sussex le-a oferit urmăritorilor două imagini alb-negru surprinse în timpul unei petreceri organizate înainte de aniversare, în care apare sărind într-o piscină cu un buchet de baloane în mână.

Meghan Markle / Foto: Profimedia
Meghan Markle / Foto: Profimedia

Fotografiile au fost însoțite de un mesaj simplu, prin care Meghan le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis urări cu ocazia zilei sale de naștere.

„Mulțumesc pentru toată dragostea primită de ziua mea!”, a scris Meghan Markle în descrierea imaginilor.

Meghan Markle a ales o aniversare discretă

Potrivit People, fotografiile au fost realizate în California, în cadrul unei petreceri restrânse organizate înainte de ziua de naștere. În prima imagine, Meghan apare purtând costum de baie și ochelari de soare, în timp ce sare în piscină ținând baloanele. În cea de-a doua fotografie, ducesa este deja în apă, însă continuă să țină baloanele ridicate deasupra suprafeței.

Și brandul său de lifestyle, As Ever, i-a dedicat o postare aniversară. Pe pagina oficială au fost publicate mai multe imagini cu Meghan, inclusiv o fotografie din copilărie, iar mesajul a făcut trimitere la lumânarea cu numărul 084 din colecția brandului, inspirată de data sa de naștere, 4 august.

În mod obișnuit, Meghan Markle își petrece aniversările în familie, alături de soțul ei, prințul Harry, și de cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet.

Vara a fost plină de evenimente pentru Meghan și familia sa

Aniversarea vine după câteva luni aglomerate pentru familia Sussex. În această vară, Meghan și prințul Harry au petrecut o vacanță în Europa alături de Archie și Lilibet, alegând Portugalia ca destinație de relaxare.

Potrivit sursei, cei doi apreciază această țară deoarece copiii lor se pot bucura de o vacanță liniștită, departe de atenția publică, petrecând timpul pe plajă și în familie.

Tot în această vară a avut loc și o întâlnire importantă între prințul Harry, Meghan Markle, copiii lor și regele Charles, alături de regina Camilla. Revederea s-a desfășurat la Highgrove House, reședința privată a monarhului britanic din Gloucestershire.

Conform sursei, aceasta a fost doar a treia întâlnire dintre Harry și tatăl său după diagnosticul de cancer primit de regele Charles în 2024 și prima ocazie din ultimii patru ani în care monarhul și-a revăzut nepoții.

Meghan promovează și un nou proiect cinematografic

După revenirea în Statele Unite, Meghan Markle s-a implicat în promovarea documentarului „Cookie Queens”, producție executivă realizată împreună cu prințul Harry.

Ducesa a participat la o proiecție specială în Los Angeles, unde a discutat cu spectatorii despre documentar. Întrebată dacă Archie și Lilibet au văzut filmul, Meghan a răspuns că încă nu, însă a dezvăluit, în glumă, că cei doi copii s-au bucurat de toate prăjiturile și biscuiții prezenți pe parcursul realizării proiectului.

În ziua următoare, Meghan și regizoarea Alysa Nahmias au făcut o vizită surpriză unui grup de cercetașe din California, cărora le-au prezentat documentarul.

Implicarea ducesei în acest proiect are și o componentă personală. Meghan a făcut parte în copilărie din organizația Girl Scouts, iar mama sa, Doria Ragland, i-a fost coordonatoare de grup. Documentarul, care a avut premiera la Festivalul Sundance, urmărește povestea celebrului sezon de vânzare a biscuiților Girl Scouts și explorează provocările și experiențele prin care trec adolescentele implicate în acest program.

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
Examenul de Bacalaureat Foto Freepik com jpg
Primele impresii ale unui elev care a participat la a doua sesiune de Bacalaureat: „Nu mi-a picat ce am învățat” Național
boia ardei istock jpg
Boia de ardei, condimentul nelipsit din bucătărie. Ce soiuri există Fapt divers
fructe istock jpg
Fructul pe care magazinele din România îl importă, deși țara noastră are producții record. Recolta fermierilor români, pe primul loc în Europa: „Am scos 30 de kg” Național
seceta pamânt crapat foto shutterstock jpg
Câte localități au probleme cu alimentarea cu apă din cauza secetei. Rezervele din lacurile de acumulare din România au coborât la 70,63% Național
5 front jpg
La 13 ani, merge pe jos de la Chişinău la Bucureşti! Cristi a pornit la drum la 1 august şi va ajunge la destinaţie vineri, 14 august Național
dacian vonu jpg
Final fericit în cazul dispariției fostului șef SIC Hunedoara. Dacian Vonu a fost găsit de polițiști Național
image png
FotoUn bărbat a intrat în Cartea Recordurilor, după ce s-a tatuat singur în timpul unui salt cu parașuta Internațional
Design fără titlu (8) png
Turist salvat de pe munte după ce a urcat în papuci. Intervenție contracronometru a salvamontiștilor Național
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net