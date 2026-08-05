Castelul pe care se ceartă Angelina Jolie și Brad Pitt, amenințat de incendii!

Crama și domeniul Château Miraval, aflate în centrul conflictului juridic dintre Brad Pitt (62 de ani) și Angelina Jolie (51 de ani), sunt amenințate de incendiile de vegetație care fac ravagii în sudul Franței. Imagini aeriene publicate de TMZ surprind coloane uriașe de fum ridicându-se în apropierea proprietății din regiunea Provence.

Însă până în prezent, castelul și podgoriile nu au fost afectate de flăcări. Autoritățile franceze au mobilizat importante forțe de intervenție pentru a împiedica extinderea incendiului spre domeniul celebru în întreaga lume.

Potrivit presei internaționale, pompierii luptă de aproape o săptămână cu incendiile din această regiune. Două elicoptere au alimentat în repetate rânduri cu apă din lacul privat al proprietății pentru a stinge focarele, iar echipaje terestre și autospeciale au fost desfășurate în apropierea reședinței.

Franța traversează unul dintre cele mai dificile sezoane ale incendiilor de vegetație din ultimele două decenii. Peste 20.000 de persoane au fost evacuate în ultimele săptămâni, iar sute de locuințe au fost distruse în incendiile izbucnite în apropiere de Bordeaux, în regiunea Var și în Corsica.

Angelina Jolie și Brad Pitt au achiziționat Château Miraval în 2008

În paralel cu amenințarea reprezentată de incendii, Château Miraval rămâne și subiectul unei dispute judiciare care durează de ani de zile. La începutul lunii iulie, Angelina Jolie, care deține o avere de 120 de milioane de dolari, a contestat în instanță cererea lui Brad Pitt de a consulta documentele sale financiare din ultimii ani.

Actorul susține că Angelina Jolie și-a justificat decizia de a-și vinde partea din Château Miraval prin dorința de a obține independență financiară. Avocații actriței resping însă această interpretare și afirmă că Jolie nu a pretins niciodată că s-ar fi aflat în dificultăți financiare, ci doar că a încercat să își separe viața și afacerile de cele ale fostului soț, relatează revista americană People.

Château Miraval, un castel și domeniu viticol din secolul al XVII-lea, a fost cumpărat de Brad Pitt și Angelina Jolie în 2008. Proprietatea a devenit celebră după ce și-au organizat aici nunta, în 2014.

După divorț, domeniul s-a transformat într-unul dintre cele mai disputate bunuri ale fostului cuplu, procesul privind dreptul de proprietate fiind încă departe de o soluționare definitivă.