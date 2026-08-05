 Georgina Rodriguez a reacționat după comentariile răutăcioase pe care le-a primit despre corpul ei: „Îmi plac formele mele”
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FotoGeorgina Rodriguez a reacționat după comentariile răutăcioase pe care le-a primit despre corpul ei: „Îmi plac formele mele”

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Georgina Rodriguez, modelul și influencerul în vârstă de 32 de ani, care este și logodită cu vedeta de fotbal Cristiano Ronaldo, a postat un mesaj puternic pe Instagram după ce a văzut comentarii referitoare la silueta ei în costum de baie, atunci când a fost fotografiată pe o barcă.

Georgina Rodriguez răspunde criticilor/sursă foto: arhivă
Georgina Rodriguez răspunde criticilor/sursă foto: arhivă

Mesajul transmis de logodnica lui Cristiano Ronaldo

Descrierea postării lui Rodríguez făcută pe Instagram, legată de criticile primite în ultima perioadă despre corpul ei, începe astfel: „Corpul meu se va schimba, așa cum se schimbă corpul tuturor femeilor. Și sper să continue să se schimbe mulți ani de acum înainte, pentru că asta va însemna că sunt încă în viață”.

Georgina Rodriguez a mai vorbit și despre cei șase copii ai săi și despre valorile pe care dorește să le insufle acestora despre importanța încrederii în sine. „Sunt mama a șase copii minunați, dintre care trei sunt fete care, într-o bună zi, vor deveni femei deosebite. Și dacă există ceva ce îmi doresc să le învăț, alături de Cris, de care sunt profund mândră pentru valorile pe care le transmite ca tată și ca bărbat — este că valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de aspectul fizic sau de părerea unor străini. Această mică doză de psihologie pozitivă pe care încerc să le-o ofer în fiecare zi mă ajută și pe mine să mă orientez în continuare în această lume plină de iluzii”.

Georgina și Ronaldo se pregătesc de nuntă

După opt ani de relație și o cerere în căsătorie memorabilă, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez sunt gata să pășească în fața altarului.

Legendarul fotbalist în vârstă de 41 de ani a ales o locație cu o încărcătură emoțională uriașă pentru marele eveniment: catedrala din Funchal, orașul său natal de pe insula Madeira.

Deși deține o avere estimată la peste 1,2 miliarde de dolari, starul  a preferat să revină în locul unde a crescut în calitate de copil sărac, împărțind o singură cameră cu toți frații săi înainte de a pleca la vârsta de 11 ani către academia celor de la Sporting Lisabona.

Pregătiri stricte și măsuri de securitate la hotelul de lux din Madeira

Potrivit informațiilor, ceremonia religioasă va avea loc la catedrala din Funchal, începând cu orele amiezii, urmând ca invitații să se deplaseze ulterior către complexul Savoy Palace, o locație exclusivistă dotată cu patru restaurante de top.

O sursă din cadrul complexului hotelier a dezvăluit că oaspeții cazați au fost deja anunțați că două etaje întregi ale clădirii, precum și câteva zone de bar vor fi complet închise vineri și sâmbătă pentru desfășurarea petrecerii private, potrivit The Sun.

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