Procesul dintre Alessandro Safina și mama băiețelului lui din România, judecat de o instanță specială! Cum încearcă tenorul italian să scape cu o pensie alimentară mai mică?

Procesul prin care tenorul italian Alessandro Safina contestă majorarea pensiei alimentare pe care o datorează băiețelului pe care îl are cu românca Laura Maria Calafeteanu va ajunge pe masa unei instanțe speciale. Ce decizie de ultim moment s-a luat în acest caz?



1/11 Alessandro Safina vrea reducerea pensiei alimentare pentru băiețelul lui din România foto: Facebook

Dosarul în care Alessandro Safina contestă majorarea pensiei alimentare pe care o datorează băiețelului pe care îl are cu românca Laura Maria Calafeteanu ajunsese inițial la un complet de la Secţia a-III-a Civilă a Tribunalului București.

Recent însă, s-a decis ca acesta să fie judecat de o instanță special înființată pentru cazurile în care sunt implicați minori.

„Scoate cauza de pe rol. Solutia pe scurt: În temeiul Hotărârii Colegiului de Conducere al Tribunalului Bucureşti nr.16/03.06.2026, dosarul se trimite către Secţia a IX-a Minori şi Familie a Tribunalului Bucureşti, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 559/29.04.2026”, precizează noua decizie.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înființarea Secției a IX-a Minori și Familie în cadrul Tribunalului București, pentru interesul superior al copilului.

„Propunerea de înființare a fost avizată favorabil în unanimitate de Colegiul de Conducere al Tribunalului București și este de natură să valorifice specializarea judecătorilor și să contribuie la creșterea calității actului de justiție, în beneficiul cetățeanului.

Înființarea acestei secții reprezintă un prim pas important în recunoașterea importanței și specificului materiei Minori și Familie. Noua organizare va permite judecarea cauzelor în această materie, atât în primă instanță, cât și în apel, de către judecători specializați exclusiv în soluționarea unor astfel de dosare, în care interesul superior al copilului reprezintă un principiu prioritar.

Pe termen lung, va permite stabilizarea colectivului de judecători în cadrul secției, inclusiv prin valorificarea experienței judecătorilor deja specializați în această materie la nivelul judecătoriilor, precum şi a judecătorilor de la nivelul Tribunalului Bucureşti care urmează să – şi menţină specializarea în această materie.

Noua structură vine să completeze și la nivelul Tribunalului București un model deja existent la nivelul judecătoriilor, unde cauzele din materia Minori și Familie sunt soluționate de judecători cu specializare în această materie şi se asigură o abordare unitară, adaptată interesului superior al copilului şi relaţiilor de familie.

Totodată, ținând cont că Secțiile a III-a – a V-a Civile vor fi degrevate de această categorie de cauze, măsura va conduce la o organizare mai eficientă și a acestor secții”, conform unui document oficial.

Tenorul italian dorește să reducă pensia de 2200 euro, stabilită de instanță

Surse din preajma părților implicate în proces au făcut noi precizări, pentru Click!:

„Dosarul este în apel, etapa în care tenorul dorește să reducă pensia de 2200 euro stabilită de instanță de fond în favoarea copilului.

Mutarea la secția specializată s-a făcut cu toate dosarele cu minori și de dreptul familiei, nu doar cu acesta. Este o secție nou înființată la tribunal și toate dosarele în materia dreptul familiei au mers / merg / vor merge acolo”.

Peste doi ani de procese intentate tenorului italian de fosta iubită româncă

Tenorul italian Alessandro Safina și românca Laura Maria Calafeteanu au format un cuplu începând cu 2013. Doi ani mai târziu s-a născut fiul lor, Chris, diagnosticat cu autism.

Aceștia s-au despărțit în 2020 din pricina unei presupuse infidelități din partea Laurei, informație neconfirmată de niciunul dintre parteneri.

Despărțirea lor din urmă cu șase ani a fost urmată de un mare scandal. Ulterior, românca l-a chemat în instanță pe tenorul italian, acuzându-l că nu s-ar fi implicat în creșterea băiatului, diagnosticat cu autism.

Acțiunea introdusă în instanță de fosta iubită a artistului a avut ca obiect exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului minorului și pensia de întreținere. Românca a solicitat majorarea pensiei alimentare la proces, dar și autoritatea parentală exclusivă, pentru a nu mai depinde de semnătura tenorului atunci când va dori să plece în străinătate cu fiul lor, diagnosticat cu autism, fie în vacanțe, fie pentru tratamente costisitoare.

Conform platformei IdolNetWorth. Alessandro Safina ar deține în prezent o avere personală estimată la 6 milioane de dolari.