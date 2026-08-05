Cum și-a petrecut Alina Laufer vacanța în Grecia alături de copii: „Nu am avut timp de nimic, ne cărăm la plajă cu toată casa”

Alina Laufer avea nevoie de o vacanță și a ales ca destinație Grecia.

1/4 Alina Laufer avea nevoie de o vacanță și a ales ca destinație Grecia

Cu familia numeroasă și copiii mici, gemenii ei de 5 ani, Davina și Nathaniel, și micuța Eden, de aproape 11 luni, Alina Laufer și soțul ei, omul de afaceri Ilan Laufer, au plecat în Grecia. I-a însoțit și fiica mai mare a Alinei, din căsătoria cu Jorge, Karina.

Se pare că s-au și relaxat puțin cu toții chiar dacă cei trei copii mici necesită foarte multă atenție și de fiecare dată când mergeau la plajă cu ei aveau senzația că sunt cu toată casa la purtător.

„Am uitat de problemele de acasă și de muncă și de tot”

Alina Laufer adoră însă să aibă o familie numeroasă și chiar își mai Dorește copii împreună cu soțul ei așa că dă dovadă de multă răbdare și în ciuda faptului că sunt multe cerințe din partea copiilor mai mici ea reușește să fie mereu mai relaxată.

„Ce timp să ai în vacanță cu copiii? Nu avem timp de nimic. Timpul ni-l facem pentru copii, că pentru ei am venit în vacanță. Ne cărăm la plajă cu casa, zici că ne mutăm! Avem de toate, umbrele, șezlonguri, nu contează unde ne ducem, avem cort, să o bag pe cea mică, cărucior. Îmi ia o oră să le pun, o oră să le strâng dar e plăcut.

Copiii se simt bine, ne-am mai întâlnit aici cu prieteni, așa că a fost o vacanță foarte frumoasă. În fiecare zi ne-am dus la altă plajă. Ilan umflă și desumflă în fiecare zi la colac, la toate nebuniile pentru plajă. Copiii fac scufundări, sunt foarte atletici. I-a învățat Ilan și atunci se duc, se scufundă după arici de mare, se uită le ei, la pești. Apa e frumoasă, mâncarea e bună, ne-am relaxat. Am uitat de problemele de acasă și de muncă și de tot, pe cât posibil”, ne-a declarat Alina Laufer exclusiv pentru Click!

„A fost și Karina cu noi”

Vedeta Kanal D a fost încântată de faptul că fiica ei mai mare i-a însoțit în această vacanță pentru că, în ultima vreme Karina preferă să meargă mai mult cu prietenele ei în vacanțe.

„A fost și Karina cu noi, ceea ce a fost o adevărată plăcere pentru că ea în ultima vreme nu prea mai merge cu toată familia noastră extinsă cu copii mici dar de data aceasta a venit cu noi și i-a plăcut și ei foarte mult. Ne-am bucurat și noi de apa frumoasă, caldă, peisaje frumoase, exact cum am zis, chiar mi-a plăcut în Grecia. Nu am mai fost de aproximativ 10 ani de zile și am zis că mai venim. Oricum, aici pe plajă am auzit mai multă română decât altceva si te simți exact ca acasă!”, ne-a mai povestit Alina Laufer care a simțit nevoia de aer curat și relaxare, mai ales după ce a trecut printr-o perioadă grea și și-a pierdut în urmă cu două luni și ceva, aproape 3, mama.