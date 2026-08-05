Dua Lipa și Callum Turner, strălucitori la prima apariție pe covorul roșu după nunta din Italia. Cum s-au afișat cei doi

Dua Lipa și Callum Turner au făcut furori la prima lor apariție pe covorul roșu după nunta din Sicilia, din luna iunie. Cei doi au fost prezenți la premiera din New York a noului film al lui Callum, „One Night Only”.

Cum s-au afișat cei doi

Dua a strălucit într-o rochie neagră Ferragamo mulată pe corp. Ea a asortat ținuta cu bijuterii masive și cercei cu diamante care au atras toate privirile, potrivit Hello Magazine.

Noul ei soț, Callum Turner, a avut o apariție elegantă într-un costum bleumarin. Pe covorul roșu, cei doi nu și-au putut lua ochii unul de la celălalt, bucurându-se de o seară romantică plină de strălucire, după o lună de miere și o nuntă de vis.

Callum joacă în filmul „One Night Only” alături de Monica Barbaro, Molly Ringwald, Maya Hawke, Julia Fox și Este Haim. Pelicula urmărește poveștile lui Allie și Owen, doi străini însetati de dragoste care se întâlnesc întâmplător în New York, în singura noapte a anului în care persoanelor singure li se permite să întrețină relații intime.

Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit în urmă cu două luni

Apariția lui Dua și Callum are loc la două luni după ce cei doi s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase în Sicilia, la superba reședință barocă din secolul al XVIII-lea, Villa Valguarnera.

La ceremonie, la care au participat vedete precum Elton John, Charli XCX, Grace Gummer și Joe Alwyn, Dua a purtat o rochie Chanel Haute Couture.

Realizarea rochiei a durat 1.155 de ore, iar pentru recepție a urmat o rochie uimitoare Bottega Veneta, cu gât halter, decolteu adânc la spate și fustă cu pene.

Dua și Callum s-au căsătorit civil cu o săptămână înainte, la Primăria Old Marylebone din Londra, iar supervedeta pop a purtat pentru această ocazie un costum Schiaparelli, completat de pantofi cu toc Christian Louboutin.

După petrecerea de nuntă, cei doi s-au bucurat de o lună de miere romantică în Italia, înainte de a se întoarce la muncă. Dua a fost văzută recent în studioul de înregistrări, ceea ce sugerează că se pregătește pentru al patrulea album al ei.