Dan Negru, reacție sinceră după ironiile lui Virgil Ianțu: „Mi se rupe de toți”

Refuzul lui Dan Negru de a accepta titlul de cetățean de onoare al Timișoarei a stârnit numeroase reacții în mediul online. Prezentatorul TV și-a explicat decizia și a transmis un mesaj ferm despre modul în care consideră că ar trebui acordate astfel de distincții.

Dan Negru a provocat numeroase reacții după ce a anunțat că refuză titlul de cetățean de onoare al municipiului Timișoara. Prezentatorul TV a explicat că nu își dorește să fie asociat în niciun fel cu zona politică și consideră că astfel de distincții ar trebui acordate doar pe baza unor criterii clare și fără influențe din partea partidelor.

Dan Negru explică de ce a spus „nu” titlului de cetățean de onoare

Prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, Dan Negru a ținut să lămurească motivele pentru care a ales să refuze propunerea. Acesta a precizat că apreciază gestul, însă nu acceptă ca numele său să fie legat de vreun partid sau de vreun politician.

„Vin cu o explicație după iureșul stârnit de «Negru – cetățean de onoare al Timișoarei» după ce lideri politici m-au propus. Mă onorează, dar resping orice asociere politică. Nu țin cu NIMENI! Mi se rupe de toți”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Prezentatorul a amintit că, de-a lungul carierei, a evitat constant orice implicare în politică, indiferent de cine s-a aflat la conducerea administrației locale. Totodată, el consideră că titlurile onorifice își pierd din valoare atunci când sunt acordate unor persoane implicate în campanii electorale.

„Faceți o regulă: cetățeanul de onoare să NU fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acordă distincția. Atunci vin și eu. Am și semnat hârtia!”, a transmis acesta.

Mesajul lui Dan Negru a stârnit numeroase reacții

În continuarea mesajului său, Dan Negru și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care sunt oferite, în opinia sa, astfel de distincții și a susținut că ele ajung, de multe ori, să fie asociate cu zona politică.

„În anii 90 am refuzat compania uriașilor politici de atunci. De ce m-aș încurca acum cu piticii? Pentru mine, insignele politice sunt insignifiante. Și detest felul în care oameni liberi sunt amestecați în țarcul celor plătiți politic”, a subliniat prezentatorul TV.

Propunerea lui a fost apreciată de numeroși internauți, care i-au susținut punctul de vedere în comentariile postării.

„Considerați numărul uriaș de like-uri ca pe o petiție oficială care vă cere să validați legea ca un cetățean de onoare să nu fi fost implicat în campania electorală a primarului care îi acorda distincția!”, a adăugat ulterior Dan Negru în comentarii.

În același timp, printre cei șase oameni propuși de primarul Dominic Fritz pentru titlul de cetățean de onoare s-a numărat și Virgil Ianțu. Prezentatorul a comentat situația într-o notă ironică.

„Eu măcar am calitatea să pot refuza. Alții refuză ce nu li s-a propus”, a spus Virgil Ianțu.

La rândul său, primarul Dominic Fritz a explicat că propunerea privind acordarea titlului lui Virgil Ianțu are la bază contribuția acestuia la promovarea imaginii și valorilor Timișoarei. În același timp, întreaga situație a readus în atenție dezbaterea privind criteriile după care ar trebui acordate titlurile de cetățean de onoare.

Ce înseamnă titlul de cetățean de onoare

Titlul de cetățean de onoare este o distincție acordată de autoritățile locale persoanelor care s-au remarcat prin contribuțiile aduse comunității sau prin realizările din domeniul lor de activitate. Acesta are un caracter simbolic și nu oferă cetățenia română ori drepturi civile și politice suplimentare.

Fiecare consiliu local stabilește propriile criterii pentru acordarea acestei distincții, iar în anumite situații, titlul poate fi retras prin hotărârea autorităților locale.