Andreea Esca, Andreea Bănică, Antonia, Andreea Marin, Ruby, Andreea Mantea, Maria Constantin, Gabriela Cristea și Lora s-au înfățișat fanilor, pe conturile sociale, și nemachiate, așa cum de altfel stau în casă, când nu strălucesc în lumina reflectoarelor. Internauții le-au apreciat curajul. Alții, însă, le-au criticat dur. Exclusiv pentru Click!, stilistul Florin Burescu vine cu indicații.

Așa arată vedetele, fără strop de machiaj! Ce sfat de aur le-a dat Stela Popescu: „Să arăți bine oriunde ai fi!”

Florin Burescu: „Se supără că își iau toate criticile”

Renumitul stilist Florin Burescu este de părere că vedetele trebuie să arate mereu impecabil și că aceste fotografii, în care își arată chipul nemachiat, nu sunt deloc în avantajul lor. Iată și de ce:

„De ce consider că persoanele publice nu ar trebui să se afișeze nemachiate, și aici nu spun că trebuie să aibă machiaj profesionist, nu suntem ca Jennifer Lopez. E nevoie însă de o bază, de un fond de ten, de un anticearcăn măcar, cu care să dăm înainte de a apărea așa în fața internauților. Sunt lucruri de precauție.

În proporție mare, vedetele se afișează, la evenimente, la spectacole sau când filmează content, perfect aranjate, machiate, coafate. Ei, în momentul în care ele renunță la aceste trucuri, discrepanța este foarte mare. Apoi se supără că își iau toate criticile din lume, ba că sunt urâte, strâmbe sau operate”.

„Trebuie să fii mereu aranjată”

El a dorit să mai menționeze, exclusiv pentru Click!:

„Nemachiate, ele nu sunt deloc urâte, au trăsături frumoase, au grijă de ten, dar așa arată natural. Important este ca mereu să arăți la fel de aranjată, să nu renunți la a mai fi omul din lumina reflectoarelor, oamenii vor să vadă vedeta în orice situație, nu numai când prezintă o emisiune. Să arăți bine oriunde ai fi! Așa le spunea și regretata actriță Stela Popescu. Numai așa vor evita comentariile”.

Andreea Marin: „Vreau să arăt civilizat”

Vedeta tv Andreea Marin s-a pozat nemachiată, la vârsta de 51 de ani, dar nu a părut deloc deranjată de unele comentarii, preocuparea ei majoră fiind mai degrabă sănătatea. Datorită stilului său de viață sănătos, vedeta a slăbit peste 20 de kilograme:

„Care e nivelul de efort pentru sport? Moderat, circuite cu mișcări variate și de intensități diferite, altfel mă plictisesc, caut să lucrez pentru toate grupele de mușchi, nu îmi propun, însă, să fac performanță, doar vreau să fiu sănătoasă, să arăt civilizat și la 51 de ani, dar și mai târziu”, a explicat vedeta.

Andreea Bănică nu-și mai ascunde pistruii

Solista Andreea Bănică (48 de ani) s-a trezit că un val de comentarii răutăcioase, după ce s-a afișat nemachiată, cu pistrui și cu pete pe ten:

„Nici n-am recunoscut-o” sau „Are și ea niște ani, peste toți vine și vremea când orice ai face timpul nu iartă pe nimeni”. Altcineva a notat: „Ce-i cu ea?! N-am recunoscut-o, nu mai seamănă cu ea! Era frumoasă!”.

Gabriela Cristea: „În meseria mea e important cum arăți”

Prezentatoarea tv Gabriela Cristea (51 de ani) este sfătuită de internauți să se machieze, totuși:

„Este o femeie frumoasă și fără machiaj! Bineînțeles că, după o vârstă, machiajul mai estompează din imperfecțiuni!”.

„În meseria pe care o am, e foarte important felul în care arăt, haine, machiaj, coafură. Dar, machiajul impecabil trebuie susținut și de un zâmbet impecabil”, a adăugat ea.

Andreea Esca: „Sunt riguroasă cu demachierea”

Știrista Pro TV Andreea Esca (53 de ani) s-a afișat adesea nemachiată. A menționat într-un podcast că are mare grijă de îngrijirea tenului:

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare.

Am folosit o cremă de contur de ochi, de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei”.

Maria Constantin: „Haterii nu spun nimic despre mine!”

Artista Maria Constantin (39 de ani) le-a răspuns cârcotașilor, după ce i-au atras atenția că nu mai e la fel de frumoasă fără farduri:

„Primesc uneori mesaje urâte. Le citesc, zâmbesc și merg mai departe. Haterii nu spun nimic despre mine, ci doar despre nivelul lor de educație și despre câtă liniște au în suflet. Eu sunt în vacanță, respir aer curat, trăiesc viața așa cum e ea: frumoasă, imperfectă, reală. Am uitat, ca oameni, cum e să fim naturali, fără filtre, fără măști, fără ură. Viața e mult prea frumoasă ca să o trăim prin ecrane și frustrări. Alegeți lumina. Eu asta fac!”.

Ruby: „Urât din partea mea”

Și cântăreața Ruby (37 de ani) l-a pus la punct pe un fan impertinent, care îi spusese că e „urâtă”:

„Urâtă cu spume de căpşune şi de zmeură. Daaa. Îţi dai seama ce aiurea? Să iau un microb care să îmi afecteze tenul şi să îmi iasă bubiţe pe faţă. Urât din partea mea. Mă scuzi, te rog?!", i-a răspuns Ruby.

Andreea Mantea: „Am avut probleme hormonale”

Vedeta tv Andreea Mantea (39 de ani) s-a confruntat însă și cu probleme dermatologice, așa că adesea a renunțat la farduri:

„Mă număr printre persoanele care au avut, au și sper din tot sufletul să nu aibă, pe viitor, probleme cu acneea. A fost o perioadă foarte grea, când am avut niște probleme hormonale și din cauza aceasta mi s-a umplut efectiv fața de coșuri.

A fost o perioadă cruntă din viața mea. Am încercat de la toți doctorii dermatologi până la tot felul de tratamente naturiste. Am ajuns să-mi dau și cu mir pe față. Nu că e un lucru rău, dar pur și simplu am ajuns să mă gândesc că poate există și o astfel de posibilitate”.

Antonia are un ten impecabil

Antonia (37 de ani) este vedeta care arată bine și machiată și nemachiată. Cel puțin așa susțin fanii ei, care au văzut-o în ambele ipostaze. Are un ten impecabil. Solista a menționat că are o singură operație estetică:

„M-am operat la sâni... Mă simt foarte bine. Totul este în regulă, sunt foarte fericită! Aşa că, gata, fără alte mesaje!”.