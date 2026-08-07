Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor

Misha și Connect-R au pus capăt căsniciei în urmă cu mai mulți ani, însă au rămas uniți de dragul fiicei lor, Maya. Cei doi au reușit să păstreze o relație bazată pe respect și comunicare, iar artistul spune că educația copilului este cea mai mare prioritate pentru amândoi.

Recemt, într-un interviu, Connect-R a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fosta sa soție și despre felul în care o cresc împreună pe Maya. Artistul are numai cuvinte de laudă la adresa Mishei și spune că amândoi sunt implicați în viața fiicei lor.

„Da, Misha este un om extraordinar, e o mamă extraordinară, o femeie extraordinară. Mă bucur că e mama Mayei, pentru că nu putea să aibă o mamă mai bună, iar în ceea ce privește educația Mayei, nu se negociază nimic. Suntem amândoi super implicați.

Ea este elevă la Colegiul Național «George Enescu», studiază chitară și pian clasic, îi place foarte mult muzica. Încercăm să-i creăm un echilibru între educație și joacă și, ce să zic? Ca orice părinte, spun că am un copil absolut minunat”, a spus artistul pentru viva.ro.

Ce îi transmite fiicei sale

Artistul a mărturisit că Maya este atrasă de muzică și că și-ar dori să urmeze o carieră în acest domeniu. Cu toate acestea, Connect-R spune că nu își dorește să îi impună un drum în viață.

„Da, am stat de vorbă cu Maya. Îi place foarte mult muzica, vrea să urmeze o carieră muzicală, dar copiii se mai schimbă. Pe mine nu mă interesează decât să cunoască muzica, pentru că este un mod de a-ți exprima sentimentele și o va ajuta, indiferent dacă va urma o carieră muzicală sau nu.

În rest, i-am spus că meseria cea mai de preț pe care ar trebui s-o urmeze orice om este fericirea. Dacă ea va fi fericită cu orice altă meserie, eu sunt și mai fericit”.

Connect-R a recunoscut că infidelitatea a dus la divorț

Înainte de relația cu Misha, Connect-R a fost logodit cu Diana Georgescu, însă cei doi s-au despărțit înainte de nuntă. Ulterior, artistul s-a căsătorit cu Misha, în 2013, iar împreună au devenit părinții Mayei.

În cartea lansată în 2023, Connect-R a vorbit deschis despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei și a recunoscut că infidelitatea sa a avut un rol important în separare.

„Poți să stai lângă o persoană și evoluția ei spirituală să aibă altă viteză. A ta sau a ei! Poți să nu mai fii în sincronicitate cu partenerul sau partenera. Divorțul s-a întâmplat pentru că modul meu de a fi nu mai corespundea cu modul ei de a fi. Cea mai mare problemă a fost faptul că sunt un tip indisciplinat. Totuși, indisciplina mea nu ar trebui să fie un necaz pentru nimeni. E modul meu de a fi.

Las pantalonii în mijlocul casei, nu spăl vasele, nu schimb un bec. Dar, cumva, am grijă să plătesc pe cineva care să strângă în urma mea, o femeie care să facă curat în casă.

Modelul soției mele de bărbat și de tată este tatăl ei. Socrul meu se pricepe la tot ce trebuie reparat și întreținut într-o casă. În plus, peste această inabilitate a mea de a face lucruri în casă și a fi mai ordonat, mai există ceva, și o recunosc pentru cartea asta. Vreau să fiu supersincer.

Soția mea putea trece peste lucrurile despre care v-am vorbit, dacă nu ar fi avut o neiertare mult mai puternică, pe care, evident, eu am provocat-o. E vorba de trădare”.