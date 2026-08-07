Sexy la plajă și la 50 de ani! Care vedetă a nimerit costumul de baie: „Monica Davidescu e șic!”

Vica Blochina, Andreea Marin și Monica Davidescu au demonstrat că poți arăta bine, la plajă, și la vârsta de 50 de ani. Și-au ales însă bine modelul costumului de baie, potrivit vârstei și micilor imperfecțiuni? Exclusiv pentru Click!, designerul Florin Burescu și-a exprimat părerea.

1/6 Andreea Marin, Vica Blochina și Monica Davidescu au făcut furori în vacanță.

Florin Burescu, stilist: „Costumele de baie se aleg în funcție de conformație, nu de vârstă”

Florin Burescu și-a exprimat părerea despre costumele de baie purtate de cele trei vedete. Au fost sau nu inspirate în alegerea modelului?

„Costumele de baie se aleg în funcție de conformație, nu de vârstă. Toate trei au ales costumele corecte, fiecare a încercat să mascheze anumite zone, care nu sunt perfecte. Vica Blochina a optat pentru un costum senzațional, pentru personalitatea ei energică. Se potrivește perfect acest tip de model cu animal print. Oricum, Vica are o talie foarte mică, am văzut-o zilele trecute.

„Dacă Monica se îmbrăca precum Andreea, era o catastrofă”

Andreea Marin a slăbit și arată foarte bine, are însă și un tonus bun al musculaturii. Își permite să poarte varianta asta, din două piese. Iar Monica Davidescu a ales varianta de damă, de clasic, de decență, îmi place costumul ales, accesorizat cu pălărie și cu ochelari. E șic! Asta înseamnă să fii artist. Fiecare, pe stilul și pe personalitatea ei. Dacă Andreea Marin se îmbrăca în astfel de costum, ca al Monicăi, o maturiza, iar dacă Monica purta costumul Andreei era o catastrofă. Toate au făcut alegerile potrivite, felicitări!”, a menționat vestitul stilist, exclusiv pentru Click!

Cum a slăbit Vica Blochina: „E singurul remediu!”

Fosta balerină Vica Blochina (50 de ani) a atras toate privirile, pe plaja din Grecia, unde, în această vară, și-a bronzat trupul de divă. A dezvăluit că fentează trecerea timpului și că arată și acum impecabil cu ajutorul injecțiilor de slăbit:

„Cu operația am slăbit ceva, dar pe acestea le fac, da. Eu cred că asta este găselnița secolului. Am prietene și din televiziune care bagă în ele (n.r. injecții de slăbit) și vând dietele. De ce minți? De ce să nu recunoști? Dacă mie îmi face bine lucrul acesta, eu le fac, da. Este singurul remediu care pe mine m-a slăbit” a menționat ea, într-un podcast.

Andreea Marin, la plajă, în Italia: „O rupere de ritm binevenită”

Vedeta tv Andreea Marin s-a pozat, în vacanța din Italia, unde se relaxează:

„Și pentru că o vacanță în Capri e întotdeauna prea scurtă, în ultimul weekend am decis să zbor din nou până acolo! O rupere de ritm binevenită, 3 zile minunate alături de fiica mea, sub soarele fierbinte de august, la plajă, cu cărțile noastre și iubire în suflet! Atât!”, a menționat ea, pe conturile sociale.

Și Andreea Marin a reușit să se mai subțieze, în ultimii ani. Invitată în cadrul emisiunii „Fresh by Unica”, ea a menționat că face sport, dar și că are o dietă personalizată:

„Sportul face parte din viața mea săptămânal, de două ori, e regulă. Nu lipsesc orice ar fi. Fac Pilates și am observat cât de frumos modelează corpul. Sauna este ceva ce caut să fac măcar o dată pe săptămână”.

Monica Davidescu: „Secretul meu se numește, de fapt, cântarul”

În schimb, actrița Monica Davidescu, care pe 6 august a împlinit 54 de ani, și-a păstrat eleganța și la piscină, cu acel costum negru, în contrast puternic cu pălăria roșie, cu boruri largi:

„Vă mulțumesc pentru urări, postări, gânduri, mesaje! E vacanță și am ales să sărbătoresc alături de familia mea în binemeritata vacanță de 6 zile departe de griji, programe, stres, emoții. Revin cu bateriile încărcate gata de noi provocări și ne pornim la proiecte frumoase pentru suflet”, a menționat ea, în dreptul fotografiei din concediu.

Artista este atentă la alimentație, la greutatea corporală:

„Încerc să respect trei sau patru mese pe zi obligatorii și pe care să nu le sar. Când am împlinit 17 ani, aveam 54 de kilograme și m-am menținut până am născut fetița. Apoi am încercat să mă încadrez la 57 de kilograme. Secretul meu se numește, de fapt, cântarul”. O dată la câteva zile mă cântăresc”, a povestit ea, pentru wowbiz.ro