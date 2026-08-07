Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”

Solistul Smiley a atras atenția, cu ținuta vestimentară nonconformistă, îndrăzneață, purtată la cea de-a cincea ediție a Galei „The Artist Awards”, unde, de altfel, a și fost premiat. A devenit rapid ținta ironiilor fanilor. Iată și părerea stilistului Florin Burescu, exclusiv prin intermediul Click!

1/4 Fanii l-au apostrofat. Au menționat, în glumă, că are șifonierul la comun cu soția lui, Gina. Foto: Facebook

​Reacția fanilor: „Te rugăm, renunță la fustele astea!”

La cea de-a cincea ediție a evenimentului muzical „The Artist Awards”, desfășurat pe scena complexului NIBIRU, din Costinești, marele premiu al serii, „The Artist”, a fost câștigat de Smiley:

„Mulțumesc tuturor celor care au votat. Și le mulțumesc celor care îmi ascultă muzica. Este rezultatul unei echipe întregi”, a fost mesajul cântărețului, pentru cei care l-au susținut în întreaga carieră.

Fanii însă i-au taxat ținuta vestimentară, care, potrivit unora, aducea mai degrabă a „fustă” din garderoba soției lui, vedeta tv Gina Pistol. Iată și mesajele răutăcioase ale internauților, postate pe conturile sociale, subiectul fiind dezbătut îndelung:

„Oare, cum crede Smiley că e îmbrăcat în această fotografie, ce crede el despre ținuta sa sau ce ar vrea să transmită prin ținuta asta? Chiar sunt curios”, „A intrat în garderoba soției”, „Te rugăm, ești un bărbat nice, renunță la fustele astea”, „Cred că i-a furat fusta Ginei” și „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa”.

Cineva i-a luat însă partea: „Limitat și needucat popor!”

O fană i-a sărit degrabă în ajutor, menționând că astfel de articole vestimentare sunt la modă în străinătate, la marile evenimente muzicale:

„Mie îmi place cum e îmbrăcat. Problema este, de fapt, mințile limitate, pe care le întâlnești în România. Văd niște comentarii stupide aici, rupere. Ba, și când mă uit la profilele voastre... mă ia rasul, dar rău.

În exterior, mulți se îmbracă în stilul ăsta de mult. Și aia nu e fustă, sunt pantaloni, dar wide leg, și chiar dacă era fustă, nu schimba treaba cu nimic, este un stil vestimentar pe care nu îl folosește în viață de zi cu zi, nu că ar fi fost o problemă. Vă place să bălăcăriți continuu, în loc să vă vedeți de treaba voastră! N-ai cu cine, asta clar! Limitat și needucat popor, din toate punctele de vedere!”.

Părerea stilistului Florin Burescu: „Este artist, trebuie să fie diferit”

Și stilistul vedetelor Florin Burescu este de partea lui Smiley și îi apreciază alegerea vestimentară, la un astfel de eveniment. Evident, a dorit să sublinieze că nicidecum nu e o ținută de ieșit pe stradă:

„Ținuta este impecabilă, e de scenă, a mers să ridice un premiu, în cadrul unui eveniment. Și din punct de vedere cromatic este impecabil, mie îmi place foarte mult cum s-a îmbrăcat, este artist, trebuie să fie diferit, este într-un cadru adecvat purtării unei astfel de ținute.

„Nota 10, cu felicitări, arată impecabil!”

Nu umblați, însă, așa pe stradă! Și, hai să ne potolim, că scoțienii poartă fuste, de când lumea și pământul, așadar, să lăsăm un pic aroganța și răutatea asta. Smiley a demonstrat masculinitatea, tot ce era de demonstrat din punct de vedere vestimentar. Bravo lui, nota 10 cu felicitări, arată impecabil ținuta! Este demnă de un artist”, a menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!