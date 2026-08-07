Cătălin Crișan s-a despărțit de iubita sa. Anunțul făcut de artist: „Sper să nu mă întrebați de ce”

Cătălin Crișan a anunțat că s-a despărțit de iubita sa, Camelia. Relația lor a ajuns la final, însă artistul nu a vrut să comenteze motivul separării.

Anunțul despărțirii, făcut direct de artist

Cătălin Crișan și‑a surprins fanii printr‑un anunț direct și neașteptat pe rețelele de socializare, dezvăluind că relația cu partenera sa, Camelia, a ajuns la final. Artistul a preferat să transmită personal informația, pentru a evita speculațiile privind viața sa privată, menționând doar că povestea lor de dragoste s‑a încheiat, fără a oferi detalii despre motivele despărțirii.

„Doar pentru cei interesați, vă anunț că relația mea, cu prietena mea, Doamna Camelia, s-a încheiat. Sper să nu mă întrebați de ce… Ce vă rog, este să mă criticați «ușor». Cum vă spun de fiecare dată: îmi iubesc românii mei și fac acest lucru de 39 de ani. Restul… este treaba mea”, a transmis cântărețul.

Nu este prima despărțire

Relația lor nu a fost lipsită de momente dificile. Cei doi au mai trecut printr‑o separare în noiembrie anul trecut, însă atunci au decis să‑și acorde o nouă șansă, demonstrând că sentimentele lor erau încă puternice.

Camelia declara la vremea respectivă că legătura lor este una profundă și discretă: „Este povestea noastră și o ținem pentru noi. Este bărbatul pentru care sunt în stare să fac orice și el la fel pentru mine (…) Este un bărbat romantic și foarte serios”, spunea ea, obișnuită să îl însoțească la concerte.

Cătălin Crișan confirma la rândul său stabilitatea relației: „E logodnica mea de trei ani. Nu mă întreba de însurătoare, că habar n-am, o să vedem. Sunt fericit.”

Povestea lor a început la aniversarea unui prieten comun, iar de atunci Camelia i‑a fost alături artistului în momente bune și mai puțin bune. În aprilie 2025, cuplul a trecut printr‑un episod tensionat, când Camelia a chemat Poliția, acuzându‑l pe cântăreț de agresiune. Ulterior, verificările nu au confirmat acuzațiile, iar ea nu a depus plângere oficială și nici nu a solicitat un ordin de protecție.

Contactat de jurnaliștii Antena Stars, Cătălin Crișan a respins ferm acuzațiile: „Sunt niște minciuni, nici nu se pune problema! (…) Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! (…) O femeie nu ai voie să o lovești nici cu o floare”.

Despărțirea anunțată acum marchează un nou capitol în viața artistului, care a ales să păstreze discreția asupra motivelor și să transmită doar mesajul esențial către publicul său, pentru a evita eventuale speculații.