Au trecut 17 ani de la moartea Tatianei Stepa. Lucruri mai puțin știute despre artistă. A lucrat într-o mină
Data de 7 august are o încărcătură emoționantă pentru iubitorii muzicii folk. În această zi, în anul 2009, Tatiana Stepa s-a stins din viață după o luptă grea cu boala, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă. Cu o voce inconfundabilă și versuri care au atins sufletele românilor, artista rămâne una dintre cele mai apreciate interprete ale genului folk din România.
O copilărie dedicată muzicii și artei
Tatiana Stepa s-a născut pe 21 aprilie 1963, în municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Talentul artistic s-a făcut remarcat încă din copilărie, când a studiat baletul și pianul, iar timp de opt ani a urmat cursuri de vioară.
Deși a absolvit Liceul de Arhitectură din București, destinul avea să o ducă spre muzică, domeniul în care și-a câștigat locul printre cei mai importanți artiști folk ai României.
Debutul care i-a schimbat viața
Cariera Tatianei Stepa a început oficial în septembrie 1982, când a urcat pe scena Cenaclului Flacăra, în cadrul unui spectacol organizat de poetul Adrian Păunescu pe stadionul din Făgăraș.
În fața a aproximativ 30.000 de spectatori, artista a interpretat melodia „Și-am să-mi fac o doină”, pe versurile lui Adrian Gavrilă, moment care a reprezentat începutul unei cariere impresionante.
Tatiana Stepa a rămas alături de Cenaclul Flacăra până în 1985, când activitatea acestuia a fost interzisă de regimul comunist.
Anii dificili după închiderea Cenaclului Flacăra
În perioada care a urmat, artista a fost nevoită să își câștige existența departe de scenă.
A lucrat într-o mină din Lupeni, iar ulterior a devenit redactor de carte în București, fără să renunțe însă la pasiunea pentru muzică.
Între anii 1992 și 1996 a revenit în lumea folkului ca membră a Cenaclului „Totuși iubirea”, coordonat de Andrei Păunescu.
Cariera solo care a consacrat-o
După 1996, Tatiana Stepa și-a construit o carieră solo de succes și a devenit una dintre cele mai apreciate artiste folk din România.
A susținut recitaluri în țară și peste hotare, concertând în Italia, Germania, Franța și Republica Moldova.
Publicul a aplaudat-o la cele mai importante festivaluri dedicate muzicii folk, printre care Om Bun, Folk You și Sighișoara FolkFest.
Versuri care au devenit parte din sufletul românilor
Una dintre caracteristicile care au făcut-o atât de iubită a fost profunzimea repertoriului.
Tatiana Stepa a interpretat atât creații proprii, cât și versurile unor poeți consacrați precum Adrian Păunescu, Lucian Blaga, Serghei Esenin sau Federico García Lorca.
De asemenea, artista a cântat împreună cu Magda Pușcaș în cadrul proiectului muzical Partaj, apreciat de iubitorii folkului românesc.
Ultima apariție scenică a Tatianei Stepa a avut loc pe 31 iulie 2009, la Festivalul Folk You din Vama Veche. Doar câteva zile mai târziu, în dimineața zilei de 7 august 2009, artista a încetat din viață la Spitalul Militar din București, după o lungă luptă cu cancerul.
Albumele care au rămas în patrimoniul muzicii folk
De-a lungul carierei, Tatiana Stepa a lansat mai multe albume care continuă să fie ascultate și astăzi:
- Singurătate (1999)
- Treisprezece clipe (2003)
- Copaci fără pădure (2007)
După dispariția artistei, albumul „Cântec pentru prieteni” a fost lansat în cadrul Festivalului Om Bun, ca un omagiu adus memoriei sale.
În plus, Jurnalul Național a publicat două colecții dedicate creației Tatianei Stepa, în 2008 și în septembrie 2009.
Cele mai iubite melodii ale Tatianei Stepa
Printre piesele care au rămas în memoria publicului se numără:
- Galbenă gutuie
- Copaci fără pădure
- Dă, Doamne, iarnă
- Femeia de lut
Aceste cântece continuă să fie interpretate la festivalurile folk și să emoționeze generații întregi.
În semn de recunoaștere pentru contribuția sa artistică, Tatiana Stepa a primit post-mortem titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Lupeni.