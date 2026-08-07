Au trecut 17 ani de la moartea Tatianei Stepa. Lucruri mai puțin știute despre artistă. A lucrat într-o mină

Data de 7 august are o încărcătură emoționantă pentru iubitorii muzicii folk. În această zi, în anul 2009, Tatiana Stepa s-a stins din viață după o luptă grea cu boala, lăsând în urmă o moștenire artistică impresionantă. Cu o voce inconfundabilă și versuri care au atins sufletele românilor, artista rămâne una dintre cele mai apreciate interprete ale genului folk din România.

O copilărie dedicată muzicii și artei

Tatiana Stepa s-a născut pe 21 aprilie 1963, în municipiul Lupeni, județul Hunedoara. Talentul artistic s-a făcut remarcat încă din copilărie, când a studiat baletul și pianul, iar timp de opt ani a urmat cursuri de vioară.

Deși a absolvit Liceul de Arhitectură din București, destinul avea să o ducă spre muzică, domeniul în care și-a câștigat locul printre cei mai importanți artiști folk ai României.

Debutul care i-a schimbat viața

Cariera Tatianei Stepa a început oficial în septembrie 1982, când a urcat pe scena Cenaclului Flacăra, în cadrul unui spectacol organizat de poetul Adrian Păunescu pe stadionul din Făgăraș.

În fața a aproximativ 30.000 de spectatori, artista a interpretat melodia „Și-am să-mi fac o doină”, pe versurile lui Adrian Gavrilă, moment care a reprezentat începutul unei cariere impresionante.

Tatiana Stepa a rămas alături de Cenaclul Flacăra până în 1985, când activitatea acestuia a fost interzisă de regimul comunist.

Anii dificili după închiderea Cenaclului Flacăra

În perioada care a urmat, artista a fost nevoită să își câștige existența departe de scenă.

A lucrat într-o mină din Lupeni, iar ulterior a devenit redactor de carte în București, fără să renunțe însă la pasiunea pentru muzică.

Între anii 1992 și 1996 a revenit în lumea folkului ca membră a Cenaclului „Totuși iubirea”, coordonat de Andrei Păunescu.

Cariera solo care a consacrat-o

După 1996, Tatiana Stepa și-a construit o carieră solo de succes și a devenit una dintre cele mai apreciate artiste folk din România.

A susținut recitaluri în țară și peste hotare, concertând în Italia, Germania, Franța și Republica Moldova.

Publicul a aplaudat-o la cele mai importante festivaluri dedicate muzicii folk, printre care Om Bun, Folk You și Sighișoara FolkFest.

Versuri care au devenit parte din sufletul românilor

Una dintre caracteristicile care au făcut-o atât de iubită a fost profunzimea repertoriului.

Tatiana Stepa a interpretat atât creații proprii, cât și versurile unor poeți consacrați precum Adrian Păunescu, Lucian Blaga, Serghei Esenin sau Federico García Lorca.

De asemenea, artista a cântat împreună cu Magda Pușcaș în cadrul proiectului muzical Partaj, apreciat de iubitorii folkului românesc.

Ultima apariție scenică a Tatianei Stepa a avut loc pe 31 iulie 2009, la Festivalul Folk You din Vama Veche. Doar câteva zile mai târziu, în dimineața zilei de 7 august 2009, artista a încetat din viață la Spitalul Militar din București, după o lungă luptă cu cancerul.

Albumele care au rămas în patrimoniul muzicii folk

De-a lungul carierei, Tatiana Stepa a lansat mai multe albume care continuă să fie ascultate și astăzi:

Singurătate (1999)

Treisprezece clipe (2003)

Copaci fără pădure (2007)

După dispariția artistei, albumul „Cântec pentru prieteni” a fost lansat în cadrul Festivalului Om Bun, ca un omagiu adus memoriei sale.

În plus, Jurnalul Național a publicat două colecții dedicate creației Tatianei Stepa, în 2008 și în septembrie 2009.

Cele mai iubite melodii ale Tatianei Stepa

Printre piesele care au rămas în memoria publicului se numără:

Galbenă gutuie

Copaci fără pădure

Dă, Doamne, iarnă

Femeia de lut

Aceste cântece continuă să fie interpretate la festivalurile folk și să emoționeze generații întregi.

În semn de recunoaștere pentru contribuția sa artistică, Tatiana Stepa a primit post-mortem titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Lupeni.