Oana Lis face haz de necaz: „Am rămas singura grasă din showbiz!” Visul pe care speră să și-l împlinească din nou

Chiar dacă are o viață nu tocmai roz, Oana Lis (47 de ani) face mereu haz de necaz.

1/8 Oana Lis este optimistă! Viorel Lis este acasă și îl îngrijește cum știe mai bine

Soția lui Viorel Lis (81 de ani) nu poate să slăbească pentru că este prea pofticioasă și știe că nu se poate abține de la mâncare.

„Vedeți un exemplar pe caz de dispariție! Am rămas singura grasă din showbiz! Mai e vreuna grasă? Doar eu am rămas!”, ne-a mărturisit Oana Lis, cu zâmbetul pe buze, atunci când am întâlnit-o la o petrecere mondenă.

„Dieta de vară? Încerc să mă mențin! Că e greu să te menții gras! Nu e așa ușor!”, a mai completat soția lui Viorel Lis, tot în spirit de glumă!

„Dăm drumul la aerul ăla condiționat, chiar dacă costă”

Întrebată apoi cum suportă domnul Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, căldura la cei 81 de ani ai săi, Oana Lis a mărturisit că recurge la aerul condiționat, chiar dacă costă, pentru că nu are alte soluții.

„Dăm drumul la aerul ăla condiționat, chiar dacă costă, ce să fac! Îi mai dau să bea rece, o înghețată, încercăm tot felul de artificii! E foarte greu, într-adevăr, pentru cei cardiaci pe căldura aceasta, e o zăpușeală, așa!”, ne-a mărturisit Oana Lis, care de fiecare dată când pleacă de acasă se întoarce cu câte ceva bun pentru soțul ei, Viorel Lis, pentru că are mare grijă de el.

Tânjește după Paris

Ce îi aduce zâmbetul pe buze Oanei Lis? Soția lui Viorel Lis nu prea poate pleca departe de casă pentru că trebuie să aibă grijă de soțul ei, care are probleme de sănătate și nu se mai poate deplasa.

Pe Oana Lis o fac fericită lucrurile mărunte. De vacanță nici nu se poate pune problema pentru că nu poate pleca deloc de acasă în acest context dar dacă s-ar putea, Oana Lis ar mai vrea să ajungă măcar o dată la Paris, acolo unde a fost de multe ori cu soțul ei, Viorel Lis.

„Îmi place energia bună, avem nevoie de oameni frumoși, aranjați, avem nevoie de frumos, de vești bune. E prea mult hate și urâțenie… Îmi era dor de ceva frumos! Vacanța mea este în suflet!

Încerc să îmi fac o viață frumoasă prin București, să mă duc într-un loc nou, frumos! Mi-ar plăcea să merg la Paris, dacă s-ar putea. Acolo am fost de multe ori cu Viorel, a fost un oraș al iubirii noastre și mi-e dor de Paris, mi se pare un oraș cu o energie specială”, a mai povestit, nostalgică, Oana Lis.