 Adela Popescu a arătat cum decurge o zi perfectă la Șușani: „Radu mă așteaptă”
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Adela Popescu a arătat cum decurge o zi perfectă la Șușani: „Radu mă așteaptă”

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Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au făcut deja un obicei din a petrece verile la Șușani, satul natal al prezentatoarei TV. Și în acest an, cei doi s-au bucurat de liniștea de la țară alături de cei trei copii, însă programul profesional al vedetei a făcut ca familia să se împartă, pentru o perioadă, între București și Vâlcea.

Adela Popescu a spus cum arată o zi perfectă la Șușani / foto: Instagram
Adela Popescu a spus cum arată o zi perfectă la Șușani / foto: Instagram

Deși s-a întors în Capitală pentru filmările la serialele „Trafic” și „Fără urmă”, Adela a publicat pe rețelele de socializare un videoclip realizat la Șușani, în care surprinde o zi relaxantă petrecută alături de soțul ei.

În imaginile distribuite pe Instagram, vedeta apare bucurându-se de natură, de o plimbare pe dealurile din jur și de o după-amiază liniștită în curte, alături de Radu Vâlcan.

„O zi de neuitat. Puțină mișcare pe dealurile din jur, duș rapid, răcoritor, haine comode și ies în curte. Grătarul e deja încins, iar Radu mă așteaptă. Parcă toate gândurile dispar și rămâne doar bucuria de a petrece timp împreună. Și, pentru că e vară, ne facem și un șpriț. Ah, de când așteptam”, a scris Adela Popescu în dreptul imaginilor.

De ce locuiesc temporar în orașe diferite

Recent, vedeta a dezvăluit că ea și Radu Vâlcan vor locui pentru o perioadă în orașe diferite. Adela s-a întors în București din cauza proiectelor profesionale, în timp ce Radu a rămas la Șușani alături de cei doi băieți mai mari, Alexandru și Andrei. Mezinul Adrian a plecat împreună cu mama sa.

Prezentatoarea TV a explicat că, deși intenționau inițial să revină cu toții în Capitală, au considerat că vacanța la țară este mult mai potrivită pentru cei doi copii mai mari.

„La începutul vacanței copiilor ne-am relocat la Șușani. Ne-am dus cu tot ce trebuie, cățel, purcel, băgăjele, n-am cărat foarte multe lucruri pentru că avem acolo cam tot ce ne trebuie. Am stat aproape o lună, la final de lună eu aveam deja treabă în București și am decis, împreună cu Radu, inițial am vrut să ne întoarcem cu toții în București, dar ne-am dat seama că este o lună în care copiii vor sta în casă și că nu are sens.

Așa că Radu a rămas cu băieții, o să mai stea o vreme, iar eu m-am întors cu Adrian în București, pentru că el e mai sensibil la somn și vrea în general să doarmă cu mine”, a declarat Adela Popescu, într-un videoclip publicat pe Instagram, la InstaStory.

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