Cum se menține Daniela Gyorfi în formă: „Nu țin regim, mănânc ce îmi place”

Daniela Gyorfi (57 de ani) se află în momentul de față la mare, pe litoral, cu familia ei, cu Maria și George Tal.

1/7 Daniela Gyorfi (57 de ani) se află în momentul de față la mare, pe litoral, cu familia ei, cu Maria și George Tal

După zilele frumoase petrecute în Ungaria, Austria și Germania, traseul ales chiar de fiica ei, Maria, pasionată fiind de istorie, mai ales că participă la astfel de olimpiade, artista se bucură din nou de timp de calitate petrecut în familie.

„Anul ăsta, ca niciodată, ne facem vacanțele frumoase, în familie”

Daniela Gyorfi îmbină utilul cu plăcutul și atunci când nu cântă la terasele de la mare petrece timp cu fiica ei și partenerul său de viață. Dietă de la mare a Danielei Gyorfi este simplă și fără prea multe bătăi de cap: limonadă, înghețată, salată și apă plată.

„Cânt la terase la mare, am spectacole și mă bucur că anul asta, ca niciodată, ne facem vacanțele frumoase, în familie. După vacanța de o săptămână pe care ne-am făcut-o în Budapesta, Austria și Germania, a fost o vacanță istorică, în care ne-am simțit foarte bine, cu un traseu ales de Maria, care e pasionată e istorie, acum am cântările la mare și ne facem pur și simplu o vacanță aici. Azi vreau să o duc și la Techirghiol, să o dau cu nămol. E soare, e frumos, nu am ajuns încă la Nibiru dar cred că o să o duc în weekend”, ne-a declarat Daniela Gyorfi pentru Click!

„Nu țin regim la mare, aș minți să spun, mănânc ce îmi place”

Vedeta are grijă de ea și pe timp de caniculă și la capitolul mâncare stă chiar foarte bine.

„Nu țin regim la mare, aș minți să spun, mănânc ce îmi place dar deocamdată, fiind foarte cald, am băut foarte multe limonade, și eu și Maria, am mâncat și înghețate… Nu pot să spun că mâncăm foarte mult, o salată pe zi. Când mă mai duc la Răzvan Botezatu, la Revenealand, acolo unde am și cântat și mă simt mereu super bine mai mănânc câte o clătită pentru că are niște clătite cu fructe și tot felul de topinguri, de înnebunești. În rest, nu fac nimic special. Noi stăm în Eforie Nord, am mai fost puțin la plajă, e foarte cald.

Avem o cazare OK, m-am mai întâlnit cu colegi și prieteni, Dan Ciotoi, Cristian Rizescu, mai cânt și în Costinești, am fost și la Olimp, și la Saturn, cânt și în Eforie Nord… Observ că oamenii încă vin la noi pe litoral, dar sunt împărțiți. Poate că vin și la Nibiru… Nu rămân neapărat fideli litoralului românesc dar vin probabil că așa s-au învățat. Cine are posibilitate vine. Dacă te uiți la știri te minunezi, am zis că nu ne mai uităm. Lumea petrece în general, asta nu putem să o luăm românului!”, ne-a mai declarat Daniela Gyorfi pentru Click! direct de la litoralul românesc.

Din toamnă, fiica artistei, Maria Gyorfi Tal, va începe liceul și va merge în Otopeni, acolo unde a intrat cu o notă foarte bună, urmând o nouă etapă atât pentru ea cât și pentru părinții ei, cu noi emoții și alte provocări.