Mihai Onilă marchează primul eveniment după spitalizare și problemele de sănătate. „Mă simt foarte bine”

Au trecut aproape două săptămâni iar artistul încearcă să își reia viața normală. Totodată, a luat și un prim eveniment după operație.

1/6 Mihai Onilă, super răsfățat de soția lui, Laura

„Totul decurge minunat, arăt foarte bine”

Am aflat chiar de la Mihai Onilă că fostul membru al trupei Axxa se simte acum mult mai bine și își recapătă treptat puterile.

„Totul decurge minunat, arăt foarte bine, mă simt foarte bine. Mâine am un job, ca MC pentru 3 zile, toată treaba merge ok, mă întorc la muncă, la treabă... Ne simțim bine, arătăm bine, doar că vocea a rămas puțin afectată din cauza intubării de la operație dar, în rest, totul e minunat! Nu îmi doresc decât sănătate, că e mai bună decât toate!”, ne-a declarat Mihai Onilă, exclusiv pentru Click!

„Pentru gust am adăugat pesto și la desert mere sau pere coapte”

Mihai Onilă ține acum un regim strict, în urma intervenției chirurgicale la care a fost supus.

„Au trecut cam două săptămâni de la operația de pancreatită, țin un regim strict, doar cu carne albă de pui sau pește, supe creme și piureuri din leguminoase. Pentru gust am adăugat pesto și la desert mere sau pere coapte, cu puțină scorțișoară. În rest, ceai de mușețel, apă plată sau airan și iaurt cu 0,1% grăsime”, am aflat de la Mihai Onilă legat de regimul său de după operație.

“O să rămânem în familie”

Întrebat dacă în cazul în care se recuperează ok și îi revin puterile ar merge si într-o vacanță împreună cu soția lui, Laura Onilă, artistul ne-a mai spus că este posibil ca în ziua de Sfânta Marie să meargă acasă la niște prieteni pe care îi consideră ca o familie.

„Încă nu suntem siguri dar s-ar putea de Sf. Marie să mergem la niște prieteni, pe care îi considerăm familie, deci o să rămânem în familie”, ne-a mai spus îndrăgitul interpret aflat în stadiul de recuperare după o operație urgență și cam complicată.