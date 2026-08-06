 Ce surpriză romantică i-a făcut Alin Oprea soției sale, Medana: „Am plâns de emoție!” L-a impresionat până și pe Titus Andrei
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Ce surpriză romantică i-a făcut Alin Oprea soției sale, Medana: „Am plâns de emoție!” L-a impresionat până și pe Titus Andrei

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Alin Oprea, membru al trupei Talisman, a reușit să-și impresioneze până la lacrimi soția, pe Medana. Iată ce surpriză a putut să-i facă artistul de la Talisman femeii pe care o consideră salvatoarea lui. 

Alin Oprea a lansat piesa „Tu mă înalți”, o declarație de dragoste și recunoștință dedicată chiar soției sale, Medana foto: arhivă personală
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Alin Oprea a lansat piesa „Tu mă înalți”, o declarație de dragoste și recunoștință dedicată chiar soției sale, Medana foto: arhivă personală

Alin Oprea a lansat piesa „Tu mă înalți”, o declarație de dragoste și recunoștință dedicată chiar soției sale, Medana, acompaniată de Kyiv Symphony Orchestra & Kyiv Girls Choir, exprimând vindecare și speranță prin muzică.

Melodia este mai mult decât un cântec, este o declarație de iubire pentru frumoasa lui soție, Medana Oprea, femeia care îl iubește necondiționat și care a reușit să-l înalțe atunci când avea cea mai mare nevoie.

Alin Oprea: „De la <<Atât de singur>> la <<Tu mă înalți>>este drumul unei vieți”

 „<<Tu mă înalți>> e un cântec cadou-surpriză născut din iubire, recunoștință și puritate. Pentru Medana. Femeia care nu doar m-a iubit, ci m-a și înălțat. Am cântat cândva „Atât de singur”. Nu știam atunci că, undeva, dincolo de toate căderile și rătăcirile mele, mă așteptai tu.

Am trecut prin viață cu lumina scenei pe chip și cu multe umbre în suflet. Am cunoscut aplauzele, dar și tăcerile care dor. Au fost clipe în care m-am risipit atât de mult, încât nu mai știam dacă voi găsi vreodată drumul înapoi spre mine. Apoi ai apărut tu. Nu m-ai întrebat cât de frânt eram. Nu ai încercat să mă schimbi. M-ai iubit cu bunătate și răbdare, până când omul din mine și-a regăsit pacea, iar artistul și-a amintit din nou cum se naște un cântec.

Din această iubire s-a născut <<Tu mă înalți>>— prima piesă compusă de noul Alin Oprea și primul rod al renașterii mele. Nu putea fi decât pentru tine. Pentru mine, acest cântec este o catedrală de lumină. Fiecare notă urcă spre cer, fiecare cuvânt poartă o lacrimă de lumină, iar fiecare refren este o rugăciune de iubire și recunoștință.

 De la <<Atât de singur>> la <<Tu mă înalți>>este drumul unei vieți: de la rană la vindecare, de la război la pace, de la singurătate la iubire, de la omul care se pierduse la omul care, lângă tine, s-a întors acasă.

Tu mi-ai redat liniștea. Mi-ai redat cântecul. Mi-ai redat aripile. Iar dacă astăzi sufletul meu știe din nou să zboare, este pentru că tu ai rămas lângă mine până când mi-am amintit cum pot atinge din nou cerul... Mulțumesc! Te iubesc!", este mesajul scris de Alin Oprea.

Artistul de la Talisman nu doar că i-a dedicat această piesă soției sale, dar a mai făcut recent un gest la fel de impresionant la un concert la Zau ( în județul Mureș), unde Medana a fost prezentă  împreună cu fiica ei și cu nepoțele, Alin fiind susținut de toată familia. de la mic la mare.

El i-a dedicat în plin recital o altă piesă de suflet soției sale. 

„Am plâns. Am plâns de emoție, pentru că nu știam absolut nimic despre surpriza pe care Alin o pregătea în tăcere. A fost un dar venit din inimă, pe care l-am descoperit în același timp cu voi.

<<Tu mă înalți>> nu este doar o melodie. Pentru mine este o mărturisire cântată, un gest de iubire, de recunoștință și de lumină. Am simțit în fiecare vers sinceritatea unui om care a ales să transforme tot ceea ce a trăit în muzică.

Știam cât de mult își doreau oamenii o piesă nouă și cât de mult a fost așteptată această revenire. Tocmai de aceea, bucuria mea este cu atât mai mare văzând cât de frumos a fost primită și cât de multe suflete rezonează deja cu mesajul ei.

Sunt profund emoționată și recunoscătoare că am avut privilegiul de a fi martora nașterii unei creații atât de speciale.

Felicitări, iubitul meu! Sunt mândră de artistul care ești, de omul care ai devenit și de lumina pe care o dăruiești, prin muzica ta, tuturor celor care te ascultă”, a declarat Medana Oprea, pentru Click!

Într-o perioadă în care muzica este dominată de producții rapide și emoții de suprafață, Alin Oprea propune o creație construită cu răbdare, rafinament și autenticitate. Piesa „Tu mă înalți” este o demonstrație de maturitate artistică și una dintre cele mai valoroase lucrări din repertoriul său.

Piesa surprinde prin echilibrul dintre forța interpretării și delicatețea mesajului. Artistul renunță la dramatismul care a definit unele dintre creațiile sale din trecut și alege un discurs muzical luminos, profund și plin de speranță. Este vocea unui om care nu mai cântă despre ceea ce a pierdut, ci despre ceea ce a regăsit.

Compoziția impresionează prin coerența construcției muzicale și prin orchestrația amplă, în care fiecare detaliu contribuie la aceeași idee de înălțare sufletească. Participarea Kyiv Symphony Orchestra și a Kyiv Chamber Girls’ Choir adaugă un plus de noblețe și expresivitate, transformând piesa într-o experiență sonoră de o rară eleganță.

Prin această nouă creație, Alin Oprea confirmă că evoluția unui artist nu înseamnă doar reinventare, ci și curajul de a transforma propria experiență de viață într-o operă sinceră, profundă și universală.

Titus Andrei e director la Radio România foto:Facebook
Titus Andrei e director la Radio România foto:Facebook

Titus Andrei:  „E mai mult decât o declarație de iubire”

Iată ce spune Titus Andrei, cel care i-a scris și prima recenzie în urmă cu 30 de ani pe caseta „Atât de singur 1997”, despre noua creație a lui Alin Oprea pe care a difuzat-o în prima audiție la Radio România:

 „Piesa surprinde una dintre cele mai profunde metamorfoze din parcursul uman și artistic al lui Alin Oprea: trecerea, modelată de valurile vieții, de la zbucium, suferință și însingurare, universul lui <<Atât de singur>>, către vindecare, pace interioară și lumină, universul lui <<Tu mă înalți>>. 

Vocea sa inconfundabilă capătă aici o culoare nouă, mai luminoasă și mai vibrantă. Forța care l-a consacrat rămâne intactă, dar se întâlnește cu o sensibilitate dezarmantă și cu puritatea unei confesiuni cântate din adâncul sufletului.

Concepută ca o ascensiune interioară, piesa poartă intensitatea unei rugăciuni. Forța expresivă a Kyiv Symphony Orchestra și puritatea vocilor din Kyiv Chamber Girls’ Choir îi conferă o dimensiune sacră, ridicând cântecul dinspre rană către lumină, dinspre neliniște către pace.

<<Tu mă înalți>> este mai mult decât o declarație de iubire. Este mărturia unei renașteri și primul rod emblematic al unei noi etape din viața și creația lui Alin Oprea”, a precizat Titus Andrei, director muzical la Radio România, amicul de mulți ani al lui Alin Oprea.

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