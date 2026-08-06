 Magicianul Robert Tudor, întâlnire surpriză cu Luka Modrić în vacanță. Ce promisiune i-a făcut fotbalistului croat
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Magicianul Robert Tudor, întâlnire surpriză cu Luka Modrić în vacanță. Ce promisiune i-a făcut fotbalistului croat

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Robert Tudor și familia sa se bucură de câteva zile de relaxare în Croația, unde au ales să se cazeze într-un resort de lux. Vacanța le-a adus însă o surpriză la care nu se așteptau, după ce s-au întâlnit întâmplător cu unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai lumii, croatul Luka Modrić.

Robert Tudor / Foto: Instagram
Robert Tudor / Foto: Instagram

Magicianul a povestit în mediul online că momentul a fost unul complet neașteptat și s-a încheiat cu o fotografie de familie alături de celebrul sportiv.

Robert Tudor și-a găsit soția și fiica alături de Luka Modrić

Întâlnirea cu mijlocașul croat a avut loc chiar în complexul în care este cazată familia lui Robert Tudor. Magicianul a mărturisit că și-a căutat soția și fiica timp de aproximativ 30 de minute, iar când le-a găsit, acestea stăteau de vorbă cu Luka Modrić.

Surprins de situație, Robert Tudor a profitat de ocazie pentru a face o fotografie alături de celebrul fotbalist.

„Le-am căutat 30 de minute în tot complexul… și ele de vorbă cu domnul Modric. Mi-a fost o rușine de nu știam cum să îi spun omului că așa sunt ele mai vorbărețe și că poate o avea și omul treabă… I-am promis că mergem să îl vedem în Milan-Inter”, a scris Robert Tudor pe rețelele sociale.

Imaginea publicată îi surprinde pe magician, soția sa și copiii alături de Luka Modrić, într-un moment relaxat din vacanță.

Vacanța a început cu o cheltuială neașteptată

Deși întâlnirea cu fotbalistul i-a adus un motiv de bucurie, începutul vacanței nu a fost lipsit de probleme.

Robert Tudor a povestit că, în drum spre Croația, a fost oprit la granița dintre Bulgaria și Serbia, unde a aflat că figurează cu amenzi restante. Pentru a-și putea continua călătoria, magicianul a fost nevoit să achite aproape 400 de euro.

„M-a oprit poliția, nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am plătit amenzi de aproape 400 euro. Mă duc cu soția în Croația și când să trec din Bulgaria în Serbia m-au oprit aici la bază și mi-au spus: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți pentru că aveți amenzi». Am amendă din 2024 200 euro, amendă din 2025-2026. În fiecare an, câte o amendă!”, a declarat Robert Tudor.

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