Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?

Nelu Vlad (75 de ani), solistul trupei Azur, a decis să scoată la vânzare terenul din stațiunea Băile Tușnad, achiziționat în timpul pandemiei de Covid-19. Exclusiv pentru Click!, artistul ne-a explicat de ce nu mai poate păstra această bucată de pământ. Ne-a vorbit și despre starea lui de sănătate, la doi ani de când a fost diagnosticat cu hematom pe creier.

1/5 Nelu Vlad, solistul trupei Azur, are agenda plină de concerte, în 2026

„Terenul are toate utilitățile, curent, gaze și canalizare”

Interpretul pieselor „Se mărită Mona mea” și „Pe nisipul de la mare” a decis să scoată la vânzare bucata de pământ, cumpărată în urmă cu câțiva ani, din superba stațiune Băile Tușnad, județul Harghita:

„Acum câțiva ani, eram foarte mândru că am achiziționat acest teren, de pe strada Gării, cu o suprafață de 350 mp, teren pe care momentan doresc să îl înstrăinez. Timpul nu îmi mai permite să-mi construiesc o casă de vacanță, pe care mi-am dorit-o.

Terenul are toate utilitățile, gaze, curent și canalizare, și este în apropierea Oltului, unde puteți să pescuiți și să vă relaxați. Aici sunt și foarte multe obiective turistice. Pentru cine dorește, Tușnadul este un loc pentru relaxare, pentru o viață tihnită”, menționează artistul, care poate fi contactat de cei interesați și pe contul său de Facebook.

Cu câți bani vinde terenul: „Cu cât l-am cumpărat”

Artistul ne-a dezvăluit și cu ce sumă vrea să vândă terenul, situat în acest mic colț de Rai:

„Acest teren îl vând cu 15.000 de euro. Cu tot atât l-am și cumpărat în pandemie. Nu mai am timp să mă ocup, să construiesc o căsuță, cum visam, sunt mereu pe drumuri, în turnee. Dar, pentru cineva care dorește să aibă un loc liniștit, în caz de probleme, e perfect. Nu vedeți ce este în țara asta?”, spune Nelu Vlad, exclusiv pentru Click!

Cum se simte, după ce a fost diagnosticat cu tumoare pe creier?

Nelu Vlad a trecut prin mari emoții, în 2024, când a fost diagnosticat cu tumoare pe creier. Dar are vești optimiste pentru fani. Starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, în urma tratamentului. În 2026, are agenda plină de concerte:

„Acum mă aflu la Lacul Sf. Ana, mă plimb la aer curat. Mă simt bine, după acel episod, mă feresc de soare, nu am multe restricții. Îi anunț pe această cale pe fanii noștri că avem multe evenimente în curând. Vom cânta în Portul Mangalia, mai avem spectacole și în Constanța. Iar în toamnă pornim în al doilea turneu prin țară, în 11 orașe, pe la case de cultură, vor fi spectacole cu public”, a mai menționat solistul trupei Azur, exclusiv pentru Click!



De câte ori a interpretat Nelu Vlad piesa „Se mărită Mona mea”?

Nelu Vlad a interpretat de mii de ori piesa de succes „Se mărită Mona mea”, alături de colegii din trupa Azur, înființată în 1977:

„Cu piesa Mona a fost o nebunie. Într-o zi am făcut un calcul. Ea ține 5 minute, iar la fiecare eveniment din viața mea o cântam de minim două ori, dar erau cazuri în care o cântam și de 10 ori. Dar punem așa: de două ori înmulțit cu 4.000 de concerte, 2.000 de nunți și cu 15 ani de cântat în restaurant. Am calculat și am ajuns la un total de 34 de zile în care am cântat doar melodia asta”, a povestit Nelu Vlad, potrivit protv.ro