 Solistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoSolistul trupei Azur își vinde terenul din Băile Tușnad, cumpărat în pandemie: „Timpul nu-mi permite să mai construiesc.” Câți bani cere?

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nelu Vlad (75 de ani), solistul trupei Azur, a decis să scoată la vânzare terenul din stațiunea Băile Tușnad, achiziționat în timpul pandemiei de Covid-19. Exclusiv pentru Click!, artistul ne-a explicat de ce nu mai poate păstra această bucată de pământ. Ne-a vorbit și despre starea lui de sănătate, la doi ani de când a fost diagnosticat cu hematom pe creier. 

Nelu Vlad, solistul trupei Azur, are agenda plină de concerte, în 2026
1/5
Nelu Vlad, solistul trupei Azur, are agenda plină de concerte, în 2026

„Terenul are toate utilitățile, curent, gaze și canalizare”

Interpretul pieselor „Se mărită Mona mea” și „Pe nisipul de la mare” a decis să scoată la vânzare bucata de pământ, cumpărată în urmă cu câțiva ani, din superba stațiune Băile Tușnad, județul Harghita: 

„Acum câțiva ani, eram foarte mândru că am achiziționat acest teren, de pe strada Gării, cu o suprafață de 350 mp, teren pe care momentan doresc să îl înstrăinez. Timpul nu îmi mai permite să-mi construiesc o casă de vacanță, pe care mi-am dorit-o.

Terenul are toate utilitățile, gaze, curent și canalizare, și este în apropierea Oltului, unde puteți să pescuiți și să vă relaxați. Aici sunt și foarte multe obiective turistice. Pentru cine dorește, Tușnadul este un loc pentru relaxare, pentru o viață tihnită”, menționează artistul, care poate fi contactat de cei interesați și pe contul său de Facebook. 

Cu câți bani vinde terenul: „Cu cât l-am cumpărat”

Artistul ne-a dezvăluit și cu ce sumă vrea să vândă terenul, situat în acest mic colț de Rai: 

„Acest teren îl vând cu 15.000 de euro. Cu tot atât l-am și cumpărat în pandemie. Nu mai am timp să mă ocup, să construiesc o căsuță, cum visam, sunt mereu pe drumuri, în turnee. Dar, pentru cineva care dorește să aibă un loc liniștit, în caz de probleme, e perfect. Nu vedeți ce este în țara asta?”, spune Nelu Vlad, exclusiv pentru Click!

Cum se simte, după ce a fost diagnosticat cu tumoare pe creier? 

Nelu Vlad a trecut prin mari emoții, în 2024, când a fost diagnosticat cu tumoare pe creier. Dar are vești optimiste pentru fani. Starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, în urma tratamentului. În 2026, are agenda plină de concerte: 

„Acum mă aflu la Lacul Sf. Ana, mă plimb la aer curat. Mă simt bine, după acel episod, mă feresc de soare, nu am multe restricții. Îi anunț pe această cale pe fanii noștri că avem multe evenimente în curând. Vom cânta în Portul Mangalia, mai avem spectacole și în Constanța. Iar în toamnă pornim în al doilea turneu prin țară, în 11 orașe, pe la case de cultură, vor fi spectacole cu public”, a mai menționat solistul trupei Azur, exclusiv pentru Click!

De câte ori a interpretat Nelu Vlad piesa „Se mărită Mona mea”?

Nelu Vlad a interpretat de mii de ori piesa de succes „Se mărită Mona mea”, alături de colegii din trupa Azur, înființată în 1977:

„Cu piesa Mona a fost o nebunie. Într-o zi am făcut un calcul. Ea ține 5 minute, iar la fiecare eveniment din viața mea o cântam de minim două ori, dar erau cazuri în care o cântam și de 10 ori. Dar punem așa: de două ori înmulțit cu 4.000 de concerte, 2.000 de nunți și cu 15 ani de cântat în restaurant. Am calculat și am ajuns la un total de 34 de zile în care am cântat doar melodia asta”, a povestit Nelu Vlad, potrivit protv.ro

Ghid de cumpărături

banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
banner jasmine hill png
#Exclusiv Click!
Românca Iasmina, abandonată cu copiii în România de americanul Bradford Hill! De ce a fugit milionarul de urgență în SUA Vedete românești
image
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan adevarul.ro
image
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de restricții la Cernavodă adevarul.ro

Parteneri

image
Prima mare controversă de la Europenele de înot. Ce s-a auzit la boxe în momentul în care sportivul din Rusia a primit medalia de aur www.fanatik.ro
image
Refinanţare sau renegociere cu banca? Cea mai avantajoasă tactică pentru a-ţi scădea ratele observatornews.ro
image
Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, a fost găsit după două zile de dispariţie www.antena3.ro
image
Avocatul fraților Tate explică de ce nu ar accepta niciodată o funcție publică în România: ”Salariul de ministru e 12.500 de lei, eu fumez trabucuri de 20.000 de lei” www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Alina Pușcău începe astăzi tratamentul. Dezvăluirea dureroasă despre boala cu care se confruntă: „Am intrat în metastază” www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei i-a îndeplinit cel mai mare vis fiului său cel mic! as.ro
image
România a doborât 150 de recorduri de temperatură într-o singură săptămână. Zonele în care căldura a ajuns la valori neobișnuite playtech.ro
image
„I-am spus că nu e Maradona”. Motivul pentru care Târnovanu a pierdut locul de titular la FCSB. Câți bani vrea Becali www.fanatik.ro
image
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă' care se ascunde în spatele graffitiului de pe Transfăgărășan www.cancan.ro
image
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...” www.viva.ro
image
La 2 ani de la superba nuntă, încă un cuplu celebru din România divorțează! Celebrul politician și soția lui și-au spus adio! „Da, este adevărat” www.unica.ro
image
IT-iștii, cândva răsfățații sorții, acum îngroașă rândurile șomerilor. În România, peste 2.500 de posturi tăiate, însă fenomenul... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Povestea tragică a „celuilalt Prinț William”! Viață strălucitoare i-a fost curmată de un accident mortal okmagazine.ro
image
”Într-o lume perfectă, aș avea două soții!” Declarația surprinzătoare a unui important membru regal okmagazine.ro
image
#Comunismul in România
Tragedia ascunsă de regimul comunist: Avionul Tarom prăbușit în Munții Apuseni, în 1970 historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost Maurice Nègre, spionul francez care a sedus-o pe Maria Tănase historia.ro
bula brad pitt jpg
Brad Pitt, dezvăluiri neașteptate. Actorul a început din nou să consume alcool, după 7 ani Vedete internaționale
Banner Biu Marquetti
#Exclusiv Click!
Cubaneza Biu Marquetti, ex-Mandinga, locuiește într-un hotel din Delta Dunării: „Nu mai plătesc chirie.” În cât timp a învățat limba română Vedete românești
image png
Statuia care a stârnit controverse în Bușteni. „Poate că am greșit, noi am vrut să facem ceva pe placul turiștilor” Vedete românești
Design fără titlu (7) png
Corina Caragea, vacanță spectaculoasă în Ibiza. Ce spune despre celebra insulă: „Poți să dansezi până dimineața sau să te culci la 10” Vedete românești
Schimbările pe care numerologul și specialistul Carmen Harra le vede pe viitor
#Exclusiv Click!
Schimbările pe care numerologul Carmen Harra le vede în viitorul apropiat: „2026 continuă să fie un an de transformări uriașe” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Răzvan Fodor a mers pentru prima dată la Untold. Ce l-a impresionat cel mai mult: „Trebuie să fii acolo” Vedete românești
banner stela popescu png
#Exclusiv Click!
FotoCum arată vila de la 2 Mai a regretatei Stela Popescu. Cu câți bani cumpărase terenul în 1989 și cine a moștenit proprietatea? Vedete românești
Rod Stewart Foto Shutterstock
Probleme de sănătate pentru Rod Stewart. Ce mesaje a primit de la fani după ce a ajuns la spital Vedete internaționale
image
Cine este Matei, băiatul de 10 ani care a urcat pe scenă alături de Nick Cave la Summer Well. „Citește patru ore pe zi” actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net