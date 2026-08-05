Speak, emoționat la întoarcerea în orașul natal. „De fiecare dată când vin acasă, e un sentiment aparte”

Speak (39 de ani) a fost bucuros să revină în orașul său natal, la Bacău, acolo unde pe 30 iulie a urcat pe scenă și a făcut un set de DJ ca la carte.

1/9 Speak a revenit la Bacău

Alături de Speak s-a aflat și iubita lui, Ștefania, care a susținut un recital pe scena de la Young Island Festival din Bacău.

„De fiecare dată când vin acasă, e un sentiment aparte”

Speak sau Ștefan Sprianu, pe numele lui din buletin, a fost primit foarte bine la Bacău. Părinții lui s-au aflat în public și au venit să își vadă băiatul pe scenă. La final, l-au așteptat în culisem acolo unde Speak s-a pozat cu faniim dar și alături de părinții lui care își priveau foarte emoționați băiatul artist.

„A fost extraordinar, mi-a plăcut! De fiecare dată când vin acasă, e un sentiment aparte, nu pot să compar cu nimic! S-a văzut și finalul! Muzica e prima mea dragoste!

De muzică m-am îndrăgostit prin DJ-ală, la Zebra, un etalon al muzicii electronice și al muzicii urbane din România, acolo am început, clubul era la subsolul Casei de Cultură din Bacău”, a declarat Speak, după ce a pus setul de DJ pe scena de la Young Island Festival din Bacău.

Speak adoră să fie DJ și consideră că acest lucru i se potrivește mănușă, cum se zice.

„Făceam multe piese pentru alții”

De altfel, Speak și-a adus aminte și cum s-a apucat de cântat.

„Am fost la vreo câteva concerte cu cei de la Mafia și am văzut ce era acolo și am zis că asta vreau să fac toată viața mea. Apoi am fost rezident la Zebra, după care am început producția muzicală, toate au venit în lanț.

M-am apucat apoi de cântat, eu făceam multe piese pentru alții, am făcut multe hit-ulețe, îmi era mult mai ușor să mă exprim. După ce mi-am luat aplauze și m-am potolit stomacul, m-am întors la prima mea dragoste”, a declarat Speak la Young Island Festival.

Speak continuă să facă muzică, Doc având un loc special în sufletul său pentru că acesta este artistul său preferat cu care a colaborat și a făcut treabă bună.

Artistul are un program încărcat și este însoțit la cele mai multe evenimente de iubita lui, Ștefania.