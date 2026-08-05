Cum se menține Anda Adam în formă la 46 de ani: „Rezultatele se văd”

Anda Adam (46 de ani) este o fire extrem de disciplinată. În ultima perioadă, de când este cerută din ce în ce mai des să cânte în străinătate și a fost denumită “Queen of Tulum”, vedeta schimbă outfit sexy după outfit sexy și strălucește la propriu.

1/7 Anda Adam se antrenează intens

Mersul la sală, mișcarea, regimul alimentar bine stabilit și faptul că are extrem de multă grijă de fizicul ei se vede.

„Țin o super dietă, iar rezultatele se văd și eu sunt extrem de încântată. 6 zile din 7 merg la sală, mă antrenez intens, așa cum mi-am obișnuit publicul, duc un stil de viață sănătos. Și eu și soțul meu promovăm acest stil de viață, suntem „matchy” pe zona de sport și alimentație super corectă și ne completăm unul pe altul în acest sens. În viață dacă nu ai o disciplină, nu ai cum să faci progres și să ai rezultate fabuloase decât așa!”, ne-a declarat Anda Adam exclusiv pentru Click!

„Nu contează vârsta, mă mențin mereu fresh”

Anda Adam a fost mereu o artistă cu forme voluptoase și a reușit să atragă atenția asupra ei oriunde a mers. La cei 46 de ani ai săi, vedeta este și acum o adevărată bombă sexy și a fost mereu extravagantă și fără inhibiții. Pentru că lucrează intens la sală, abdomenul ei a început deja să arate așa cum și-a dorit artista și să iasă în evidență.

Anda Adam preferă acum să mănânce foarte multe salate.

„Nu contează vârsta, mă mențin mereu fresh, îmi spun fanii că pot să fiu un exemplu chiar și pentru adolescente. Eu mereu am fost genul de om motivațional pentru alții, am inspirat oamenii către un mod de viață sănătos, am promovat sportul, alimentația sănătoasă și corectă, am fost mereu o fire atletică, sportivă. Informația și mesajul meu către publicul meu este mereu către o zonă sănătoasă, care ține de sănătate, inspirațională. În meniul meu predomină acum salatele!”, ne declara artista în urmă cu o lună și a rămas acum la fel de ambițioasă.

Anda Adam are din nou succes și pe plan internațional cu noul său proiect Afro House, colaborările internaționale și noile lansări ceea ce continuă succesul început cu hitul “Love on you” care a avut un impact major pe piețele externe.