Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculație”, președintele României, Nicușor Dan, a făcut publică declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru.

Cu ce se ocupă partenera președintelui

Nicușor Dan a publicat pe pagina sa de Facebook declarația completă de avere a Mirabelei Grădinaru, pentru a pune capăt oricăror speculații care circulă în spațiul public. Documentele, care se pot găsi pe site-ul Administrației Prezidențiale, atestă că partenera președintelui deține un teren intravilan cu o suprafață de 1.152 metri pătrați în Mogoșoaia, județul Ilfov, achiziționat în 2021.

De asemenea, Mirabela Grădinaru mai deține șapte terenuri: șase în satul Zăpodeni, județul Vaslui și unul în municipiu, primite ca moștenire de la familie.

Deține, totodată, cote de 3/16 și 5/16 din două case de locuit situate în Vaslui și Zăpodeni, imobile moștenite de la bunici și de la tată.

În afară de aceste terenuri, Mirabela Grădinaru are funcție managerială în cadrul companiei Groupe Renault România, cu un salariu declarat de 158.360 de lei în 2025, ceea ce se poate aproxima la 13.000 de lei lunar.

Documentul mai precizează că aceasta deține acțiuni Renault în valoare de aproximativ 4.000 de euro, achiziționate prin programul de acționariat destinat angajaților companiei.

În declarație sunt menționați și cei doi copii ai cuplului prezidențial, Aheea și Antim, fiecare beneficiind în 2025 de o alocație de stat în valoare totală de 3.504 lei.

Mirabela Grădinaru are datorii la bănci

Mirabela Grădinaru are menționate în declarația de avere două credite contractate la ING Bank, ambele cu scadența în 2026, în valoare de 1.760 de lei și, respectiv, 50.000 de lei. Documentul mai precizează că aceasta are deschise două conturi curente, unul la ING Bank și unul la Banca Transilvania, însă la momentul completării declarației niciunul nu avea fonduri disponibile.

Tot în declarație apare și un împrumut de 116.563 de lei acordat Asociației S.O.S. Orașul, organizație din Cluj‑Napoca pe care Mirabela Grădinaru o conduce, potrivit declarației de interese.

La capitolul bunuri mobile, Mirabela Grădinaru figurează cu două autoturisme: un Renault Clio (2016) și un Opel Vectra (1992), ambele achiziționate.