Fenomenul invizibil care poate avea efecte asupra Pământului. Cum ne influențează vântul solar

Dincolo de atmosfera Pământului, Soarele eliberează în permanență miliarde de tone de particule încărcate electric. Acest flux poartă numele de vânt solar și se deplasează cu viteze de sute de kilometri pe secundă, modelând spațiul din jurul planetelor și influențând activitatea sateliților, dar și funcționarea rețelelor electrice de pe Terra.

Vântul solar este alcătuit în principal din protoni și electroni, dar conține și nuclee de heliu și urme de elemente mai grele. Aceste particule provin din coroana solară, atmosfera exterioară a Soarelui, și se răspândesc în întregul sistem solar. Spre deosebire de vântul de pe Pământ, acesta este format din plasmă, un gaz ionizat extrem de fierbinte care transportă și câmpul magnetic al Soarelui.

Cum a fost descoperit vântul solar

Teoria existenței vântului solar a fost formulată în 1958 de astrofizicianul american Eugene Parker. Acesta a explicat că temperaturile foarte ridicate din coroana solară determină plasma să se extindă continuu în spațiu, transformându-se într-un curent de particule care transportă și câmpul magnetic al Soarelui.

La momentul respectiv, teoria a fost contestată, însă calculele lui Parker au fost confirmate ulterior. Prima dovadă directă a venit în 1962, când sonda spațială Mariner 2, lansată de NASA, a detectat particulele vântului solar în timpul călătoriei către planeta Venus.

Potrivit informațiilor prezentate nasa.gov, vântul solar nu este uniform. Specialiștii disting două categorii principale: vântul solar rapid, care provine din așa-numitele găuri coronale și poate ajunge, în anumite situații, la viteze de până la 1.000 km/s, și vântul solar lent, mai dens și cu o origine mai dificil de explicat.

Până unde ajunge și cu ce viteză se deplasează

Vântul solar formează în jurul Soarelui o structură uriașă numită heliosferă, care se întinde mult dincolo de orbita planetei Pluto. Această „bulă” acționează ca un scut protector împotriva razelor cosmice provenite din afara sistemului nostru solar. Potrivit specialiștilor citați în material, fără heliosferă, viața pe Pământ ar fi evoluat diferit sau poate nici nu ar fi existat.

La nivelul Pământului, viteza medie a vântului solar este de aproximativ 300 km/s. În funcție de activitatea Soarelui, această valoare poate varia semnificativ. Fluxurile rapide și cele lente interacționează între ele și bombardează constant câmpul magnetic al planetei noastre, influențând condițiile geomagnetice.

Ce efecte are asupra Pământului

Cel mai spectaculos efect al interacțiunii dintre vântul solar și atmosfera Terrei îl reprezintă apariția aurorelor boreale și australe. În perioadele în care vântul solar este foarte intens, aceste fenomene luminoase pot fi observate la latitudini mai apropiate de ecuator decât în mod obișnuit.

Pe lângă spectaculoasele aurore, furtunile geomagnetice generate de vântul solar pot afecta sateliții aflați pe orbită, sistemele de telecomunicații și rețelele electrice. În anumite situații, astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale sunt nevoiți să își întrerupă activitățile și să se adăpostească până la trecerea fenomenului.