Cel mai lung râu din Italia se evaporă în timp record. Efectele se resimt deja în agricultură

Seceta din Europa a ajuns și la cel mai lung râu din Italia, Il Po sau Paud, a cărui debit a scăzut în timp record. Acesta este de peste două ori mai redus decât pragul necesar pentru a împiedica pătrunderea apei sărate din Marea Adriatică.

Râul a ajuns la un nivel negativ

Râul Il Po din Italia a atins un nou record în ceea ce privește scăderea debitului, depășindu-l pe cel din 2022: a ajuns la -8,58 metri față de nivelul hidrometic obișnuit, potrivit La Provinciacr.

Debitul extrem de scăzut, combinat cu temperaturile ridicate și evaporarea accentuată, favorizează înaintarea apei marine în albia fluviului. Acest fenomen are consecințe directe asupra activităților agricole:

Când salinitatea ajunge în zonele de derivare pentru irigații, prelevările trebuie reduse sau oprite, pentru a evita distribuirea unei ape improprii culturilor.

Riscul se extinde și asupra straturilor freatice, zonelor umede și echilibrului ecologic al Deltei.

Pentru a limita efectele, în aval au fost instalate baraje antisare, însă acestea nu sunt suficiente dacă condițiile meteorologice rămân neschimbate. Iar prognozele indică, dimpotrivă, creșteri ale temperaturilor în zilele următoare, ceea ce sugerează că situația nu se va ameliora prea curând.

Navigarea pe râu, tot mai dificilă

Companiile care operează în portul Cremona profită de pauza forțată pentru a efectua lucrări de mentenanță la instalațiile de încărcare și descărcare, în timp ce Mattei navighează pe zona Piacenza, iar Fratina, rămasă la chei, a transportat turiști pe Canalul Navigabil.

Pe cursul fluviului, nivelul extrem de scăzut a generat o serie de obstacole naturale: trunchiuri de copaci care ies la suprafață, insulițe de nisip greu de observat din cauza lipsei curentului și zone cu apă foarte mică, unde chiar și „acqua che ride”, micile valuri tipice, nu mai reușește să indice pericolele

Cluburile de canotaj, în special Flora și Bissolati, se confruntă, pe fondul secetei râului Po, și cu problema pasarelelor și a plutelor de acces la râu: primele sunt din ce în ce mai abrupte, iar cele din urmă se află „pe pietre”. Pentru cei care trec pe Lungo Po Europa, este suficient să observe pasarela de acostare a primăriei, aproape verticală, pentru a-și da seama de această problemă.

Dunărea, afectată și ea de secetă

În același timp, nivelul Dunării a coborât la valori minime record în această săptămână, pe fondul valurilor prelungite de căldură și al secetei din timpul verii. Fenomenul afectează România, Serbia și Croația, unde scăderea debitului fluviului a dus la apariția unor întinse bancuri de nisip și la blocarea mai multor ambarcațiuni.

În orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, zeci de ambarcațiuni plutesc într-o zonă acoperită de nămol verde, unde navigația nu mai este posibilă.

Retragerea apelor cu câteva sute de metri de la mal a schimbat complet aspectul fluviului în mai multe regiuni. Spre deosebire de ambarcațiunile de agrement, barjele comerciale au fost surprinse de scăderea nivelului apei în timp ce erau ancorate în zone considerate mai adânci ale Dunării.

Nivelul fluviului a ajuns la minime istorice în România, Serbia și Croația, iar efectele secetei și ale temperaturilor ridicate au scos la suprafață sute de kilometri pătrați de bancuri de nisip, afectând căile navigabile din mai multe zone ale Europei.