Câți români beneficiază de pensii speciale și care este valoarea medie a acestora în 2026

Numărul beneficiarilor de pensii speciale din România a rămas neschimbat în luna iunie 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Statisticile oficiale arată că aproape 12.000 de persoane primesc pensii de serviciu, iar cea mai mare pensie medie continuă să fie încasată de foștii judecători și procurori. Pe listă se regăsesc și foști parlamentari, diplomați, personal aeronautic și angajați ai Curții de Conturi.

Aproape 12.000 de beneficiari de pensii speciale în România

Potrivit datelor centralizate de CNPP, în luna iunie 2026 existau 11.970 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, același număr ca în luna precedentă. Dintre aceștia, 7.921 beneficiază și de pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), aferentă contribuțiilor realizate pe parcursul activității profesionale.

Magistrații continuă să încaseze cele mai mari pensii speciale

Categoria cu cei mai mulți beneficiari este reprezentată de foștii judecători și procurori.

Potrivit statisticilor oficiale, 5.849 de magistrați pensionari beneficiază de pensii de serviciu, dintre care 2.538 primesc și pensie bazată pe contributivitate.

Tot această categorie înregistrează și cea mai ridicată pensie medie din sistem.

„La această categorie s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.613 lei, din care 7.585 din BASS și 22.483 de la bugetul de stat.”

Ce pensii primesc foștii parlamentari

Conform datelor CNPP, 863 de foști parlamentari beneficiază în prezent de pensii de serviciu, dintre care 651 încasează și pensie din sistemul public de pensii.

Valoarea medie a pensiei speciale pentru această categorie este de 6.282 de lei, iar partea suportată direct din bugetul de stat este de 3.546 de lei.

Personalul auxiliar din instanțe și diplomații, printre beneficiari

În categoria personalului auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchete figurează 2.461 de pensionari, dintre care 2.028 beneficiază și de pensie contributivă.

Pensia medie în această categorie este de 7.341 de lei, iar 4.491 de lei reprezintă suma achitată din bugetul de stat.

De asemenea, 777 de foști diplomați și consuli primesc pensii de serviciu. Dintre aceștia, 684 au și pensie din sistemul public, iar pensia medie ajunge la 7.015 lei, din care 3.084 lei sunt suportați de la bugetul de stat.

Personalul aeronautic și Curtea de Conturi completează lista

În sistemul pensiilor speciale sunt incluși și 1.320 de membri ai personalului aeronautic civil navigant profesionist, toți beneficiind și de pensie din BASS.

Pensia medie pentru această categorie este de 13.119 lei, iar 8.070 lei provin din bugetul de stat.

Totodată, 700 de foști angajați ai Curții de Conturi beneficiază de pensii de serviciu, valoarea medie fiind de 10.748 de lei, din care 2.698 de lei reprezintă contribuția bugetului de stat.

Datele CNPP arată structura actuală a pensiilor speciale

Statisticile publicate de Casa Națională de Pensii Publice oferă o imagine actualizată asupra sistemului pensiilor de serviciu din România. Datele arată că numărul beneficiarilor s-a menținut constant, iar cele mai ridicate pensii continuă să fie încasate de foștii magistrați, în timp ce foștii parlamentari rămân printre categoriile care beneficiază de acest tip de venit.