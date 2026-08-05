Ce culori ar trebui să aibă costumele de baie ale copiilor pentru siguranță sporită în apă?

Sub apă, culorile costumelor de baie pot arăta foarte diferit față de cum le vezi în magazin, iar acest lucru poate influența siguranța copilului tău în apă și în apropierea ei. Un costum de baie ușor de observat este o componentă importantă a siguranței la înot.

Pediatrul Richard So de la Clinica Cleveland spune că o culoare intensă a costumului îți oferă o vizibilitate bună, un reper util atunci când copilul tău coboară în viteză pe un tobogan cu apă, se joacă într-o piscină aglomerată sau aleargă și se bălăcește în apă.

Ce culori sunt cele mai sigure pentru copii?

Unele culori ies foarte bine în evidență atât în piscine, cât și în ape deschise, astfel încât îți este mai ușor să-ți urmărești copilul.

Culorile intense și cele din gama neon sunt cele mai vizibile și mai potrivite pentru siguranța copiilor. Foto: Shutterstock.

Alte culori pot deveni rapid greu de observat sub suprafața apei, mai ales atunci când există reflexii puternice, valuri, multă mișcare sau când apa este mai adâncă. Într-o asemenea situație, îți poate fi mai greu să observi rapid copilul dacă ajunge sub apă.

„Un costum de baie într-o culoare intensă te poate ajuta să-ți observi mai ușor copilul în apă”, spune dr. So. „Este util mai ales atunci când ochii trebuie să urmărească foarte multe lucruri în același timp: aglomerație, valuri, reflexii ale luminii, tobogane sau alți copii care se mișcă prin apă.”

Printre variantele mai sigure se numără costumele de baie în culori puternice, precum portocaliu neon, galben, roz și verde, de preferat fără imprimeuri foarte încărcate.

Culorile cu vizibilitate ridicată

Anii ’80 au trecut de mult, dar nuanțele neon de verde, galben, roz și portocaliu caracteristice acelei perioade sunt încă foarte potrivite atunci când vine vorba despre siguranța copilului tău la piscină sau pe plajă.

Aceste culori intense sunt greu de trecut cu vederea. Ele creează un contrast vizual mai puternic cu apa, fundul piscinei și reflexiile luminii solare, ceea ce te poate ajuta să-ți urmărești mai ușor copilul în timp ce înoată și se joacă.

„Cu cât locul este mai aglomerat sau mai greu de controlat, cu atât recomand mai mult culorile cu vizibilitate ridicată”, spune dr. So. „Dacă ești pe plajă, într-o barcă sau înoți în ape deschise, culorile fluorescente tind să iasă cel mai bine în evidență.”

Dar ce faci dacă copilul tău nu vrea să poarte costumul ales de tine pentru că i se pare prea strident? Nu este o problemă. Poți găsi o soluție oferindu-i câteva variante ușor de observat și lăsându-l să o aleagă pe cea care îi place cel mai mult.

Un costum de baie cu personajul său preferat sau cu un mic desen te poate ajuta să-l convingi, atât timp cât nuanța intensă a costumului rămâne predominantă și ușor de observat.

„Dacă copilul tău are opinii ferme despre hainele pe care le poartă, iar majoritatea copiilor au, nu trebuie să transformi cumpărarea costumului de baie într-o lecție despre siguranță”, adaugă dr. So. „Alege câteva variante fluorescente, apoi lasă-l să decidă care îi place cel mai mult. În felul acesta, tu te gândești în continuare la vizibilitate, dar și copilul are un cuvânt de spus.”

Culorile neutre și dezavantajele lor

Deși negrul, bleumarinul și alte nuanțe închise pot arăta foarte bine în afara apei, acestea pot deveni dificil de observat odată ce copilul se scufundă.

În piscine, asemenea culori se pot confunda cu umbrele sau cu fundul închis la culoare al bazinului. În lacuri, mare și alte ape deschise, ele se pot confunda chiar cu apa.

Și costumele de baie albe pot fi mai greu de identificat, deoarece albul se poate confunda cu reflexiile luminii solare de pe suprafața apei.

„Încearcă să eviți culorile care se confundă cu apa sau cu mediul din jur”, recomandă dr. So. „Albastrul, verdele, negrul și alte nuanțe mai închise pot crea un efect de camuflaj și pot face copilul mai greu de observat.”

Culori uni sau imprimeuri?

Dacă copilul tău acceptă să poarte un costum de baie într-o culoare uni și intensă, aceasta este, de regulă, varianta cel mai ușor de observat. Astfel ai o singură culoare puternică pe care să o urmărești în apă.

Costumul poate avea în continuare un personaj imprimat în partea din față sau chiar un imprimeu discret, de mici dimensiuni, atât timp cât fundalul viu colorat rămâne predominant și iese în evidență.

În schimb, imprimeurile mari și închise la culoare pot fragmenta vizual suprafața colorată și pot face costumul mai greu de urmărit. Atunci când alegi între mai multe variante, privește fiecare costum de la câțiva pași distanță. Dacă primul lucru pe care îl observi este culoarea, atunci aceea este varianta mai bună din punctul de vedere al vizibilității, explică dr. So.

Culoarea costumului de baie este doar o parte a siguranței în apă

Este important să alegi pentru copilul tău un costum de baie foarte vizibil, dar acesta reprezintă doar una dintre măsurile pe care trebuie să le iei pentru a-l proteja în apropierea apei.

Cel mai important lucru rămâne să-l supraveghezi atent și să eviți lucrurile care îți pot distrage atenția. Obiectivul este simplu: să-ți poți vedea copilul permanent, indiferent de locul în care înoată.

În zonele aglomerate, precum piscinele publice, parcurile acvatice, complexurile turistice, plajele și lacurile, un costum foarte vizibil îți poate oferi încă un reper pentru a-ți urmări copilul. Culorile puternice pot fi utile și în cazul copiilor care au tendința să se îndepărteze sau care au nevoie de o supraveghere suplimentară în spațiile publice aglomerate.

Dr. So precizează că nuanța costumului de baie poate fi mai puțin importantă într-o piscină mică din curtea casei, unde adulții îl supraveghează îndeaproape. Acesta poate fi un loc mai potrivit în care să-l lași să poarte costumul care îi place cel mai mult.

În schimb, în zonele de înot mai mari sau mai aglomerate și în apele deschise, alegerea unei culori care contrastează cu mediul te poate ajuta să-ți găsești rapid copilul, indiferent dacă se află în apă sau pe uscat.

„Gândește-te la culoarea costumului de baie ca la încă un strat de protecție, nu ca la un înlocuitor pentru supravegherea atentă a copilului în apropierea apei”, recomandă dr. So. „Lecțiile de înot, vestele de salvare omologate și celelalte măsuri de siguranță în apă rămân, de asemenea, foarte importante.”

Sursa: Clinica Cleveland