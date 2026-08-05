 Studiu surprinzător: oamenii care locuiesc lângă mare au un risc mai mare de boli cronice
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Studiu surprinzător: oamenii care locuiesc lângă mare au un risc mai mare de boli cronice

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Mulți oameni visează să locuiască aproape de plajă, convinși că aerul curat, peisajele spectaculoase și liniștea valurilor contribuie la o viață mai sănătoasă. Însă un nou studiu realizat de cercetători din Marea Britanie arată că realitatea este mai complexă. Potrivit specialiștilor, persoanele care trăiesc în apropierea litoralului la vârsta mijlocie sunt mai predispuse să dezvolte afecțiuni cronice, însă motivul nu este marea în sine, ci problemele economice și sociale întâlnite în numeroase comunități de coastă.

Studiu surprinzător: oamenii care locuiesc lângă mare au un risc mai mare de boli cronice
Studiu surprinzător: oamenii care locuiesc lângă mare au un risc mai mare de boli cronice

Cercetarea, realizată de specialiștii de la University College London (UCL) și publicată în revista BMJ Public Health, a analizat evoluția stării de sănătate a zeci de mii de persoane pe parcursul mai multor decenii.

De ce locuitorii de pe litoral au un risc mai mare de îmbolnăvire

Analiza a inclus datele a peste 28.000 de participanți din Anglia și Țara Galilor, urmăriți încă din copilărie până la vârsta mijlocie. Cercetătorii au vrut să afle dacă persoanele care locuiesc în apropierea mării dezvoltă mai frecvent mai multe boli cronice.

Rezultatele au indicat că adulții care locuiau în comunități de coastă aveau un risc mai ridicat de a suferi simultan de cel puțin două afecțiuni cronice, comparativ cu cei care părăsiseră aceste regiuni înainte de vârsta de 42 de ani.

Printre problemele de sănătate analizate s-au numărat:

  • astmul;
  • diabetul;
  • hipertensiunea arterială;
  • bolile cardiovasculare;
  • cancerul;
  • afecțiunile oculare;
  • tulburările de auz;
  • durerile cronice de spate;
  • depresia.

Sărăcia, adevărata explicație din spatele rezultatelor

Autorii studiului subliniază că apropierea de mare nu este responsabilă direct pentru starea mai precară de sănătate.

„Starea precară de sănătate din comunitățile de coastă nu este determinată de apropierea de mare, ci de o combinație dintre lipsurile socioeconomice și migrația selectivă, în urma căreia persoanele cu probleme de sănătate sunt mai predispuse să rămână sau să se mute în aceste zone”, a explicat profesorul Stephen Jivraj, autorul principal al cercetării.

Specialiștii au observat că persoanele crescute în cele mai sărace localități de pe litoral aveau de aproape trei ori mai multe șanse să rămână în aceleași comunități și la maturitate, comparativ cu cei proveniți din regiuni mai dezvoltate.

În același timp, cei care s-au mutat ulterior în zonele de coastă proveneau, în general, din cartiere mai prospere, dar ajungeau să locuiască în comunități cu un nivel mai ridicat al sărăciei.

Rezultatele studiului: risc cu peste 20% mai mare pentru unele persoane

În cazul participanților născuți în anul 1958, cercetătorii au constatat că cei care locuiau sau se mutaseră la litoral în perioada vârstei mijlocii prezentau un risc cu cel puțin 20% mai mare de a avea mai multe boli cronice decât persoanele care părăsiseră aceste regiuni între 16 și 42 de ani.

Totuși, după ajustarea rezultatelor în funcție de condițiile economice și sociale, diferențele s-au redus considerabil, ceea ce întărește concluzia că statutul socioeconomic joacă un rol decisiv.

Viața la mare are și beneficii importante pentru sănătate

Deși concluziile pot părea surprinzătoare, cercetătorii atrag atenția că apropierea de litoral vine și cu numeroase avantaje.

Profesorul Stephen Jivraj afirmă că mediul marin poate contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării generale de bine. Aerul mai puțin poluat și posibilitatea de a petrece timp în natură sunt factori care pot susține sănătatea fizică și psihică.

Cu toate acestea, multe comunități de coastă se confruntă în prezent cu dificultăți economice generate de declinul unor domenii precum turismul sau pescuitul, iar oportunitățile reduse de angajare afectează nivelul de trai și accesul la servicii medicale.

În plus, poziționarea geografică poate limita accesul la educație, transport și locuri de muncă, contribuind indirect la agravarea inegalităților în sănătate.

Cercetătorii cer măsuri pentru sprijinirea comunităților de coastă

Pe baza concluziilor, autorii studiului solicită politici publice dedicate zonelor litorale defavorizate, care să combine investițiile în sănătate cu programe de dezvoltare economică.

Scopul este reducerea diferențelor dintre comunități și îmbunătățirea accesului populației la servicii medicale și oportunități profesionale, conform bmjpublichealth.bmj.com.

Există și limite ale cercetării

Autorii precizează că studiul are și câteva limitări importante. Clasificarea comunităților de coastă s-a bazat pe definițiile oficiale utilizate în Marea Britanie, ceea ce poate genera unele erori de încadrare.

De asemenea, cercetarea nu a analizat perioada exactă în care participanții au locuit în aceste regiuni și nici diferențele dintre diverse tipuri de localități de coastă, cum ar fi porturile industriale, stațiunile turistice sau satele pescărești.

Rezultatele cercetării sugerează că simplul fapt de a locui lângă mare nu reprezintă un factor direct de risc pentru sănătate. Problemele apar, în principal, din cauza sărăciei, accesului limitat la resurse și oportunităților reduse de dezvoltare din anumite comunități de coastă. În același timp, apropierea de litoral poate aduce beneficii importante pentru starea de bine, atunci când este însoțită de condiții economice și sociale favorabile.

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