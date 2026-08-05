Care este nivelul normal al trigliceridelor. Ce riscuri există în cazul excesului

La fel ca şi în cazul nivelului crescut de colesterol rău, excesul de trigliceride nu trebuie neglijat, pentru că implică anumite riscuri pentru sănătate.

Trigliceridele sunt grăsimi prezente în mod natural în sânge. Acestea provin atât din alimentație, cât și din ficat, care le produce din excesul de zaharuri și calorii consumate. Ele joacă un rol important, servind drept rezervă de energie, pe care organismul o poate utiliza la nevoie. La fel ca în cazul colesterolului, nivelul trigliceridelor este măsurat în cadrul profilului lipidic, printr-o analiză de sânge.

Care este diferența dintre colesterol și trigliceride

Atât colesterolul, cât și trigliceridele sunt lipide, însă îndeplinesc funcții diferite în organism. Colesterolul este utilizat pentru producerea hormonilor, a vitaminei D și a membranelor celulare, în timp ce trigliceridele servesc în principal drept rezervă de energie. Prin urmare, este posibil să aveți niveluri normale de colesterol și niveluri ridicate de trigliceride sau invers. Din acest motiv, ambii parametri sunt adesea analizați împreună în cadrul analizelor de sânge; măsurarea acestora permite o evaluare mai completă a riscului cardiovascular.

Nivelul normal al trigliceridelor: 150 mg/dl

La multe persoane, creșterea nivelului trigliceridelor se asociază cu excesul de colesterol rău. Concentrația normală a trigliceridelor trebuie să fie sub 150 mg/dl, valorile peste acest nivel fiind definite ca hipertrigliceridemie. În acest caz, medicul de familie recomandă un regim alimentar echilibrat, renunțarea la alcool și la tutun și 30 de minute de mișcare zilnică. Dacă, după modificarea stilului de viață, trigliceridele nu scad sub 150 mg/dl, se recomandă tratamentul medicamentos (cu statine, fibrați, ulei de pește). Terapia trebuie inițiată numai de medic, care va alege cel mai potrivit tip de medicamente, în funcție de eventualele probleme de sănătate asociate. Este bine de știut că tratamentul medicamentos trebuie să fie administrat pe perioade lungi.

Pancreatita, risc posibil în cazul nivelului crescut

Dacă valoarea trigliceridelor depășește 500-1000 mg/dl, este foarte posibil să apară o afecțiune gravă, pancreatita acută, care reprezintă inflamația pancreasului. Se manifestă printr-o durere puternică în partea superioară a abdomenului, sub stern, care poate iradia spre spate, precum și prin febră, ritm cardiac rapid, stări de vomă și de greață.

Pancreatita acută este o urgență medicală, de aceea, prezentarea la medic nu trebuie amânată!

De asemenea, hipertrigliceridemia este factor de risc și pentru apariția bolilor cardiovasculare, mai ales când se asociază cu nivelul crescut al colesterolului rău, cu sedentarismul, cu hipertensiunea arterială și cu obezitatea. Este bine de știut că și în cazul în care colesterolul are limite normale, hipertrigliceridemia este un factor de risc pentru accidentul vascular cerebral și pentru infarct.

De ce cresc valorile trigliceridelor

O alimentație dezechilibrată, bogată în grăsimi, și, mai ales, consumul excesiv de alcool și/sau de zahăr duc la creșterea nivelului de trigliceride. De cele mai multe ori, hipertrigliceridemia este asociată cu obezitatea, cu diabetul necontrolat, cu bolile de rinichi (mai ales cu insuficiența renală cronică), cu afecțiunile endocrine (hipotiroidia), precum și cu administrarea unor medicamente (betablocante, diuretice, corticosteroizi, interferon, contraceptivele orale care conțin estrogen).

Creșteri temporare ale trigliceridelor pot fi întâlnite și în sarcină. În schimb, dozele mari de vitamina C și heparina pot duce la scăderea acestor grăsimi în sânge, același efect avându-l și slăbitul.