5 greșeli pe care le faci la micul dejun și care îți pot crește colesterolul. Ce recomandă nutriționiștii

Micul dejun reprezintă prima masă a zilei și poate avea un rol important în susținerea sănătății inimii. Potrivit dieteticienilor citați de publicația EatingWell, anumite obiceiuri alimentare de dimineață pot influența nivelul colesterolului în timp. Specialiștii spun că un mic dejun echilibrat, care conține fibre, proteine slabe și grăsimi sănătoase, poate contribui la menținerea unor valori optime ale colesterolului.

Iată care sunt cele cinci greșeli pe care specialiștii recomandă să le eviți.

Săritul peste micul dejun și consumul de cafea nefiltrată

Potrivit dieteticianului Melissa Russell, persoanele care sar în mod obișnuit peste micul dejun pot avea valori mai ridicate ale colesterolului LDL, cunoscut și drept colesterolul „rău”. Ea citează o analiză publicată în 2023, care a asociat lipsa micului dejun cu un nivel crescut al colesterolului LDL.

Specialista recomandă ca prima masă a zilei să includă cereale integrale, fructe și o sursă de proteine.

O altă recomandare vizează modul în care este preparată cafeaua. Michelle Routhenstein explică faptul că băuturile obținute prin metode nefiltrate, precum presa franceză, cafeaua turcească sau unele tipuri de espresso, conțin cantități mai mari de cafestol, un compus care poate contribui la creșterea colesterolului LDL atunci când este consumat frecvent.

În schimb, cafeaua preparată cu filtru reține o mare parte din această substanță și este considerată o variantă mai potrivită pentru persoanele care doresc să își mențină colesterolul sub control.

Specialiștii atrag atenția și asupra ingredientelor adăugate în cafea. Smântâna pentru cafea, frișca lichidă și siropurile aromate pot crește aportul de grăsimi saturate și zahăr adăugat.

Prea mult zahăr și consumul zilnic de mezeluri

Cerealele îndulcite, produsele de patiserie, băuturile aromate și sucurile pot conține cantități importante de zahăr adăugat.

Melissa Russell avertizează că o astfel de alegere poate face ca limita zilnică recomandată să fie atinsă încă din prima parte a zilei. Consumul frecvent de zahăr adăugat poate influența profilul lipidic prin creșterea trigliceridelor și scăderea colesterolului HDL, cunoscut drept colesterolul „bun”.

Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea zahărului adăugat la maximum 25 de grame pe zi pentru femei și 36 de grame pentru bărbați.

O altă greșeală menționată de dieteticieni este consumul zilnic de carne procesată la micul dejun. Baconul, cârnații și alte preparate similare pot crește aportul de grăsimi saturate, iar cercetările au asociat consumul ridicat al acestor produse cu un risc mai mare de boală coronariană.

În locul lor, Michelle Routhenstein recomandă surse alternative de proteine, precum ouăle, iaurtul grecesc, brânza cottage, fasolea sau tofu.

Lipsa fibrelor și recomandările specialiștilor

Dieteticienii spun că una dintre cele mai frecvente greșeli este concentrarea exclusivă asupra proteinelor și neglijarea fibrelor alimentare.

Michelle Routhenstein explică faptul că renunțarea la carbohidrații de calitate poate însemna și un aport insuficient de fibre, vitamine și alți compuși benefici pentru sănătatea inimii.

Fibrele solubile sunt importante deoarece ajută la eliminarea colesterolului din organism. Ovăzul, orzul, fasolea, lintea, semințele de chia, semințele de in și psyllium sunt câteva dintre sursele recomandate.

Specialiștii subliniază că un mic dejun echilibrat ar trebui să conțină toate cele trei categorii principale de macronutrienți: proteine, grăsimi sănătoase și carbohidrați bogați în fibre.

Pe lângă alegerea alimentelor potrivite dimineața, dieteticienii recomandă și alte măsuri pentru menținerea colesterolului în limite normale. Printre acestea se numără activitatea fizică regulată, un somn de calitate, evitarea fumatului și efectuarea periodică a analizelor de sânge pentru monitorizarea colesterolului și a altor factori de risc cardiovascular.

Potrivit specialiștilor, schimbările mici, dar constante, în alimentația de la micul dejun pot contribui, în timp, la susținerea sănătății inimii și la menținerea unor valori sănătoase ale colesterolului.