 Ce poţi face dacă ai atacuri de panică
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Ce poţi face dacă ai atacuri de panică

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Atacul de panică este un fenomen des întâlnit în zilele noastre. Tot mai mulți oameni au tendința de a manifesta simptomele unui astfel de atac, fără ca măcar să conștientizeze. De cele mai multe ori, cei care suferă astfel de episoade se află în situații stresante, cum ar fi amenințări, situații de sănătate precară, evenimente neașteptate care declanșează emisia de cortizol, ba chiar și elemente genetice care conduc spre asemenea manifestări.

Orice om a avut măcar o dată în viață senzații de insuficiență respiratorie și bătăi accelerate ale inimii, simptome clasice ale unuio atac de panică. Fără ca individul să-și dea seama, prin repetarea ciclică a unor evenimente, corpul poate învăța că răspunsul corect la anumite întâmplări este atacul de panică. Un exemplu concludent poate fi un eveniment neașteptat care generează frică. Frica necontrolată de moarte, deși nu există neapărat amenințări, este un alt simptom al acestor atacuri de panică.

Astfel, atacul de panică poate fi foarte ușor confundat cu alte probleme de sănătate.

Cum recunoști un atac de panică

Atacurile de panică se manifestă, de regulă, prin transpirație abundentă la nivelul palmelor. Odată recunoscut acest simptom, alături de altele, se poate interveni mult mai rapid și eficient. O altă manifestare a atacului de panică este acea stare de gheară care strânge inima. Acest simptom poate duce și la dificultăți respiratorii, care, de cele mai multe ori, sunt resimțite ca blocaje pe traseul respirator.

Aceste atacuri de panică îngreunează funcționarea în societate, deoarece, de cele mai multe ori, nu pot fi anticipate. Partea mai puțin rea este legată de durata acestor perioade de panică, ele fiind aproximate la o durată de zece minute. De asemenea, ele sunt însoțite de senzație de vomă și amețeală, tremor sau dezechilibru.

Un atac de panică nu însumează, de regulă, toate aceste simptome, fiecare dintre ele putând să fie începutul unei astfel de perioade de panică maximă.

Ce poți face, în cazul unui atac de panică

Dacă atacul de panică se declanșează, există câteva metode de a diminua simptomele acestuia. Printre ele se numără:

· Concentrarea atenției pe un obiect extern sau intern

· Inspirații profunde, urmate de expirații prelungi

· Spălarea feței cu apă rece, astfel încât diferența dintre temperatura feței și cea a apei să creeze un șoc ce are ca rol restabilirea echilibrului atențional

· Repetarea faptului că ceea ce simți nu este permanent, ci va trece cât de curând

· O plimbare lungă sau exerciții fizice.

Text scris de Sima Simina-Maria, psiholog

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