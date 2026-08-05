 De ce este recomandat laptele după efort și în timpul infecțiilor. Explicațiile medicilor
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De ce este recomandat laptele după efort și în timpul infecțiilor. Explicațiile medicilor

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Laptele de vacă nu este doar o sursă importantă de apă, minerale și proteine, ci conține și o substanță care poate susține sistemul imunitar. Este vorba despre lactoferină, o proteină prezentă în mod natural în lapte, dar și în organismul uman, despre care specialiștii spun că joacă un rol important în lupta împotriva agenților infecțioși.

Lapte / Foto: Istock
Lapte / Foto: Istock

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul emisiunii „Doctor de bine” la ProTV, laptele poate fi o alegere potrivită pentru hidratare după efort fizic, deoarece, pe lângă apă, furnizează minerale, proteine și un zahăr care este absorbit lent datorită conținutului de proteine.

În același timp, laptele conține lactoferină, un factor implicat în mecanismele de apărare ale organismului. Această proteină este produsă și de corpul uman, însă poate fi obținută și din alimentație.

Ce rol are lactoferina în organism

Specialiștii explică faptul că lactoferina este prezentă în mai multe zone importante ale organismului. Ea se regăsește la nivelul porților de intrare în corp, dar și în sânge și în cordonul ombilical al fătului, ceea ce arată importanța acesteia.

Principalul său rol este legat de fier. Lactoferina are capacitatea de a se lega de fier și de a-l face indisponibil pentru microorganismele care încearcă să se dezvolte în organism.

Prof. univ. dr. Veronica Lazăr, specialist în microbiologie și imunologie, explică mecanismul prin care acționează această proteină:

„Are rol de a sechestra fierul, are o eficiență mare în captarea fierului și îl face indisponibil pentru agenții infecțioși. Dacă ar fi să comparăm cu un incendiu, se vorbește de multe ori de focar infecțios - alarma se transmite prin semnale, dar până vin pompierii, cei de față acționează. Unii cară apă, alții iau din calea focului sursele puternic inflamabile.”

În această comparație, „sursele puternic inflamabile” sunt reprezentate de fierul de care microorganismele au nevoie pentru a se dezvolta. Prin captarea acestuia, lactoferina contribuie la limitarea multiplicării agenților infecțioși.

Se găsește și în laptele matern

Lactoferina a fost descoperită inițial în laptele de vacă, iar ulterior cercetările au arătat că aceasta este prezentă în toate secrețiile organismului uman, inclusiv în laptele matern.

Specialiștii recomandă consumul unei căni de lapte pe zi, considerând că acesta poate reprezenta un sprijin pentru sistemul imunitar. De asemenea, laptele este indicat și în perioadele în care organismul se confruntă cu infecții.

Ce tip de lapte păstrează lactoferina

Potrivit prof. univ. dr. Veronica Lazăr, modul în care este procesat laptele influențează prezența lactoferinei.

„Ar trebui să fie prezentă în laptele pasteurizat, dar nu și în cel sterilizat prin metoda UHT, care recurge la temperaturi foarte înalte, mult timp”, a explicat specialistul.

Laptele sterilizat prin metoda UHT este supus unor temperaturi de peste 90 de grade Celsius. Potrivit informațiilor prezentate, la aceste temperaturi lactoferina se inactivează și nu își mai poate îndeplini rolul biologic.

În prezent, această proteină este produsă și în laborator și este utilizată în compoziția unor medicamente cu acțiune antimicrobiană.

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