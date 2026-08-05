Doi parașutiști MApN au fost implicați în timpul unor exerciții militare, la doar două zile distanță. Unul dintre ei a rămas agățat de avion

Două incidente au avut loc în timpul unor exerciţii de zbor în proximitatea aerodromului din Buzău, un militar suferind o fractură în urma aterizării, iar un al doilea a fost implicat într-un incident de paraşutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziţie atârnată faţă de aeronava tip AN-2.

Cum s-a produs primul incident

Potrivit Statului Major al Apărării, primul incident a fost înregistrat în data de 3 august, fiind vorba despre un militar în vârstă de 33 de ani, iar cel de-al doilea pe 4 august, pe timpul unui exerciţiu de zbor şi paraşutare executat de militarii din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale, potrivit Agerpres.

„În timpul executării unei activităţi de instruire prin paraşutare, un militar în vârstă de 33 de ani a suferit o fractură fără deplasare la nivelul coccisului, în urma aterizării. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe - SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, unde a beneficiat de investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Ulterior, a fost externat cu recomandări medicale, starea sa fiind bună”, au declarat reprezentanții Statului Major al Apărării.

Potrivit autorităților, activitățile de parașutare se desfăşoară cu respectarea strictă a normelor şi măsurilor de siguranţă iar astfel de incidente sunt rare, însă nu imposibil de evitat. Militarul afectat a suferit o fractură fără deplasare de coccis, însă a primit îngrijirile medicale necesare.

Al doilea militar a ajuns atârnat de avion

Cel de-al doilea bărbat a fost implicat într-un accident în timpul unui exercițiu de zbor și parașutare, executat de militarii din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale, în proximitatea aerodromului din Buzău.

„La momentul părăsirii bordului aeronavei, unul dintre militari a fost implicat într-un incident de paraşutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziţie atârnată faţă de aeronava tip AN-2 timp de aproximativ două minute. Militarul a reacţionat prompt, aplicând procedurile de urgenţă, rezolvând incidentul şi aterizând în deplină siguranţă în raionul de paraşutare”, au declarat reprezentanții Forțelor pentru Operații Speciale.

Comandantul Forțelor pentru Operații Speciale a cerut demararea unei anchete interne, pentru a stabili cu exactitate cauza incidentului.

An-2, implicat în incidente

Antonov An-2, poreclit în limba rusă „Annușka” sau „Kukuruznik” (câmp de porumb), a zburat prima dată în 1947 și a fost produs în fosta URSS până în 1992. Deține recordul Guinness pentru cea mai lungă durată de fabricație a unui avion, potrivit Adevărul.

Aeronava este renumită pentru fiabilitate, manevrabilitate la viteze foarte mici (poate coborî aproape „vertical” cu flapsurile extinse) și pentru capacitatea de a opera în condiții extreme- de la tundra arctică la câmpuri agricole sau piste improvizate. AN‑2 a fost folosit de aproximativ 47 de țări, în misiuni civile și militare, inclusiv în România, unde a servit în agricultură și la Aeroclubul României.